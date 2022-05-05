رعاية المسنين في ألمانيا متعثرة

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سكان ألمانيا يتقدمون في السن. وحاليا هناك نقص قدره أكثر من 100 ألف مقدم ومقدمة رعاية، والأمر يتجه نحو الأسوأ بسبب قلة تقدير هذا العمل وعدم تحسين ظروفه السيئة. التغيير ضروري! ومقدمي الرعاية للمسنين لا يقدرون بثمن.
أجاز البرلمان الألماني البوندستاغ حزمة ثانية من التدابير الخاصة بمواجهة فيروس كورونا تتضمن إجراء المزيد من الاختبارات للكشف عن الفيروس وزيادة الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة بدل العمل لوقت قصير.
تريد الحكومة الألمانية القادمة حل المشاكل التي تواجهها في عدة مجالات على رأسها جائحة كورونا والرقمنة وتحديث البنية التحتية وحماية البيئة. فيما يلقي نلقي نظرة على أبرز ما جاء في اتفاقية الائتلاف الحكومي القادم بهذا الشأن.
لأسابيع، مُنع المهاجرون في البر الرئيسي اليوناني من طلب اللجوء، حيث يضطر كثيرون إلى النوم في الهواء الطلق أو البقاء دون طعام، على الرغم من طقس الشتاء القارس.
تمر السنوات بسرعة، وتبدأ ملامح الشيخوخة في الظهور على الوجه والجسد، فكيف بالإمكان الإبقاء على منظر شاب؟ هذه النصائح قد تساعد الرجال للعودة في الزمن إلى الوراء.
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