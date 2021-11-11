رغم إصابات كورونا القياسية.. احتفالات الكرنفال تنطلق في موعدها

وسط بهجة وفرحة تحيطهما مخاوف وانتقادات بسبب الارتفاع القياسي لأعداد الإصابة بفيروس كورونا، بدأت فعاليات موسم الكرنفال الجديد في عدد من مدن ولاية شمال الراين ويستفاليا اليوم الخميس (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021).

وتنطلق الفاعليات تقليديا عند الدقيقة 11 بعد الساعة 11 في يوم 11 من شهر 11، وتقام الفعاليات على مدار شهور حتى حلول موعد الصوم الكبير الذي يسبق عيد القيامة عند الطوائف المسيحية. وتقام الفعاليات الرئيسية للكرنفال في أواخر شباط/ فبراير المقبل، وتنتهي بأربعاء الرماد، الذي سوف يصادف هذه المرة الثاني من آذار/ مارس المقبل.

"ضيوف من أنحاء العالم"

وفي مدينة كولونيا، تم افتتاح موسم الكرنفال من قبل عمدة المدينة هنرييته ريكر. وبعدها فوراً بدأت العروض الموسيقية والغنائية وسط حضور الآلاف ممن يعرفون في لغة عوام الناس باسم الـ"يِكِن" (وتعني حرفيا: المهرجون) بملابسهم التنكرية مختلفة الألوان والأشكال.

وكان قد جرى إلغاء موسم الكرنفال العام الماضي (2020) بسبب الإغلاق العام بفعل جائحة كورونا، لكنه عاد هذا الموسم مع قاعدة "2 جي"، والتي تعني أن من يشارك في المهرجان لابد أن يكون واحدا من اثنين، إما ملقحاً ضد الفيروس أو متعافياً من كورونا.

وقالت عمدة كولونيا هنرييته ريكر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "كل المطاعم، وكل المنظمين وكذلك نحن كمدينة اتخذنا العديد من الإجراءات للتمكين من الاحتفال بأكبر قدر ممكن من الأمان"، مشيرة إلى حضور العديد من الضيوف من أنحاء العالم لحضور افتتاح موسم الكرنفال.

رغم البرودة والارتفاع القياسي للإصابات بكورونا، حضر آلاف "المهرجين" إلى وسط كولونيا للاحتفال بانطلاق الموسم الجديد لكورونا.

إصابة "أمير" الكرنفال بكورونا

وعشية بدء الكرنفال ثبتت إصابة "أميره" بفيروس كورونا. لذلك تم إلغاء حضور "ثلاثي الكرنفال" لأي فعالية من الفعاليات. وقالت لجنة الكرنفال مساء أمس الأربعاء إن "الأمير" سفين أوليف، الذي حصل على لقاح مزدوج لا يعاني من أي أعراض وهو يشعر بالراحة في ظل هذه الظروف. ويتكون "ثلاثي الكرنفال" من أمير ومزارع وعذراء (امرأة شابة). ولن يشارك الثلاثي في أي فعاليات في الأيام المقبلة رغم عدم ثبوت إصابة المزارع والعذراء بالفيروس، وقال الأمير إنه حزين لعدم تمكنه من حضور انطلاق الكرنفال "لكن السلامة لها الأولوية" حسب تعبيره.

انطلاق فعاليات الكرنفال في دوسلدوف أيضا

وكانت سلطات ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أكبر ولايات ألمانيا من حيث عدد السكان، والتي تقع فيها كولونيا، تصر على أن تقتصر المشاركة في الفعاليات العامة على من تلقوا اللقاح أو المتعافين، أو الذين يقدمون اختباراً سلبيا لكورونا، بينما خطت مدينة دوسلدورف، عاصمة الولاية، خطوة إلى الأمام وأصرت على حصر حق المشاركة في الفعاليات العامة على الملقحين والمتعافين.

وحذت كولونيا حذو دوسلدورف، ومع ذلك قرر العديد من ملاك الحانات والنوادي والقاعات عدم فتح أبوابهم اليوم أثناء الاحتفال بانطلاق موسم الكرنفال نظراً لارتفاع الإصابات.

إجراءات مشددة، فمن يريد المشاركة في فعاليات الكرنفال عليه أن يثبت أنه إما حصل على لقاح كامل أو تعافى من كورونا

يذكر أن معهد "روبرت كوخ" الألماني كشف اليوم الخميس عن 50 ألفا و196 حالة إصابة جديدة بالفيروس، سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، فضلا عن 235 حالة وفاة. ويعتبر عدد الإصابات هذا هو الأعلى في يوم واحد في ألمانيا منذ ظهور فيروس كورونا المستجد قبل نحو عامين.

واكتسب الوباء زخما لأول مرة في ألمانيا بعد فعاليات للكرنفال في بلدة غانغيلت بمنطقة هاينزبرغ على الحدود الهولنديةفي فبراير/ شباط العام الماضي. ويعتبر الكرنفال، حيث يتجمع الناس معا ويغنون ويتحدثون بصوت عالٍ ويرقصون، من العوامل الرئيسية التي حفزت انتشار العدوى في المراحل الأولى من الجائحة في ألمانيا.

ص.ش/و.ب (د ب أ)