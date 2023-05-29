رضع يموتون في دار للأيتام في الخرطوم

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كثيرا ما تشهد العاصمة السودانية انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات، كما تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية وكذلك نفاد الإمدادات الغذائية. الأمر الذي أدى الى وفاة عشرات الأطفال في دار للأيتام في الخرطوم منذ بدء الصراع.
شارك العديد من الجنود الألمان في مهمة الإجلاء من السودان التي تشهد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. أحد هؤلاء الجنود يصف المهمة بالـ"مأساة الإنسانية" متحدثا عن ظروف مرتجلة وطريقة عمل معقدة.
طالب مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة بالحصول على ضمانات وموافقات على أعلى مستوى وبشكل علني لتوفير ممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية. وجاءت هذه المطالبة بعد تعرض ست شاحنات محملة بالإمدادات الإنسانية للنهب.
تشهد العاصمة السودانية الخرطوم غارات جوية وإطلاق نار وانفجارات على الرغم من هدنة جديدة لمدة 72 ساعة، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن السودان بات على شفا "كارثة" و"الوضع الإنساني يقترب من نقطة اللاعودة".
فر قرابة 330 ألف شخص من السودان ، منهم أكثر من مائة ألف إلى الدول المجاورة منذ اندلاع المعارك، وفقا للأمم المتحدة التي تتوقع أن يتفاقم عدد النازحين في الأفق المنظور.
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