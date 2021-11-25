رصد مولد مليارات الشعب المرجانية في استراليا

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وثقت مجموعة من علماء البحار الإستراليين ظاهرة نادرة في الحاجز المرجاني العظيم قبالة سواحل أستراليا. وتظهر الصور التي تم التقاطها مليارات من صغار المرجان في طور التكوين.
أربع فتيات لديهن مهمة واحدة هي مكافحة الكوارث البيئية العالمية في عصرنا. وهنا تُحْكَى من منظورهن قصة ندرة المياه وحرق الفحم وتلوث الهواء وانتشار القمامة البلاستيكية على كوكبنا.
خلص تقرير صادر عن جامعة الأمم المتحدة إلى أن الكوارث المناخية والأوبئة لها مسببات واحدة، بالرغم من تباعد أماكن حدوثها، ورسم التقرير صورا مأساوية لتبعات هذه الأزمة في حال اهمال معالجتها بشكل جدي وعاجل.
ارتفع عدد النازحين حول العالم إلى أكثر من 40 مليون شخص، جراء الصراعات والكوارث الطبيعية وتفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي خاصة ارتفاع درجات حرارة الأرض في عام 2020، وسط تحذيرات من استمرار النزوح بسبب التغير المناخي.
لا تستطيع أغلب الكائنات الحية النجاة بدون غذاء لوقت طويل. لكن في اكتشاف مذهل استطاع علماء يابانيون إعادة إحياء ميكروبات عمرها ملايين السنين. فما هي أهمية هذا الاكتشاف؟
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