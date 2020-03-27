 رشا حلوة: متى ستتوقف البرامج المسيئة؟ رامز جلال نموذجاً... | آراء | مساحة أوسع لأقلام برؤى جريئة تقدمها DW عربية | DW | 04.05.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

آراء

رشا حلوة: متى ستتوقف البرامج المسيئة؟ رامز جلال نموذجاً...

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة الجدل حول برنامج "رامز مجنون رسمي"، وتحذر من خطورة ما يبثه من محتوى "تعنيفي" نفسيا وجسديا، وكونه يصبّ في شرعنة العنف واستخدام السخرية للتطبيع معه وأشكال أخرى.

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi (DW/Rasha Hilwi)

رشا حلوة، كاتبة صحفية

حل شهر رمضان الكريم ومعه البرامج والمسلسلات، لكنه يعود أيضاً بأسئلة حول ماهية بعض البرامج التلفزيونية والمسلسلات التي تبثّ عبر قنوات عربية. هذه الأسئلة تتمحور حول كم الإساءة الحاضرة في مضامينها، سواء للبشر عامّة، أو للنساء على وجه الخصوص.

بداية، لا يمكن أن نتحدث عن الإساءة في مضامين تلفزيونية، بلا أن نتطرق أولاً إلى برنامج رامز جلال، الذي يحمل الاسم "رامز مجنون رسمي"، والذي بحد ذاته يعتبر انتهاك وتقليل من شأن الأشخاص المعرّفين بالجنون كمرض، واستخدام وصف "مجنون" كسخرية ومحاولة للإضحاك، الأمر الذي يرتكز عليه كل برنامج رامز جلال، لكن الأزمة تكمن في محاولة إضحاك من خلال تعنيف آخرين، جسدياً ونفسياً.

عُرف رامز جلال "بالمقالب" التي يجهزها لضيوفه منذ العام 2011، وفي كل عام، هناك من يطالب بتوقيف برنامجه، بما فيه من إساءة وتأثير سلبي على المشاهدين/ات. ويبدو، أن هنالك ازدياد في الأصوات المُطالبة بإيقاف برنامج رامز جلال هذا العام، لما في مضمون البرنامج من  "تطور" في العنف الذي يمارسه مقدّمه، ذلك أن مشهد تقييد شخص على كرسي، ومنعه من الحركة كلياً أثناء تعريضه للكهرباء، لا يجب أن يتم قبوله على أنه مشهداً مسلياً أو ترفيهياً، ولا أن يتعرض الأطفال بالأخص لمثل هذه المشاهد، فمشاهدتها، ثم قبولها، ثم الضحك عليها - إن كانت مضحكة للبعض - هو تطبيع له أبعاد مسيئة.

مختارات

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة الأفكار التي راحت تأخذ حيزاً متزايداً من تفكيرنا وحياتنا بانتشار فيروس كورونا حول العالم، وكيف غيّر ذلك من أنماط حياتنا وسلوكنا في هذه الأيام. (13.03.2020)

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة الأحقية التي "توفرها" المنظومات الأبوية والذكورية لقمع المرأة والحد من حريتها مستشهدة بالجدل بين الممثل وائل عبد العزيز وشقيقته ياسمين بعد تلميحها بعلاقة عاطفية. (06.03.2020)

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة الجدل الذي أثارته أغنية "سالمونيلا" لتميم يونس، خصوصا تحريضها على العنف ضد النساء. وتتساءل الكاتبة عن أبعاد المعالجة الساخرة لقضايا لحسّاسة في المجتمع. (10.01.2020)

يحاول رامز جلال في برنامج أن "يُضحِك" المشاهد، ويأخذني هذا إلى التفكير في العلاقة البشعة ما بين التعنيف والسخرية. وكيف أن استخدام العنف من أجل محاولة الإضحاك، ما هو إلا شكل آخر من أشكال تقبل العنف في عقلياتنا ومنح شرعية لتعنيف الآخر. ما الذي يُضحك في شخص مربوط في كرسي يُجبَر على الغناء لرامز مقابل حريته!؟ حقاً… ما الذي يجعل رامز مضحكاً وهو يُعذب ضيوفه!؟ ولماذا هنالك من يبرر التعنيف في سبيل الضحك؟ لا تختلف أسئلتي هذه عن تلك التي تحاول أن "تحارب" أيضاً تبرير النكت العنيفة جنسياً، وتلك التي تستخدم أعضاء المرأة الجنسية للإضحاك، كل هذا ما هو إلا تطبيع مع تعنيف النساء والمجموعات المستضعفة أياً كانت.

