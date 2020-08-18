رغم إدانتها عضوا بارزا فيه.. حزب الله يتجاهل "محكمة الحريري"

قال حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران اليوم الخميس (20 أغسطس/ آب 2020)، إنه "غير معني" بمحكمة تدعمها الأمم المتحدة تنظر في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005. وقالت رنا الساحلي مسؤولة العلاقات الإعلامية في حزب الله لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لسنا معنيين" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا التعليق بعد يومين من إدانة عضو حزب الله سليم جميل عياش في قضية اغتيال الحريري، وبراءة ثلاثة متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة. وقالت المحكمة إن عياش كان أحد الفاعلين الرئيسيين وراء اغتيال الحريري.

وأدين عياش الذي حوكم غيابيا بالتخطيط للاعتداء وتنفيذه وكذلك قتل الحريري و21 شخصا آخرين.

وكان النائب عن حزب الله حسن فضل الله أعلن أمس الأربعاء أن موقف الحزب من المحكمة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان لم يتغير قبل أو بعد قرار الثلاثاء.

وقال فضل الله لتلفزيون الميادين اللبناني "نحن في حزب الله قد قررنا عدم الانخراط في تقييم ما أصدرته (المحكمة)". ونفى حزب الله مرارا علاقته بمقتل الحريري في الهجوم الإرهابي الذي ضرب موكبه في 14 شباط/ فبراير عام 2005 في بيروت.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ، رويترز)