رعب في قمرة القيادة.. مساعد طيار يهدد بإطلاق النار على قائد الطائرة

في 22 أغسطس 2022 وقع حادث غريب على متن طائرة شركة دلتا إيرلاينز وهي الرحلة، التي لم تعلن السلطات الأمريكية عن وجهتها حتى اليوم.

كان مساعد الطيار، جوناثان دان يقود الطائرة عندما أصيب أحد الركاب بنوبة قلبية. أراد القائد تحويل الطائرة إلى أقرب مطار، لكن مساعد الطيار رفض، بل إنه هدد بقتل قائد الطائرة إذا تم تحويل الطائرة.

استطاع قائد الطائرة أخيرًا السيطرة على الوضع بعد أن هدده مساعده عدة مرات بأنه سيطلق النار عليه، وقام بتحويل الطائرة إلى مطار في ولاية جورجيا، وتم نقل الراكب المصاب إلى المستشفى وتم علاجه لينجو من الموت، وفق ما ذكر موقع صحيفة بيلد الألمانية.

تم القبض على مساعد الطيار ووجهت إليه تهم التهديد بالقتل أمام هيئة محلفين في ولاية يوتا. وتشمل لائحة الاتهام المكونة من صفحتين اتهامات لمساعد الطيار، دان، "بالاعتداء على أحد أفراد طاقم الطائرة وترهيبه واستخدام سلاح خطير في الهجوم على أحد أفراد الطاقم"، حسبما نشر موقع ايه بي سي نيوز.

الجدير بالذكر أن "دان" وهو ضابط سابق في القوات الجوية الأمريكية وعضو في برنامج أمن فيدرالي خاص تابع لإدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) ويسمح له بحمل سلاح في قمرة الطائرة في الرحلات الداخلية بالولايات المتحدة وذلك بهدف حماية الطائرة والركاب من محاولات الاختطاف، وفق ما ذكر موقع سي بي اس نيوز.

وفقاً للائحة الاتهام، فقد نشأ الخلاف لأن القبطان أراد الهبوط في أقرب مطار متاح بسبب الحالة الطبية الطارئة لأحد الركاب، وهو إجراء شائع في مجال الطيران. لكن الضابط الأول دان - مساعد الطيار - أخرج سلاحه، ووجهه إلى القبطان وقال إنه سيطلق النار عليه إذا قرر تحويل الرحلة، معتقداً أنها محاولة لاختطاف الطائرة.

وتشير التحقيقات إلى أن رد فعل القبطان كان هادئاً للغاية، وتمكن من إقناع مساعده بعدم استخدام السلاح الناري ثم هبط بطائرته بأمان. وليس معروفاً إلى الآن إذا كان هذا المطار هو الوجهة الأصلية للرحلة أم أنه مطار بديل هبطت فيه الطائرة لإنقاذ حياة الراكب.

ومن المؤكد أن الحادث يعد تذكيراً بالمخاطر التي يواجهها ركاب الطائرات، كما يشير إلى ضرورة أن يكون الطيارون والمساعدون على دراية بمسؤولياتهم والتزاماتهم، إضافة إلى قدرتهم على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة في حالات الطوارئ.

إدارة أمن النقل الأمريكية أكدت أن الواقعة خطيرة. وقال متحدث باسم الإدارة في بيان: "إن إدارة أمن النقل على علم بحادث تورط فيه ضابط طيران فيدرالي".

المثير أن شركة دلتا إيرلاينز علقت لأول مرة بعد أكثر من عام على الواقعة، وأعلنت في بيان أن دان لم يعد يعمل لدى شركة الطيران.

وإلى حين اكتمال التحقيق، لم ترغب شركة الطيران في الإدلاء بمزيد من التعليقات "احتراما للتحقيق الجاري من قبل هيئة الطيران".

عماد حسن