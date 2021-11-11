 رغم إصابات كورونا القياسية.. احتفالات الكرنفال تنطلق في موعدها | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 11.11.2021

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منوعات

رغم إصابات كورونا القياسية.. احتفالات الكرنفال تنطلق في موعدها

بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، عاد موسم الكرنفال لإقامة فعالياته في مدن ألمانية وفق قواعد صحية مشددة. يأتي ذلك والإصابات تعاود ارتفاعها بشكل قياسي بل إن "أمير" الكرنفال نفسه مصاب.

انطلاق موسم الكارنفال في مدينة كولونيا الألمانية مع احتياطات طبية مشددة بسبب جائحة كورونا (11/11/2021)

انطلاق موسم الكارنفال في مدينة كولونيا الألمانية مع احتياطات طبية مشددة بسبب جائحة كورونا (11/11/2021)

وسط بهجة وفرحة تحيطهما مخاوف وانتقادات بسبب الارتفاع القياسي لأعداد الإصابة بفيروس كورونا، بدأت فعاليات موسم الكرنفال الجديد في عدد من مدن ولاية شمال الراين ويستفاليا اليوم الخميس (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021).

وتنطلق الفاعليات تقليديا عند الدقيقة 11 بعد الساعة 11 في يوم 11 من شهر 11، وتقام الفعاليات على مدار شهور حتى حلول موعد الصوم الكبير الذي يسبق عيد القيامة عند الطوائف المسيحية. وتقام الفعاليات الرئيسية للكرنفال في أواخر شباط/ فبراير المقبل، وتنتهي بأربعاء الرماد، الذي سوف يصادف هذه المرة الثاني من آذار/ مارس المقبل.

"ضيوف من أنحاء العالم"

مختارات

بعد حجر قرابة ألف شخص في منازلهم بمدينة هاينزبرغ بغرب المانيا بسبب إصابة مواطن فيها بفيروس كورونا، اعلنت مدينة بون عن إغلاق مدرسة ابتدائية ابوابها لمدة اسبوعين بعد إصابة أحد العاملين فيها بالفيروس.

وفي مدينة كولونيا، تم افتتاح موسم الكرنفال من قبل عمدة المدينة هنرييته ريكر. وبعدها فوراً بدأت العروض الموسيقية والغنائية وسط حضور الآلاف ممن يعرفون في لغة عوام الناس باسم الـ"يِكِن" (وتعني حرفيا: المهرجون) بملابسهم التنكرية مختلفة الألوان والأشكال.

وكان قد جرى إلغاء موسم الكرنفال العام الماضي (2020) بسبب الإغلاق العام بفعل جائحة كورونا، لكنه عاد هذا الموسم مع قاعدة "2 جي"، والتي تعني أن من يشارك في المهرجان لابد أن يكون واحدا من اثنين، إما ملقحاً ضد الفيروس أو متعافياً من كورونا.

وقالت عمدة كولونيا هنرييته ريكر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "كل المطاعم، وكل المنظمين وكذلك نحن كمدينة اتخذنا العديد من الإجراءات للتمكين من الاحتفال بأكبر قدر ممكن من الأمان"، مشيرة إلى حضور العديد من الضيوف من أنحاء العالم لحضور افتتاح موسم الكرنفال.

مشاركون في الكارنفال أمام الكاتدرائية في كولونيا (11/11/2021)

رغم البرودة والارتفاع القياسي للإصابات بكورونا، حضر آلاف "المهرجين" إلى وسط كولونيا للاحتفال بانطلاق الموسم الجديد لكورونا.

إصابة "أمير" الكرنفال بكورونا

وعشية بدء الكرنفال ثبتت إصابة "أميره" بفيروس كورونا. لذلك تم إلغاء حضور "ثلاثي الكرنفال" لأي فعالية من الفعاليات. وقالت لجنة الكرنفال مساء أمس الأربعاء إن "الأمير" سفين أوليف، الذي حصل على لقاح مزدوج لا يعاني من أي أعراض وهو يشعر بالراحة في ظل هذه الظروف. ويتكون "ثلاثي الكرنفال" من أمير ومزارع وعذراء (امرأة شابة). ولن يشارك الثلاثي في أي فعاليات في الأيام المقبلة رغم عدم ثبوت إصابة المزارع والعذراء بالفيروس، وقال الأمير إنه حزين لعدم تمكنه من حضور انطلاق الكرنفال "لكن السلامة لها الأولوية" حسب تعبيره.

انطلاق فعاليات الكرنفال في دوسلدوف أيضا (11/11/2021)

انطلاق فعاليات الكرنفال في دوسلدوف أيضا

وكانت سلطات ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أكبر ولايات ألمانيا من حيث عدد السكان، والتي تقع فيها كولونيا، تصر على أن تقتصر المشاركة في الفعاليات العامة على من تلقوا اللقاح أو المتعافين، أو الذين يقدمون اختباراً سلبيا لكورونا، بينما خطت مدينة دوسلدورف، عاصمة الولاية، خطوة إلى الأمام وأصرت على حصر حق المشاركة في الفعاليات العامة على الملقحين والمتعافين.

