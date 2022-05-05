رعاية المسنين في ألمانيا متعثرة

اليونان توصد أبوابها في وجه المهاجرين وتتركهم للبرد القارس

لأسابيع، مُنع المهاجرون في البر الرئيسي اليوناني من طلب اللجوء، حيث يضطر كثيرون إلى النوم في الهواء الطلق أو البقاء دون طعام، على الرغم من طقس الشتاء القارس.