رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا في اتجاه إسرائيل

أفاد الجيش الإسرائيلي أن ثلاثة صواريخ أطلقت مساء السبت (الثامن من نيسان/أبريل 2023) من سوريا في اتجاه إسرائيل، وذلك بعد قصف مماثل من لبنان المجاور في الأيام الأخيرة على خلفية تصاعد أعمال العنف في الشرق الأوسط.



وقال الجيش في بيان مقتضب إن أحد الصواريخ "سقط في أرض خلاء بجنوب هضبة الجولان" التي ضمتها إسرائيل بعد احتلالها في 1967، من دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل. وكان أعلن في وقت سابق أن صافرات الإنذار دوت في هذه المنطقة.

وسيطرت إسرائيل على هضبة الجولان في حرب عام 1967، وضمت 1200 كيلومتر مربع في عام 1981 في خطوة لم تحظ باعتراف غالبية المجتمع الدولي.

ويأتي إطلاق الصواريخ بعد تصعيد غير مسبوق على الجبهة الإسرائيلية-اللبنانية منذ 2006. فقد أطلق نحو 34 صاروخًا الخميس من لبنان في اتجاه إسرائيل ما أسفر عن إصابة شخص وخلف أضرارًا مادية. ورد الجيش بقصف طاول غزة وجنوب لبنان.

وتستعد إسرائيل السبت لنشر تعزيزات أمنية في أعقاب هجومين في الضفة الغربية المحتلة وتل أبيب أسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص. وأعلنت الشرطة أنه سيتم نشر أربع كتائب احتياط من قوة حرس الحدود بدءًا من الأحد وسط المدن.

وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية مساء السبت إشراك جنود في دعم الشرطة، وأعلنت تشديد القيود على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا سيما العمال منهم، إلى إسرائيل.



م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب ، رويترز)