رغم أزمة الطاقة - شولتس يتمسك بإغلاق المحطات النووية نهاية العام

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس ضرورة الإسراع في توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، في ضوء انخفاض واردات الغاز من روسيا، معربًا في المقابل عن شكوكه بشأن مقترحات بتمديد تشغيل محطات الطاقة النووية التي لا تزال قيد الاستخدام في ألمانيا إلى ما بعد نهاية هذا العام.



وقال شولتس في برلين عقب اجتماع مع الحكومة المحلية لولاية مكلينبورغ-فوربومرن اليوم الثلاثاء (21 يونيو/ حزيران 2022) إن الحكومة الاتحادية التي يقودها مهدت الطريق لحزمة تشريعية من شأنها تقليص المدد التي تستغرقها إجراءات إنشاء مزارع لطاقة الرياح والشمس إلى حد كبير، مؤكدًا ضرورة استخدام هذه الفرص بسرعة، وتابع: "هذا هو عام الحسم حتى نضمن أن ألمانيا لن تعد بحاجة لواردات من الطاقة الأحفورية في أقصر وقت ممكن"، مضيفًا أن ألمانيا لن تشتري الفحم من روسيا اعتبارًا من الخريف المقبل، ولن تشتري نفطًا منها اعتبارًا من نهاية عام 2022.

وبخصوص الجدل حول محطات الطاقة النووية، أوضح شولتس أن قضبان الوقود النووي تكفي حتى نهاية عام 2022، مشيرًا إلى أنه لم ترد حتى الآن أي تصريحات من خبراء حول كيفية إطالة عمر المحطات النووية، وأضاف أنه من المهم الآن استخدامها في توليد الكهرباء لخفض استهلاك الغاز.

وعارضت رئيسة حكومة ولاية مكلينبورغ-فوربومرن، مانويلا شفيزيغ، بوضوح تمديد تشغيل محطات الطاقة النووية في ضوء عدم وضوح مصير تخزين النفايات النووية، مشيرة إلى أنه ليس هناك ولاية في ألمانيا ترغب في تخزين هذه النفايات، وقالت: "إذا لم يكن هناك من يريد نفايات نووية، فلا يمكننا أن نقول بجدية إن محطات الطاقة النووية يجب أن تستمر في العمل".

ميرتس يدعو إلى تشغيل محطات الطاقة النووية المتبقية لوقت أطول وشولتس يستبعد ذلك





دعوات لإرجاء وقف استخدام الطاقة النووية

وفي المقابل، قال زعيم المعارضة في ألمانيا، فريدريش ميرتس، اليوم الثلاثاء إن محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية في البلاد يجب أن تظل قيد التشغيل لفترة أطول من المخطط لها للتعويض عن خفض واردات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1".

ووجه ميرتس، وهو رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض، انتقادات صريحة لرد فعل المستشار أولاف شولتس على الحرب في أوكرانيا والجهود اللاحقة لخفض اعتماد ألمانيا على واردات الطاقة الروسية.

ويقول خبراء إنها مسألة وقت فقط قبل أن تنقطع إمدادات الطاقة الروسية عن ألمانيا - سواء من خلال قراراتهم السياسية أو بإرادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال ميرتس إن السماح لهذه المحطات بالعمل بعد هذا التاريخ سيكون ممكنًا تقنيًا ومبررًا قانونيًا في ضوء الأحداث الجارية.

ونصح كل من وزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزير البيئة شتيفي ليمكه بعدم إطالة فترات التشغيل لمحطات الطاقة النووية، قائلين في بيان مشترك إن مثل هذه الخطوة تنطوي على "مخاطر اقتصادية وقانونية وسلامة كبيرة".

م.ع.ح/ص.ش (د ب أ)