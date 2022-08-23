 رغم أزمة الطاقة.. أداء أفضل للاقتصاد الألماني فاق التوقعات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.08.2022

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رغم أزمة الطاقة.. أداء أفضل للاقتصاد الألماني فاق التوقعات

سجل الاقتصاد الألماني نموا في الربع الثاني من هذا العام ليفوق توقعات المحللين مدعوما بإنفاق القطاع الخاص والحكومة رغم أزمة الطاقة. وذلك وفق بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي.

رغم الأرقام الجيدة حاليا، هناك توقعات بتأثر الاقتصاد الألماني سلبا في الربع الصفي من هذا العام

رغم الأرقام الجيدة حاليا، هناك توقعات بتأثر الاقتصاد الألماني سلبا في الربع الصفي من هذا العام

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس ( 25 أغسطس/ آب 2022) تحقيق الاقتصاد الألماني أداء أفضل من التقديرات خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث سجل نموا بمعدل 0,1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي رغم معدل التضخم المرتفع والحرب الروسية في أوكرانيا.

مختارات

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم بشأن إجمالي الناتج المحلي جاءت أفضل من التقديرات الأولية، رغم أنها لم تبدد المخاوف من ركود أكبر اقتصاد في أوروبا.

وجاء نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الحالي مدفوعا بالإنفاق الحكومي مع استمرار مساهمة الإنفاق الاستهلاكي. لكن الرياح المعاكسة للنمو تزداد قوة، في ظل تقليص روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بما في ذلك ألمانيا، الأمر الذي يلقي بظلال كثيفة على الآفاق الاقتصادية، مع ارتفاع أسعار المستهلك بمعدلات قياسية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي أعلن البنك المركزي الألماني، عن توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الألماني. وكتب البنك في تقريره الشهري لشهر آب/ أغسطس أن تراجع الناتج الاقتصادي في الشتاء "أصبح أكثر ترجيحا".

وأوضح خبراء الاقتصاد في البنك أن "التنمية الاقتصادية في ألمانيا ستتأثر سلبا في الربع الصيفي وما بعده بالتطورات غير المواتية في سوق الغاز".

ويتوقع البنك ألا يحقق الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا تقدما خلال الفترة من تموز/ يوليو حتى أيلول/ سبتمبر 2022. ويتوقع البنك المركزي الألماني أن "المستوى المرتفع من عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز في الشتاء القادم والزيادات الحادة في الأسعار من المرجح أن تضع ضغطا كبيرا على الأسر والشركات". ويفترض البنك الآن أن معدل التضخم في ألمانيا يمكن أن يصل إلى "مستوى عشرة بالمئة" في الخريف.

وقفزت أسعار الطاقة نتيجة حرب أوكرانيا وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى زيادة التضخم لأشهر.

هـ.د/ع.ج (د ب أ، رويترز)

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