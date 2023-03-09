 رغم ارتفاع الأسعار.. لم تتراجع رغبة الألمان في السفر! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 19.05.2023

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منوعات

رغم ارتفاع الأسعار.. لم تتراجع رغبة الألمان في السفر!

على الرغم من التضخم والأسعار المرتفعة، لا يبدو أن المصطافين الألمان قد تراجعوا عن خطط سفرهم. الفنادق ذات الفئات الأعلى من النجوم والخدمات"الشاملة" تحظى بإقبال متزايد.

يركز المصطافون على الجودة رغم ارتفاع الأسعار

يركز المصطافون على الجودة رغم ارتفاع الأسعار

على الرغم من ارتفاع الأسعار في كل مكان، لا يبدو أن المصطافينالألمان قد تراجعوا عن خططهم المعتادة للسفر وقضاء العطلات، وفق ما نشر موقع "تاغس شاو" الألماني. إذ لم يسجل منظمو الرحلات السياحية أي طلب متزايد على العروض الرخيصة، بل على العكس من ذلك: "لم يؤد التضخم وأزمة الطاقة إلى البحث عن عروض رخيصة"، كما قال سفين شيكارسكي ، مدير المنتج في شركة تنظيم الرحلات السياحية "دير تور". وكذلك وفق شركة  "توي" الألمانية، الناشطة في مجال السياحة، ينفق الناس أكثر خلال عطلاتهم.

مختارات

ويبدو أن المصطافين باتوا يركزون بشكل متزايد على الجودة على الرغم من . وفق تقييم أجرته شركة تنظيم الرحلات السياحية "ديرتو"، زاد الطلب على الفنادق ذات الفئات الأعلى من النجوم خلال فصل الشتاء. ووفق ثاني أكبر منظم رحلات في ألمانيا حجز 82 بالمائة من المصطافين فندقاً من فئة 4أو 5 نجوم ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 حتى نهاية فبراير/شباط 2023.وكان هذا أعلى بتسع نقاط مئوية عن صيف 2022 وست نقاط مئوية أكثر عن شتاء ما قبل كورونا.

البحث عن الجودة

على الرغم من الرغبة في الجودة ، فإن العديد من المصطافين يولون الإهتمام أيضاً إلى ضبط ميزانيتهم. وفق تقييم "دير تور" ، يعتمد 37 بالمائة من المسافرين على العروض ذات الخدمات "الشاملة". وزادت الحصة بنسبة 21 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة قبل ثلاث سنوات وبنسبة 16 نقطة مئوية مقارنة بصيف 2022. لذلك كانت الوجهة الأكثر شعبية لقضاء العطلات هي إسبانيا وبالتحديد جزر الكناري، التي تحظى بشعبية كبيرة خلال فصل الشتاء.

من جهتها أبلغت شركة السفر " توي" عن زيادة الإنفاق من قبل المصطافين. وقد بلغ متوسط سعر الرحلات المباعة في الوقت الحالي خمسة بالمائة أعلى من العام السابق وأعلى بنسبة 26 بالمائة عن صيف عام 2019. وتحدث رئيس  شركة "توي"، سيباستيان إبيل، مؤخرًا عن "حجز قوي" عند تقديم الأرقام للربع الثاني من العام. مقارنة بالعام الماضي، شهدت  "توي" زيادة بنسبة 13 في المائة في الحجوزات للصيف. مع 8.3 مليون حجز، يكاد الرقم يقترب من مستوى العام  قبل كورونا 2019.

إ.م

  • نصائح تعود على المصطافين بالرفاهية والتوفير

    استعدادات لامفر منها

    خلال العطل يسعى االكثيرون إلى السفر للاستجمام والتخلص من روتينية الحياة اليومية المملة. ومهما اختلفت الوجهة المقصودة، يبقى الاستعداد للسفر أمرا لا مفر منه.

  • نصائح تعود على المصطافين بالرفاهية والتوفير

    لا تحمل معك مبالغ كبيرة من النقود

    يتوجب على المسافرين عدم نسيان الوثائق الهامة للسفر وعدم حمل مبالغ كبيرة من النقود معهم. العمل بهذه النصائح أمر مهم جدا ، غير أن موقع "The Huffington Post" الألماني استعرض عددا آخر من النصائح المهمة بالنسبة للمصطافين والتي تساعد على توفير النقود وتعود برفاهية أفضل على المصطافين

  • نصائح تعود على المصطافين بالرفاهية والتوفير

    بالطائرة أفضل وأرخص

    عند قيام مكتب السفريات بتغيير موعد السفر مثلا ينصح ذوي الخبرة العالية في الاصطياف بالموافقة على هذا التغيير حسب الإمكان، وقد يستفيد الزبون من ذلك، حيث قد يقوم مكتب السفريات بتخفيض سعر تذكرة الطيران أو تعويض المسافرين أوتحسين مستوى درجة التذكرة.

  • نصائح تعود على المصطافين بالرفاهية والتوفير

    مقاعد مريحة

    لدى حجز مقاعد الجلوس في الطائرة عن طريق الانترنيت ينصح خبراء الاصطياف الشريكين بعدم حجز مقعدين جنبا إلى جنب، بل بل حجز المقعد الخارجي والداخلي وترك مقعد الوسط فارغا بينهما. وفي حال إن تم حجز المقعد الأوسط من طرف شخص آخر، فيمكن حينئذ اللجوء الى عملية تبادلية معه فيما بعد.

  • نصائح تعود على المصطافين بالرفاهية والتوفير

    إلغاء حجز الفندق بدون خسائر

    من يرغب بإلغاء حجز الفندق رغم تجاوز المهلة المسموحة للإلغاء لأسباب طارئة، يلزمه الاتصال بإدارة الفندق من اجل الإلغاء، كما ينصح خبراء الاصطياف. وعوض طلب إلغاء الحجز يمكن للزبون طلب تغيير موعد الحجز إلى أجل آخر، ثم طلب إلغائه لاحقا بعد فترة وجيزة.

  • نصائح تعود على المصطافين بالرفاهية والتوفير

    التواصل مع الآخرين

    يوصي خبراء الاصطياف بضرورة خلق علاقات صداقة أثناء السفر، بطرق مختلفة مثل تقديم مشروب أو طعام أو لفافة تبغ لمن يرغب في التواصل معه، وبالتالي خلق أجواء ملائمة تتيح الدردشة وتبادل الحديث.

  • نصائح تعود على المصطافين بالرفاهية والتوفير

    تجنب التعرض لعمليات السرقة

    ينصح خبراء الاصطياف حمل المعدات المهمة مثل آلات التصوير وغيرها في أكياس لاتثير الانتباه. وقد يساعد ذلك على تجنب مخاطر التعرض للسرقة.

    الكاتب: د.ص/ع.ج/ (DW)


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