 رعب في قمرة القيادة.. مساعد طيار يهدد بإطلاق النار على قائد الطائرة | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 03.11.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

رعب في قمرة القيادة.. مساعد طيار يهدد بإطلاق النار على قائد الطائرة

حدث درامي كاد أن ينتهي بمأساة في قمرة قيادة طائرة ركاب تابعة لشركة خطوط دلتا الجوية الأمريكية حين هدد مساعد الطيار بقتل قائد الطائرة .. فما سبب ذلك؟ ولماذا تصرف مساعد لالطيار بهذه الطريقة؟

طائرة تابعة لشركة دلتا ايرلاينز الأمريكية (15/10/2023

لاتزال محاكمة مساعد الطيار جارية فيما علقت الشركة لأول مرة بعد عام كامل من الواقعة

في 22 أغسطس 2022 وقع حادث غريب على متن طائرة شركة دلتا إيرلاينز وهي الرحلة، التي لم تعلن السلطات الأمريكية عن وجهتها حتى اليوم.

مختارات

كان مساعد الطيار، جوناثان دان يقود الطائرة عندما أصيب أحد الركاب بنوبة قلبية. أراد القائد تحويل الطائرة إلى أقرب مطار، لكن مساعد الطيار رفض، بل إنه هدد بقتل قائد الطائرة إذا تم تحويل الطائرة.

استطاع قائد الطائرة أخيرًا السيطرة على الوضع بعد أن هدده مساعده عدة مرات بأنه سيطلق النار عليه، وقام بتحويل الطائرة إلى مطار في ولاية جورجيا، وتم نقل الراكب المصاب إلى المستشفى وتم علاجه لينجو من الموت، وفق ما ذكر موقع صحيفة بيلد الألمانية.

تم القبض على مساعد الطيار ووجهت إليه تهم التهديد بالقتل أمام هيئة محلفين في ولاية يوتا. وتشمل لائحة الاتهام المكونة من صفحتين اتهامات لمساعد الطيار، دان، "بالاعتداء على أحد أفراد طاقم الطائرة وترهيبه واستخدام سلاح خطير في الهجوم على أحد أفراد الطاقم"، حسبما نشر موقع ايه بي سي نيوز.

الجدير بالذكر أن "دان" وهو ضابط سابق في القوات الجوية الأمريكية وعضو في برنامج أمن فيدرالي خاص تابع لإدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) ويسمح له بحمل سلاح في قمرة الطائرة في الرحلات الداخلية بالولايات المتحدة وذلك بهدف حماية الطائرة والركاب من محاولات الاختطاف، وفق ما ذكر موقع سي بي اس نيوز.

وفقاً للائحة الاتهام، فقد نشأ الخلاف لأن القبطان أراد الهبوط في أقرب مطار متاح بسبب الحالة الطبية الطارئة لأحد الركاب، وهو إجراء شائع في مجال الطيران. لكن الضابط الأول دان - مساعد الطيار - أخرج سلاحه، ووجهه إلى القبطان وقال إنه سيطلق النار عليه إذا قرر تحويل الرحلة، معتقداً أنها محاولة لاختطاف الطائرة.

وتشير التحقيقات إلى أن رد فعل القبطان كان هادئاً للغاية، وتمكن من إقناع مساعده بعدم استخدام السلاح الناري ثم هبط بطائرته بأمان. وليس معروفاً إلى الآن إذا كان هذا المطار هو الوجهة الأصلية للرحلة أم أنه مطار بديل هبطت فيه الطائرة لإنقاذ حياة الراكب.

ومن المؤكد أن الحادث يعد تذكيراً بالمخاطر التي يواجهها ركاب الطائرات، كما يشير إلى ضرورة أن يكون الطيارون والمساعدون على دراية بمسؤولياتهم والتزاماتهم، إضافة إلى قدرتهم على اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة في حالات الطوارئ.

إدارة أمن النقل الأمريكية أكدت أن الواقعة خطيرة. وقال متحدث باسم الإدارة في بيان: "إن إدارة أمن النقل على علم بحادث تورط فيه ضابط طيران فيدرالي".

المثير أن شركة دلتا إيرلاينز علقت لأول مرة بعد أكثر من عام على الواقعة، وأعلنت في بيان أن دان لم يعد يعمل لدى شركة الطيران.

وإلى حين اكتمال التحقيق، لم ترغب شركة الطيران في الإدلاء بمزيد من التعليقات "احتراما للتحقيق الجاري من قبل هيئة الطيران".

عماد حسن

  • Palmenstrand auf dem Fuvahmulah-Atoll der Malediven (Foto: Imago/Zumapress/A. Nekrasov

    7 حقائق عن الطيران يجب معرفتها قبل حجز رحلتك المقبلة

    رحلة الأحلام..كابوس للبيئة!

