 رشا حلوة: عن الانتحار..نعم لكسر التابوهات المجتمعية ولنحمي من نحبّ | آراء | DW | 06.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

آراء

رشا حلوة: عن الانتحار..نعم لكسر التابوهات المجتمعية ولنحمي من نحبّ

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة موضوع الانتحار، وعن مسؤولية المجتمع والدولة في الحماية. مع التركيز على الأمل الحاضر دوماً بالوقاية من الانتحار.

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi (DW/Rasha Hilwi)

نجد أحياناً صعوبة أكثر للكتابة عن مواضيع دون غيرها، ومن هذه المواضيع هي الانتحار، وهي قضية عالمية، ومؤخراً، حاضرة في المنطقة العربية، خاصّة خلال الأيام الأخيرة، وما حصل من حوادث انتحار في مصر ولبنان على سبيل المثال، لا الحصر.

صعوبة الكتابة هذه ترتكز على معايير صحافية للكتابة عن الانتحار، عملت عليها مؤسسات إعلامية وصحية عديدة، ومن المهم دوماً ككتّاب وصحافيين، مراجعتها والالتزام بها، بما في ذلك من مسؤولية إنسانية ومهنية.

هذا يأتي أيضاً مع الإدراك أن الحديث عن الانتحار والصحة النفسية والعقلية، هو بالأمر الإيجابي، على أمل أن يحقق الحديث هذا التوازن بين توفير المعلومة الدقيقة ومنع أي ضرر، ومنح مساحة أمل قدر الإمكان.

في أيلول/ سبتمبر الماضي، صرحت منظمة الصحة العالمية أنه في كل 40 ثانية في العالم، هنالك شخص واحد يضع حداً لحياته منتحراً، أي أن هنالك قرابة الـ 800 ألف شخص ينتحرون سنوياً، أي أكثر ممن تقتلهم أمراض الملاريا أو سرطان الثدي أو الحروب أو جرائم القتل. وفي العالم العربي، تحتل مصر المرتبة الأولى في معدلات الانتحار.

هذه المعلومات التي أصدرتها منظمة الصحّة العالمية، هي فقط لمنح خلفية لظاهرة الانتحار، كما يجدر التأكيد بأن الانتحار ليس جريمة، بل قضية صحّة عالمية، يختلف التعامل معها بين مكان وآخر، بين مجتمعات وأخرى، وبالتأكيد، بين حكومات وأخرى.

للانتحار أسباب عديدة ومعقدة، من الصعب ربطها بأسباب مباشرة، منها الأزمات النفسية والاكتئاب، وكذلك الأزمات الشديدة المتمثلة بالفشل والتعطل عن العمل، أو الشعور "بالعار" لدى النساء نتاج ترسبات مجتمعية أبوية، الظروف السياسية، المنظومات الاقتصادية، بالإضافة إلى المشاكل الصحية "الخطيرة"، وغيرها من الأسباب التي بإمكانها أن تكون متفاوتة ببعضها البعض… ولهذا، هنالك ضرورة للتعامل مع كل حالة على حدى.

ومن هنا، يدور حديث دوماً عن أهمية الانتباه إلى علامات شخص يرغب بالانتحار، أو إلى المسؤولية المجتمعية التي عليها أن تتفعّل مع شخص ينوي أن ينتحر، أو يتحدث عن الموت كثيراً، وبالتأكيد، ليس من السهل رصد العلامات، لكن، ما يهم في هذا السياق هو الحديث عن الأمر، وهذا بالأساس ما ينقصنا فيما يتعلق بموضوع المشاعر عموماً، والانتحار على وجه الخصوص، كونه يوضع في إطار العار والعيب والتابوه، فهنالك حاجة إنسانية لإزالة وصم العار عن الصحة والأمراض النفسية والاكتئاب… فلتذهب التابوهات إلى الجحيم، ولنحمي من نحبّ.

في ربط الانتحار بمسألة الاكتئاب بشكل مباشر، وبالصحة النفسية، من المهم التذكير بأن المرض النفسي ليس عيباً، وأن مرض الصحة العقلية لا يختلف حاجته للعلاج كما حاجة ألم المعدة، وأن هنالك طرق عديدة لمساعدة المكتئب؛ أوّلها الحاجة إلى المحيط الداعم، الذي لا يستهزئ ولا يهمّش ولا يتجاهل ولا يحكم أخلاقياً عليه. وفي مجتمعات أبوية سلطوية، هنالك حاجة جذرية بتحرير الربط ما بين التعبير عن المشاعر والضعف، وإخراج الشعور بالضعف من خانة العيب أصلاً. وكأن مجتمعاتنا تستقبلنا فقط أقوياء، وفي هذا يكون الرجال هم الضحايا أيضاً، لأنهم بالتأكيد ضحايا منظومات أبوية وذكورية.

