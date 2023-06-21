رصد "أصوات تحت الماء" خلال البحث عن الغواصة المفقودة قرب حطام تيتانيك

أكد خفر السواحل الأمريكيون الأربعاء (21 حزيران/يونيو 2023) أن جهاز سونار رصد "أصواتا تحت الماء" خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية التي فقدت قبل يومين قرب حطام سفينة تيتانيك في شمال المحيط الأطلسي وعلى متنها خمسة أشخاص. وأورد خفر السواحل في حسابهم على تويتر أن "طائرة بي 3 كندية رصدت أصواتا تحت الماء في منطقة البحث. ونتيجة لذلك، تم نقل عمليات آلية موجهة عن بعد لمحاولة تقصي مصدر الأصوات". وأضاف المصدر نفسه أن هذه العمليات "أعطت نتائج سلبية لكنها متواصلة". وذكرت مجلة "رولينغ ستون" أن طائرة "بي-3 كندية تشارك في عمليات البحث رصدت أصوات طرقات في هذا القطاع كل ثلاثين دقيقة وبعد أربع ساعات، نشر جهاز سونار إضافي وكانت الطرقات لا تزال تُسمع".



في الوقت نفسه قال خفر السواحل إن الأشخاص الخمسة على متن الغواصة السياحية التي فقدت أثناء رحلة لموقع حطام السفينة تيتانيك، لديهم تقريبا 40 ساعة من الأكسجين. وقال الكابتن جيمي فريدريك، من خفر السواحل الأمريكي إنه هناك نحو 40 ساعة من الأكسجين داخل الغواصة التي تحمل اسم "تيتان"، التي فقدت الاتصال بمشغلى الرحلة أول أمس الأحد وهي على بعد نحو 435 ميلا (700 كيلومتر) جنوب سانت جونز في نيوفاوندلاند، وذلك أثناء رحلة إلى موقع حطام السفينة تيتانيك، قبالة سواحل كندا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" عن فريدريك القول إنه تم تشكيل "قيادة موحدة" من وكالات متعددة أمس الاثنين للتعامل مع "المشكلة المعقدة للغاية" المتمثلة في العثور على الغواصة المفقودة، إلا أنه لم يتم حتى الآن "تحقيق أي نتائج". وخلال مؤتمر صحفي في بوسطن اليوم الثلاثاء، قال الكابتن فريدريك "لذلك، في البداية (أوضح) أن هذا مجرد تقييم". وتابع "نعرف من البيانات التي نستخدمها، أن نقطة البداية كان الوقت 96 ساعة.. نعرف في هذه المرحلة أن الأكسجين الذي لديهم يكفي لمدة 41/40 ساعة". وكان هدف الرحلة تفقد حطام سفينة تيتانيكالشهيرة

بحث متواصل عن غواصة مختفية في موقع حطام تيتانيك

وأضاف "نعرف أن هناك نحو 40 من الأكسجين متبقية بناء على التقرير الأولي". وتواصلت اليوم عملية البحث والإنقاذ الكبيرة، بقيادة قوات خفر السواحل الأمريكية وتتضمن طائرة عسكرية، على بعد 900 ميل شرق كيب كود في شمال شرق الولايات المتحدة. وقالت قوات خفر السواحل في وقت سابق إن سفينة البحث الكندية "بولار برينس اند 106 ريسكيو وينغ" سوف تستمر في عمليات البحث على السطح، في حين أرسلت قوات خفر السواحل الأمريكية طائرتي سي130- للبحث عن الغواصة المفقودة. قال الأدميرال جون دبليو ماجوير من قوات خفر السواحل إنهم يبذلون "قصارى" جهودهم للعثور على الغواصة، حيث قالوا إنها تحمل طيارا وأربعة من متخصصي المهام.

ح.ز/ ا.ف (د.ب.أ، أ ف ب )