وحذت كولونيا حذو دوسلدورف، ومع ذلك قرر العديد من ملاك الحانات والنوادي والقاعات عدم فتح أبوابهم اليوم أثناء الاحتفال بانطلاق موسم الكرنفال نظراً لارتفاع الإصابات.

مراقبة شديدة لمن يدخلون أماكن الاحتفال بانطلاق الكرنفال في كولونيا (11/11/2021)

إجراءات مشددة، فمن يريد المشاركة في فعاليات الكرنفال عليه أن يثبت أنه إما حصل على لقاح كامل أو تعافى من كورونا

يذكر أن معهد "روبرت كوخ" الألماني كشف اليوم الخميس عن 50 ألفا و196 حالة إصابة جديدة بالفيروس، سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، فضلا عن 235 حالة وفاة. ويعتبر عدد الإصابات هذا هو الأعلى في يوم واحد في ألمانيا منذ ظهور فيروس كورونا المستجد قبل نحو عامين. 

واكتسب الوباء زخما لأول مرة في ألمانيا بعد فعاليات للكرنفال في بلدة غانغيلت بمنطقة هاينزبرغ على الحدود الهولنديةفي فبراير/ شباط العام الماضي. ويعتبر الكرنفال، حيث يتجمع الناس معا ويغنون ويتحدثون بصوت عالٍ ويرقصون، من العوامل الرئيسية التي حفزت انتشار العدوى في المراحل الأولى من الجائحة في ألمانيا.

ص.ش/و.ب (د ب أ)

  • Deutschland Karneval Weiberfastnacht in Köln

    الكارنفال في ألمانيا: بهجة وزهور وحلوى

    يشارك الجميع في احتفالية الكارنفال بالأزياء التنكرية الغريبة ويتبارى رواد الكارنفال في الظهور بتصميمات مبتكرة وألوان مبهجة.

  • Ein Funkemariechen winkt den Narren beim Karnevalsumzug in Wiesbaden, Foto von Fredrik von Erichsen/dpa

    الكارنفال في ألمانيا: بهجة وزهور وحلوى

    المواكب والرقص من أهم سمات الكارنفال، وفي جميع المواكب نجد مجموعة من المشاركين ترتدي زيا موحدا ويقومون بتأدية خطوات على إيقاع الموسيقى.

  • Eine Clownfamilie winkt beim Rosenmontagszug in Düsseldorf, Foto von Federico Gambarini/dpa

    الكارنفال في ألمانيا: بهجة وزهور وحلوى

    يوم "إثنين الورود" أو "روزن مونتاغ" هو أكبر احتفالية خلال موسم الكارنفال، حيث يتنكر الكبار والصغار على السواء، ويجمعون ويوزعون أطنانا من الحلوى.

  • Charlie Hebdo im Karneval

    الكارنفال في ألمانيا: بهجة وزهور وحلوى

    الاحتفاليات تتخذ طابعا سسياسيا أيضا. الكارنفال في مدينة كولونيا لم ينس الإشارة الى حرية التعبير في إشارة إلى الهجوم على المجلة الفرنسية "شارلي إيبدو"

  • Charlie Hebdo im Karneval

    الكارنفال في ألمانيا: بهجة وزهور وحلوى

    الموكب في مدينة دوسلدورف أيضا أحي ذكرى الهجوم الدموي على المجلة الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو"

  • Terror-Wettkampf auf einem Düsseldorfer Motivwagen beim Rosenmontagszug: Zwei Sklette, die jeweils eine Mütze mit der Aufschrift IS und Al Kaida tragen, messen ihre Kräfte beim Armdrücken, Foto von Federico Gambarini/dpa

    الكارنفال في ألمانيا: بهجة وزهور وحلوى

    موكب سياسي آخر في مدينة دوسلدورف يرمز إلى التنافس الإرهابي بين تنظيم "القاعدة" و "الدولة الإسلامية" حيث يضغط كل منهما على يد الآخر ليثبت أنه الأقوى.

  • Die Straßen in Braunschweig bleiben leer, der Karnevalszug wurde wegen Terrorgefahr abgesagt, Foto von Peter Steffen/dpa

    الكارنفال في ألمانيا: بهجة وزهور وحلوى

    شوارع مدينة براونشفايغ باتت خالية من الاحتفالات بعد تلقي السلطات قبل عدة أيام "تهديدا بوقوع هجوم ينفذه إسلاميون."

  • Als bunt verkleidete Hähne ziehen sie durch Mittenwald, Foto von Philipp Guelland/Getty Images

    الكارنفال في ألمانيا: بهجة وزهور وحلوى

    في ولاية بايرن جنوب ألمانيا حيث يطلق على الإحتفال اسم "فاشينغ" يرتدي الناس أزياء السحرة والأقنعة المخيفة لبث الرعب في فصل الشتاء لينتهي ويأتي فصل الربيع.

  • Rosenmontagszug in Mainz

    الكارنفال في ألمانيا: بهجة وزهور وحلوى

    في مدينة ماينز تستمر الإحتفالات والرقص حتى ساعة متأخرة من الليل. اليوم بلغ الكارنفال ذروته بحلول "إثنين الورود".

    الكاتب: آنيا فاينله/ ميريت النجار