مختارات

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة مسألة تأثير المجتمع على علاقة الرجال بالبكاء، ومردها تربية تتمحور حول جملة مكررة مفادها "الرجال لا يبكون"... وعن ما فعلت هذه القسوة بالرجال والنساء أيضًا. (23.08.2019)

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة تطبيقات المواعدة العاطفية، كمساحة للتعارف والبحث عن الحب. لكنها تتساءل حول تأثير هذه التطبيقات على نفسية المستخدم أو المستخدمة. (30.11.2019)

في منشور كتبه الأخصائي النفسي المصري، الدكتور نبيل القط، عبر صفحته في فيسبوك، وضمن حديثه عن إمكانية مساعدة شخص ينوي الانتحار، ركز على أهمية الحديث/ التواصل مع الشخص، ومن التعليمات التي كتبها: "لا تحكم عليه بأنه إنسان ضعيف وغير مؤمن،... ولا تحاول التدخل لحل مشاكله لأن ذلك ليس وقت حل المشاكل، ولا حتى تحاول إقناعه بأن طريقته في رؤية العالم خاطئة أو أن ما يفكر فيه ضد الدين والأخلاق أو أنه ليس من الرجولة في شيء أن يقتل نفسه، لأنه غالباً يعرف كل ذلك وأكثر، لكن هذا وقت التعاطف والتدخل للمساعدة والحماية "أنا مش عارف بتفكر ليه كده، لكن أكيد فيه حاجة تقيلة أوي جواك هي اللي عاملة فيك كده"، ويتابع:  "قد لا نفهم كيف أو لماذا يشعر بهذا الشعور أو ذاك، لكنه بالتأكيد سيقبلك إذا قلت له أنك تفهم ألمه وأنك معه… إحنا بنحبك وهنفضل نحبك مهما حصل".

المحور الثاني، هو مسؤولية الحكومات، المتجسّدة في وزارات الصحّة والمراكز الصحية الحكومية. هذه المسؤولية التي عليها أن تنطلق بداية من حماية الإنسان، والحق في الحياة، وبالطبع، في الظروف السياسية التي تعيشها المنطقة العربية، من الواضح وللأسف، أن قيمة الإنسان لدى سلطات بلاده، هي غير مرئية، وتعيش على الهامش… وكأن سؤال الإنسان هو غريب تماماً عما يدور عالم الحكومات به، وهذا يثير القهر والألم دوماً.

ومن هنا، تعمل جهات عديدة بالضغط على المؤسسات الحكومية بالقيام بدورها ومسؤوليتها إزاء تأمين مساحات استشارة، دعم وعلاج بكل ما يتعلق بالانتحار. هنالك خطوط ساخنة تحتاج إلى إعادة هيكلة وبناء، وبالمقابل، لكن بالتأكيد هنالك مؤسسات صحية ومدنية عديدة توفّر الاستشارة والدعم اللازم لما يتعلق بقضية الانتحار. وهنالك جهات عديدة تعمل جاهدة دوماً على منح مساحة أمل، تفيد بأن هنالك دائماً وقاية من الانتحار بشكل ما… دائماً.

سأعود إلى اقتباس الدكتور نبيل القط، وأتمسك من جديد بأهمية التواصل، الحديث مع من نحبّ، مع أقرب الناس إلينا. وأتذكر هنا مشهداً بعيداً، يعود إلى أيام مراهقتي أعتقد، عندما كنت أشاهد تقريراً إخبارياً عن فتاة انتحرت، وكل ما أتذكره هو حديث والدتها، التي كانت تعتقد آنذاك أن ابنتها "على ما يرام"، لكنها قالت في النهاية، كرسالة ربما لكل من يسمعها: "نحن نتحدث مع من نحبّ، عن كل شيء، إلّا عما يجب أن نتحدث عنه".

