رغم ارتفاع الأسعار.. لم تتراجع رغبة الألمان في السفر!

على الرغم من ارتفاع الأسعار في كل مكان، لا يبدو أن المصطافينالألمان قد تراجعوا عن خططهم المعتادة للسفر وقضاء العطلات، وفق ما نشر موقع "تاغس شاو" الألماني. إذ لم يسجل منظمو الرحلات السياحية أي طلب متزايد على العروض الرخيصة، بل على العكس من ذلك: "لم يؤد التضخم وأزمة الطاقة إلى البحث عن عروض رخيصة"، كما قال سفين شيكارسكي ، مدير المنتج في شركة تنظيم الرحلات السياحية "دير تور". وكذلك وفق شركة "توي" الألمانية، الناشطة في مجال السياحة، ينفق الناس أكثر خلال عطلاتهم.

ويبدو أن المصطافين باتوا يركزون بشكل متزايد على الجودة على الرغم من . وفق تقييم أجرته شركة تنظيم الرحلات السياحية "ديرتو"، زاد الطلب على الفنادق ذات الفئات الأعلى من النجوم خلال فصل الشتاء. ووفق ثاني أكبر منظم رحلات في ألمانيا حجز 82 بالمائة من المصطافين فندقاً من فئة 4أو 5 نجوم ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 حتى نهاية فبراير/شباط 2023.وكان هذا أعلى بتسع نقاط مئوية عن صيف 2022 وست نقاط مئوية أكثر عن شتاء ما قبل كورونا.

البحث عن الجودة

على الرغم من الرغبة في الجودة ، فإن العديد من المصطافين يولون الإهتمام أيضاً إلى ضبط ميزانيتهم. وفق تقييم "دير تور" ، يعتمد 37 بالمائة من المسافرين على العروض ذات الخدمات "الشاملة". وزادت الحصة بنسبة 21 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة قبل ثلاث سنوات وبنسبة 16 نقطة مئوية مقارنة بصيف 2022. لذلك كانت الوجهة الأكثر شعبية لقضاء العطلات هي إسبانيا وبالتحديد جزر الكناري، التي تحظى بشعبية كبيرة خلال فصل الشتاء.

من جهتها أبلغت شركة السفر " توي" عن زيادة الإنفاق من قبل المصطافين. وقد بلغ متوسط سعر الرحلات المباعة في الوقت الحالي خمسة بالمائة أعلى من العام السابق وأعلى بنسبة 26 بالمائة عن صيف عام 2019. وتحدث رئيس شركة "توي"، سيباستيان إبيل، مؤخرًا عن "حجز قوي" عند تقديم الأرقام للربع الثاني من العام. مقارنة بالعام الماضي، شهدت "توي" زيادة بنسبة 13 في المائة في الحجوزات للصيف. مع 8.3 مليون حجز، يكاد الرقم يقترب من مستوى العام قبل كورونا 2019.

إ.م