 رعاية المسنين في ألمانيا متعثرة | صنع في ألمانيا | DW | 11.05.2022

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صنع في ألمانيا

رعاية المسنين في ألمانيا متعثرة

سكان ألمانيا يتقدمون في السن. وحاليا هناك نقص قدره أكثر من 100 ألف مقدم ومقدمة رعاية، والأمر يتجه نحو الأسوأ بسبب قلة تقدير هذا العمل وعدم تحسين ظروفه السيئة. التغيير ضروري! ومقدمي الرعاية للمسنين لا يقدرون بثمن.

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