    جزر المالديف؟ رحلة يحلم بها الكثيرون، ولكن هل تعلم أن رحلة الطيران والعودة من ألمانيا إلى المالديف (ثمانية آلاف كيلومتر للرحلة الواحدة) تثقل كاهل البيئة بأكثر من خمسة أطنان من ثاني أكسيد الكربون، وهي نفس النسبة التي تنبعث من سيارة متوسطة بعد رحلة طولها 25 ألف كيلومتر؟

  • Schleifenförmige Kondensstreifen am Himmel (Foto: picture alliance/dpa/H. Tittel)

    7 حقائق عن الطيران يجب معرفتها قبل حجز رحلتك المقبلة

    "غيمة الطائرة" عبء على البيئة

    انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ليست المشكلة الوحيدة، فالخطوط العريضة التي تتكون خلف الطائرات والمعروفة بغيمة الطائرة، تؤثر على حالة الطقس بالبرودة أو السخونة، بحسب وضع الشمس وارتفاع تحليق الطائرة.

  • Wurst auf einem Holzkohle-Grill (Foto: picture alliance/CTK)

    7 حقائق عن الطيران يجب معرفتها قبل حجز رحلتك المقبلة

    رحلة طيران أم وجبة نقانق؟

    تؤدي معظم أنشطتنا اليومية لارتفاع درجة حرارة الأرض، سواء تعلق الأمر هنا باستهلاك الكهرباء أو التدفئة أو التغذية والملابس، فكلها أمور تزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ووفقا للإحصائيات فإن تحقيق الهدف المنشود بمنع زيادة درجة حرارة الأرض لأكثر من 5ر1 درجة، يتطلب وضع حد أقصى لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأن يلتزم به كل شخص، سواء تعلق الأمر برحلة طيران أو بوجبة نقانق.

  • Ein Flugzeug fliegt an einem Wohngebäude vorbei (Foto: picture alliance/dpa/H.Ossinger)

    7 حقائق عن الطيران يجب معرفتها قبل حجز رحلتك المقبلة

    علاقة الطيران بأمراض القلب وضعف التركيز

    حركة الطيران لا تؤذي البيئة فحسب، بل إن الضوضاء المستمرة الناتجة عن الطيران، تزيد من مخاطر التعرض للسكتات القلبية وأمراض القلب والدورة الدموية. ووفقا للخبراء فإن الأشخاص الذين يتعرضوا بشكل مستمر لضوضاء الطيران، تقل لديهم القدرة على التركيز والتعليم، كما أن الهواء في تلك المناطق يكون أكثر تلوثا.

  • Mann mit Benzinschlauch an einer Tankstelle

    7 حقائق عن الطيران يجب معرفتها قبل حجز رحلتك المقبلة

    عوادم دون ضرائب!

    على عكس وسائل النقل الأخرى، يحصل النقل الجوي على دعم كبير، ففي ألمانيا على سبيل المثال، لا يتم تحصيل قيمة الضريبة المضافة على رحلات الطيران العابرة للحدود، كما لا توجد حتى الآن ضرائب على الكيروسين في الاتحاد الأوروبي.

  • Ryanair Flugzeug im Flug

    7 حقائق عن الطيران يجب معرفتها قبل حجز رحلتك المقبلة

    دعم غير مباشر

    يتواصل دعم الطيران أيضا من خلال استثمارات كبيرة لأموال الضرائب في المطارات الجديدة وفي توسعة المطارات، ما يمثل أحد أشكال الدعم غير المباشر. في الوقت نفسه تواجه شركات الطيران منخفض التكلفة، انتقادات شديدة بسبب ظروف العمل غير المناسبة التي تفرضها على العاملين بها من أجل التوفير في التكاليف.

  • Mann mit Anzug freut sich am Meeresstrand (Foto: Fotolia/drubig-photo)

    7 حقائق عن الطيران يجب معرفتها قبل حجز رحلتك المقبلة

    الطيران...إمبريالية جديدة؟

    تقول الإحصائيات إن نحو 20 بالمائة فقط من سكان العالم، قاموا برحلة طيران لمرة واحدة، في حين أن 70 بالمائة من الانبعاثات الغازية الضارة تحدث نتيجة رحلات تقوم بها الأقلية، التي تتمتع بدخل عالٍ ومستوى تعليمي مرتفع. جانيت كفينك/ ا.ف


مواضيع ذات صلة

Eine Frachtmaschine vom TY Boeing 747 der Airline Cargologicair UK steht auf dem Vorfeld des Flughafens Hahn. Der Jumbojet unter russischer Kontrolle darf vorerst nicht mehr vom Flughafen Hahn abheben. (zu dpa «Russischer Jumbojet am Flughafen Hahn festgesetzt»)

مصائب قوم عند قوم فوائد.. طائرة روسية قد تنقذ مطاراً من الإفلاس 07.04.2022

بسبب العقوبات الدولية، علقت طائرة روسية من طراز بوينغ 747 في مطار "فرانكفورت هان" بولاية راينلاند بفالس. الطائرة مطالبة برسوم ضخمة مقابل الوقوف في المطار يومياً فكيف يمكن أن تصبح منقذاً للمطار من الإفلاس؟