رغم أسرع هدف ألباني.. إيطاليا تتجاوز أول عقبة في يورو 2024

استهل المنتخب الإيطالي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لأوروبا بفوز صعب على ألبانيا، التي حققت بداية مثالية بتسجيل أسرع هدف في بطولات اليورو. وحققت إيطاليا الأهم في المباراة الأسهل قبل قمتيها الساخنتين أمام إسبانيا وكرواتيا.

على ملعب سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند، استهل المنتخب الإيطالي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لأوروبا مساء السبت (15 حزيران/ يونيو 2024) بفوز صعب على ألبانيا 2-1 في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للنسخة المقامة في ألمانيا.

وحققت إيطاليا الأهم في المباراة الأسهل في المجموعة بكسبها النقاط الثلاث قبل قمتيها الساخنتين أمام إسبانيا وكرواتيا.

وكانت إيطاليا الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة واستطاعت تخطي الصدمة المبكرة التي تلقتها من الألبان ونجحت في قلب الطاولة بهدفين في خمس دقائق.

وكان بإمكان إيطاليا زيادة غلتها في أكثر من مناسبة لولا رعونة مهاجميها وتألق حارس مرمى ألبانيا وبرنتفود الإنجليزي توماس ستراكوشا الذي تألق في أكثر من مناسبة.

بداية مثالية: أسرع هدف في بطولات اليورو

ونجحت ألبانيا التي تشارك للمرة الثانية في البطولة القارية، في افتتاح التسجيل بعد 23 ثانية عندما استغل بيرامي كرة من فيديريكو دي ماركو إثر رمية تماس حاول لعبها مع زميله في إنتر ميلان أليساندو باستوني فهيأها لنفسه من مسافة قريبة وسددها قوية داخل مرمى جانلويجي دوناروما.

وكان أسرع هدف في البطولة بحوزة الروسي دميتري كيريتشنكو عندما افتتح التسجيل في مرمى اليونان بعد 67 ثانية في 20 حزيران/يونيو 2004 في البرتغال ضمن كأس أوروبا 2004.

نجحت ألبانيا التي تشارك للمرة الثانية في البطولة القارية، في افتتاح التسجيل بعد 23 ثانية. صورة من: Gerrit van Keulen/ANP/IMAGO

ونجحت إيطاليا في إدراك التعادل عبر باستوني الذي ارتقى عاليا لكرة عرضية لبيليغريني الذي انبرى لركلة ركنية وتبادل خلالها الكرة مع دي ماركو (11). كما نجح باريلا في إضافة الهدف الثاني بتسديدة قوية "على الطاير" بيمناه من حافة المنطقة مستغلا كرة ضعيفة شتتها مهاجم غوانغجو الكوري الجنوبي ياسر أساني (16).

وتصدرت إسبانيا المجموعة بفارق الأهداف أمام إيطاليا.

وكانت إيطاليا خالفت التوقعات في النسخة الماضية حين توجت باللقب على حساب إنجلترا بركلات الترجيح للمرة الثانية في تاريخها والأولى منذ 1968.

ويستعد منتخب إيطاليا لاختبار قوي يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية عندما يلاقي إسبانيا التي فازت على كرواتيا بثلاثية دون رد في وقت سابق اليوم السبت. أما منتخب ألبانيا سيلتقي مع كرواتيا يوم الأربعاء المقبل في لقاء الجريحين.

ع.خ/ أ.ح (د ب ا، ا ف ب)