 رصد مولد مليارات الشعب المرجانية في استراليا | DW الأخبار | DW | 26.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

رصد مولد مليارات الشعب المرجانية في استراليا

وثقت مجموعة من علماء البحار الإستراليين ظاهرة نادرة في الحاجز المرجاني العظيم قبالة سواحل أستراليا. وتظهر الصور التي تم التقاطها مليارات من صغار المرجان في طور التكوين.

مشاهدة الفيديو 01:26

المزيد من المركز الإعلامي

مسائيةDW: أزمة إثيوبيا.. هل تعكر صفو العلاقات بين مصر والإمارات؟ 25.11.2021

الجماهير تُحيي الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأسطورة مارادونا 25.11.2021

معاناة القاصرات في اسبانيا من تهديدات وعنف جسدي ونفسي 25.11.2021

انتُخب الخميس في اسطنبول اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي المتّهم في فرنسا وتركيا بممارسات "تعذيب" رئيسا للإنتربول 25.11.2021

المزيد DW الأخبار

فيلم وثائقي يعرض تفاصيل جديدية عن حياة أعضاء فرقة البيتلز 26.11.2021

الطباخ الشمسي في اليمن 26.11.2021

قلق من انتشار متحور كوفيد جديد شديد الخطورة في جنوب إفريقيا 26.11.2021

مسائيةDW : في ظل استمرار التظاهرات بالسودان.. ما خيارات الجيش وحمدوك؟ 25.11.2021

اقرأ أيضا

Sendung: Dokumentation Kinder in der Klimakrise Sendedatum: 03.11.2021 Thema: Vier Mädchen auf drei Kontinenten kämpfen gegen die globale Umweltkatastrophe Der Dokumentarfilm begleitet vier Mädchen aus Indien, Australien, Indonesien und dem Senegal, die zwischen 11 und 14 Jahre alt sind, bei ihrem persönlichen Kampf gegen die globalen Umweltkatastrophen. Sie erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen mit Wasserknappheit, Verbrennung von Kohle, Luftverschmutzung und Vermüllung durch Plastik. © Irja von Bernstorff

أطفال أزمة المناخ: أربع فتيات، ثلاث قارات، ومهمة واحدة 12.10.2021

أربع فتيات لديهن مهمة واحدة هي مكافحة الكوارث البيئية العالمية في عصرنا. وهنا تُحْكَى من منظورهن قصة ندرة المياه وحرق الفحم وتلوث الهواء وانتشار القمامة البلاستيكية على كوكبنا.

A child tries to chase away a swarm of desert locusts in Naiperere, near the town of Rumuruti, Kenya, January 30, 2021. REUTERS/Baz Ratner SEARCH RATNER LOCUSTS FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES

الأمم المتحدة: تغير المناخ يتخذ منحى كارثياَ.. والإنسان هو السبب! 08.09.2021

خلص تقرير صادر عن جامعة الأمم المتحدة إلى أن الكوارث المناخية والأوبئة لها مسببات واحدة، بالرغم من تباعد أماكن حدوثها، ورسم التقرير صورا مأساوية لتبعات هذه الأزمة في حال اهمال معالجتها بشكل جدي وعاجل.

Women await in line during an United Nations World Food Program's distribution at the 3 de fevereiro escola school in Matuge district, northern Mozambique, on February 24, 2021 - Food packages are distributed at the site for displaced families from Ibo, Mocimboa Da Praia, and Macomia places that have been attacked by armed insurgents in the last two years north of the province of Cabo Delgado. (Photo by Alfredo Zuniga / AFP)

أكثر مما تسببه الحروب - أرقام قياسية في أعداد النازحين بسبب المناخ 24.06.2021

ارتفع عدد النازحين حول العالم إلى أكثر من 40 مليون شخص، جراء الصراعات والكوارث الطبيعية وتفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي خاصة ارتفاع درجات حرارة الأرض في عام 2020، وسط تحذيرات من استمرار النزوح بسبب التغير المناخي.

Listeria monocytogenes, illustration Listeria monocytogenes bacterium, computer illustration. L. monocytogenes is the causative agent of the human disease listeriosis. Listeriosis is contracted through contaminated food. Pregnant women are especially vulnerable, when bacteria may cross the placenta to infect the baby, who has no immunity. A mother may only experience mild influenza-like symptoms yet may lose her baby. Others vulnerable include the elderly, persons with cancer (especially of the bowel) and those on immunosuppressive drugs. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY KATERYNAxKON/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F013/1980 Listeria Illustration Listeria bacterium Computer Illustration l IS The causative Agent of The Human Disease IS contracted Through contaminated Food Pregnant Women are especially vulnerable When Bacteria May Cross The placenta to infect The Baby Who has No immunity a Mother May Only Experience mild Influenza Like symptoms yet May Lots her Baby Others vulnerable include The Elderly Persons With Cancer especially of The Burrone bowel and Those ON Immunosuppressive Drugs PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY KATERYNAxKON SCIENCExPHOTOxLIBRARY 1980

علماء ينجحون في إعادة إحياء بكتيريا عمرها ملايين السنين 31.07.2020

لا تستطيع أغلب الكائنات الحية النجاة بدون غذاء لوقت طويل. لكن في اكتشاف مذهل استطاع علماء يابانيون إعادة إحياء ميكروبات عمرها ملايين السنين. فما هي أهمية هذا الاكتشاف؟