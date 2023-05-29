 رضع يموتون في دار للأيتام في الخرطوم | DW الأخبار | DW | 29.05.2023

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DW الأخبار

رضع يموتون في دار للأيتام في الخرطوم

كثيرا ما تشهد العاصمة السودانية انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات، كما تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية وكذلك نفاد الإمدادات الغذائية. الأمر الذي أدى الى وفاة عشرات الأطفال في دار للأيتام في الخرطوم منذ بدء الصراع.

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