الإشكالية الإضافية والأكثر مأساوية هي مشاهدات الأطفال لبرنامج رامز جلال. وأنسب تعليق على هذه الكارثة، كتبه شاب مصري عبر فيسبوك، قال فيه: "مش مهتم خالص بضيوف البرنامج، معظمهم بيبقوا رايحين عارفين هيتعمل فيهم إيه وكلهم بتتعرض حلقاتهم بموافقة كتابية منهم وبمبلغ ضخم، لكن مهتم جداً جداً بالأطفال اللي بيتفرجوا على محتوى مجاني مفتوح بيتعرض على التليفزيون في وقت الذروة وهم قاعدين بيفطروا مع أسرهم ومطلوب منهم يضحكوا على تعذيب الناس وتخويفهم وإهانتهم، ومش في صورة مقلب حتى ده بطريقة واضحة وبشخص بيظهر بشخصيته الحقيقية وبيعذب ضيوفه بكل الطرق الممكنة علشان يجبرهم يقولوا الكلام اللي بيطلبه منهم".

خطورة كل هذا، هي تذويت هذه "الألعاب العنيفة" على أنها شيء مقبول وشرعي، خاصة عندما يحاول تقديمها، رامز جلال، بقالب "ساخر وكوميدي". وخطورة البرنامج عموماً، خاصة لهذا العام، أدى إلى موجة اعتراض كبيرة عبر منصات السوشال ميديا. بما في ذلك إنشاء عريضة إلكترونية تُطالب بإيقاف البرنامج. وقد وصل عدد الموقعين/ات عليها إلى 73,000 حتى كتابة هذا المقال.

 خلال الأسبوع الماضي، كان نقيب الإعلاميين في مصر قد قرر  منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، "لحين توقيف أوضاعه القانونية"، كما أن وسائل الإعلام المصرية تفيد بأن تقرير نقابة الإعلاميين تطرق إلى "الخروقات التي ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمي"، لكن على ما يبدو إن قناة "إم بي سي" مصر تجاهلت القرار، ومستمرة في عرض البرنامج. وهذه الحقيقة مرعبة، عندما لا يكون لأي رأي مختص حول أبعاد البرنامج السلبية على المشاهدين/ات، لا يكون له أي تأثير على قرار قناة تلفزيونية، ولا يرف لها جفن. وطبعاً، الأزمة تكمن بالبداية في إنتاج هكذا محتوى تعنيفي.

الإساءة للمشاهدين/ات، وللفئات المجتمعية المستضعفة، للأسف لا يقتصر على برنامج رامز جلال، بل يمتد إلى برامج ومسلسلات تلفزيونية أخرى تُبثّ في شهر رمضان، فيها محتوى مسيء وينتقص من حقّ الناس، وبالأخص يعتبر انتهاكاً للنساء. منها، برنامج الكاميرا الخفية الجزائري "أنا وراجلي"، والذي تم إيقافه مؤخراً بعدما أثار جدلاً وغضباً شعبياً منذ حلقته الأولى، وقد تقدمت القناة الجزائرية بالاعتذار وإيقاف البرنامج المتهم بالترويج لـ "الاتجاء بالنساء والحط من كرامتهن" وكذلك "ازدراء الفقراء". وهنالك المزيد من المسلسلات، من الصعب ذكرها كلها، والتي تنتهك حقوق النساء، تكرس التنميط والوصم المسيء، خاصة النساء المطلقات، وتعيبهن وتهينهن، بما في ذلك من محتوى محرض ضد النساء، ويحث على تعنيفهن.

يدفعني كل هذا إلى الغضب أوّلاً، وإلى تساؤلات تحاول أن تفهم إلى أين وصلنا، وأي معارك مستمرة علينا أن نخوضها كي نوقف كل العنف الممارس على البشر؟ في الوقت الذي ما زال هناك من يواصل شرعنة هذا العنف من خلال إنتاج برامج ومسلسلات مسيئة وسادية وتنتهك حقوق الإنسان. والأسوأ من هذا، أن هذه البرامج تُنتج خصيصاً لشهر رمضان الكريم، شهر الرحمة، الذي للأسف، لا تؤثر قدسيته على عدد لا بأس به من المسؤولين عن إنتاج محتوى تلفزيوني لا يرحم أحد.

* المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبته وليس بالضرورة عن رأي مؤسسة DW.

