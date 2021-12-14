رصاص "طائش" يقتل ويصيب محتفلين بإنجاز تاريخي للكرة اليمينة

قالت وزارة الصحة اليمنية في حكومة الحوثيين بصنعاء اليوم الثلاثاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2021) إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 124 نتيجة أعيرة نارية طائشة في عدد من المحافظات عقب احتفالات لم يسبق لها مثيل بفوز منتخب الناشئين ببطولة غرب آسيا لكرة القدم، التي استضافتها السعودية في نسختها الثامنة.

وقالت وزارة الحكومة غير المعترف بها دولياً في بيان نشره موقع "26 سبتمبر" التابع للحوثيين: "شهدت العاصمة صنعاء والمحافظات مساء الاثنين احتفالات جماهيرية غير مسبوقة بتتويج منتخب الناشئين ببطولة غرب آسيا".

وأضافت الوزارة: "شهدت الاحتفالات إطلاق الأعيرة النارية، ما تسبب بوفاة خمسة أشخاص وإصابة 124 نتيجة الرصاص الراجع (الطائش) الذي أطلقته الجماهير المحتفلة بالفوز التاريخي". وأشار الموقع إلى أنه جرى تقديم الرعاية الصحية للمصابين في المستشفيات التي تقع ضمن مناطق سيطرة الجماعة.

وجاء تتويج المنتخب اليمني للناشئين تحت 17 عاماً بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره السعودي، حامل اللقب ومستضيف البطولة، بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 مساء الاثنين.

وتعد هذه أول بطولة خارجية يحققها منتخب يمني في المحافل العربية والإقليمية والدولية وفي ثالث مشاركة لمنتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا لهذه الفئة.

وشهدت عدة محافظات اليمنية احتفالات شعبية واسعة، وإطلاق كثيف للرصاص الحي في الهواء والألعاب النارية، احتفالا بالفوز.

وينتشر السلاح على نطاق واسع في اليمن، إذ تشير تقديرات محلية ودولية إلى وجود 60 مليون قطعة سلاح في الدولة التي يبلغ تعدادها 30 مليوناً.

ويشهد أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية نزاعاً دامياً على السلطة منذ العام 2014 بين المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران والحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وهنّأ طرفا النزاع منتخب الناشئين ووعدا بدعمه مادياً.

وكتب المبعوث الاممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على حسابه في "تويتر": "يسعدنا أن نرى الوحدة والفرح والاحتفالات في جميع أنحاء البلاد".

يُذكر أنّ لاعبي منتخب الناشئين يأتون من مدن مختلفة وعادة ما يتم جمعهم في معسكر في صنعاء قبل المباريات والمشاركة في البطولات. ويقوم الجهاز التدريبي للمنتخب بالبحث عن المواهب في مناطق تتم زيارتها بعد اجراء ترتيبات مع المسؤولين الرياضيين فيها، في رحلة غالباً ما تكون محفوفة بالمخاطر.

ص.ش/ ي.أ (رويترز، د ب أ، أ ف ب)