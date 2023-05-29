رضع يموتون في دار للأيتام في الخرطوم

الأمم المتحدة تتوقع نزوح قرابة مليون سوداني بسبب أعمال العنف

فر قرابة 330 ألف شخص من السودان ، منهم أكثر من مائة ألف إلى الدول المجاورة منذ اندلاع المعارك، وفقا للأمم المتحدة التي تتوقع أن يتفاقم عدد النازحين في الأفق المنظور.