مواضيع ذات صلة

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi

رشا حلوة: لا للتنمّر على المصابين بكورونا والإساءة لهم 27.03.2020

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة مخاطر التنمّر التي يتعرّض لها بعض المصابين/ات بفيروس كورونا، من تعرضهم للإساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحميلهم "وصمة عار" وتذنيبهم أيضاً.

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi

رشا حلوة: الهجوم على رانيا يوسف يسيء للمرأة المصرية، وليس فستانها! 05.12.2018

في مقالها* لـDW عربية تنطلق الكاتبة الصحفية رشا حلوة من قضية الهجوم على الفنانة المصرية رانيا يوسف بسبب لباسها في مهرجان سينمائي، لتتساءل عمن له الحق في إختيار ما تلبس المرأة.

Feature-Titel: Ein Volk in Gefahr – Uiguren in China | 10499

خاص بـDW من الصين: أدلة جديدة على انتهاكات جسيمة بحق الإيغور 17.02.2020

قائمة سجناء سرية من شينغيانغ تقدم نظرة مفزعة على إجراءات القمع الحكومية ضد الإيغور. وحكومة الصين تتحدث عن الحرب ضد الإرهاب، فيما تدل الوثيقة المسربة على شيء آخر. التفاصيل في هذا التحقيق الخاص بـ DW.

إعلان

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

بسبب كورونا ـ نساء فرنسا يواجهن التحرش والاعتداءات الجنسية

غياب الحشود وخلو الشوارع ووسائل المواصلات من الناس شجع على التحرش بالنساء والأعتداء عليهن

تسسب غياب الحشود بسبب الإغلاق الناتج عن أزمة كورونا في فرنسا، في جعل الكثير من النساء اللواتي يخرجن من منازلهن هدفا سهلا للمعتدين والمتحرشين، وبات الخوف يلازمهن "في النهار كما في الليل"، حسب شهادات وإفادات لفرانس برس.   

هذا ما كشفه تشريح رفاة ضحايا كورونا!

UKE Leichenuntersuchung Rechtsmediziner Obduktion Prof Dr Klaus Püschel (Imago Images/H. Scheffen)

في ألمانيا وفي دول أخرى أصابتها جائحة كورونا، يدور جدل حول موت الناس بالفيروس، أم موتهم بأمراض أخرى مع الإصابة بفيروس كورونا؟ أطباء وباحثون ألمان بدأوا بنشر أبحاثهم حول هذا الموضوع.   

مسؤولون أفغان يتهمون قوات إيرانية بإغراق عشرات المهاجرين على الحدود

عائدون أفغان من إيران بسبب تفشي كورونا

بدأ مسؤولون أفغان عملية للبحث عن جثث مهاجرين من أفغانستان وانتشالها من نهر على الحدود مع إيران بعد تقارير عن تعذيب حرس الحدود الإيرانيين للعشرات منهم وإلقائهم في النهر لمنعهم من دخول إيران.   

اليونان تجلي مئات المهاجرين من مخيم بجزيرة ليسبوس إلى البر

المئات من المهاجرين بإمكانهم مغادرة مخيم موريا في ليسبوس

نقلت الحكومة اليونانية نحو 400 مهاجر من المخيم المكتظ في جزيرة ليسبوس. وأعلنت الإذاعة اليونانية الرسمية أن المهاجرين تم نقلهم وهم يرتدون كمامات وقفازات على متن حافلات حملت نصف عدد الركاب المخصص لها إلى جزيرة ميتليني.   

رحيل أيقونة الأغنية الأمازيغية..الفنان الجزائري العالمي إيدير

الراحل إيدير أيقونة الأغنية الأمازيغية

عن عمر يناهز 70 عاما، توفي المغني الجزائري إيدير الذي يعتبر أحد كبار سفراء الأغنية الأمازيغية في العالم مساء السبت في باريس، حسبما أعلنت عائلته.   

كورونا - DW تكرّم صحفيين عبر العالم بجائزة حرية الرأي

يعاني الصحفيون حتى في البلدان الديمقراطية والتعددية من المضايقات وصعوبة الحصول على المعلومات

يواجه صحفيون عبر العالم العنف والاعتقالات والاضطهاد والاستعداء لأنهم يكتبون بحياد عن جائحة كورونا. مؤسسة دويتشه فيله DW تكافئ جهودهم بجائزة حرية الرأي. تكريم يأتي في يوم الاحتفال بحرية الصحافة في العالم.   