ولربما، في مجتمعات نعيشها، مليئة بالدفء والمحبة، وبنفس الوقت، يرى جزء كبير منها أن التعبير عن المشاعر ومنح حضن للآخر، هو ضعف، أو عيب، أو لا يجوز، من المهم أن نواصل التأكيد على ما يمكن التعبير عن المشاعر أو الحضن الدافئ من أم لابنتها، أن يمنحه من إيجابيات، كقاعدة تؤسس إلى ثقافة خالية من العيب والتابوهات، تدافع عن حق المشاعر بأن تكون مركبة، ثقافة متمسكة بحقّ أبنائها وبناتها في الحياة وتحارب كل من وما يأخذ منهم هذا الحقّ… لأن هنالك أمل دوماً.

 

* المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبته وليس بالضرورة عن رأي مؤسسة DW.

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Selbstmord Depression Männer

حالات انتحار شبان عرب.. هل من مبادرات لمواجهة المشكلة؟ 03.12.2019

حوادث انتحار في أكثر من بلد عربي في توقيت شبه متزامن، وما يجمعها هو أن من قرروا إنهاء حياتهم هم من فئة الشباب، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر للوقوف على أسباب الانتحار في الدول العربية وكيفية معالجتها قبل أن تتحول إلى ظاهرة.

Deutschland Müncheberg Festnahme von mutmaßlichem Schleuser

هل تدفع الأزمات النفسية بعض اللاجئين لارتكاب جرائم عنف؟ 25.11.2018

عندما يكون المهاجر أو اللاجئ هو من ارتكب جريمة عنيف، تثار أسئلة وجدل حول خلفيته الثقافية والاجتماعية التي يمكن أن تكون سبب ارتكابه للجريمة. لكن ما رأي خبراء الصحة النفسية في ذلك وفي دوافع الجريمة لدى المهاجرين؟

Nach Explosion und Geisterfahrt in Kairo

مصر: بصمة من تحمل عملية "معهد الأورام" الإرهابية؟ 06.08.2019

اتهمت السلطات المصرية مجموعة مسلحة تنتمي للإخوان المسلمين بالضلوع في عملية "معهد الأورام". المجموعة نفت تورطها، فيما اختلف خبراء حول حقيقية الجهة التي تقف وراء العملية. ما علاقة ذلك بسيناء؟

إعلان

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

نزال جوشوا ضد رويز - تلميع صورة السعودية عبر الرياضة؟

الملاكم البريطاني المحترف أنتوني جوشوا والأمريكي ذو الجذور المكسيكية أندي رويز جونيور

نزال الملاكمين المحترفين أنتوني جوشوا وأندي رويز جونيور يعد أول بطولة للملاكمة للوزن الثقيل في الشرق الأوسط – وهو جزء من حملة سعودية للعلاقات العامة. منظمة العفو الدولية تتحدث عن "غسيل عبر الرياضة".   

ألمانيا ـ تمديد قرار حظر ترحيل السوريين إلى بلدهم لستة أشهر

Lübeck | Innenministerkonferenz- Horst Seehofer (picture-alliance/dpa/C. Rehder)

ألمانيا تمدد إجراء منع ترحيل سوريين إلى بلدهم ستة أشهر أخرى، حسب ما اتفق عليه وزراء الداخلية في الولايات الألمانية االيوم في ختام اجتماعهم في مدينة لوبيك بشمال البلاد. ويجري هذا التمديد حتى نهاية حزيران / يونيو 2020.   

"قوائم موت" اليمين المتطرف.. تهديدات بقتل شبلي وحيالي

من اليمين الصحفية من أصل عراقي دنيا حيالي ثم السياسية من أصل فلسطيني سوسن شبلي

هدد من يشتبه في أنهم يمينيون متطرفون بقتل سوسن شبلي، وكيلة وزارة داخلية ولاية برلين ودنيا حيالي الصحفية في القناة الثانية بالتلفزة الألمانية (ZDF). فكيف تتصرف الشرطة الألمانية خصوصا أن التهديات شملت غيرهما أيضا؟   

هكذا قيَمت دراسة "بيزا" الدولية التعليم في العالم العربي!

حصة دراسية

ما هو مستوى النظم التعليمية للدول العربية مقارنة بدول العالم؟ دراسة "بيزا" العالمية الأخيرة رصدت قياس التحصيل العلمي لـ 79 دولة حول العالم. ست دول عربية شملتها الدراسة، فكيف جاءت نتائجها؟   

وجهة نظر: حلف الناتو في غيبوبة منذ أمد بعيد

الرئيس الفرنسي ماكرون خلال قمة الناتو في لندن

يقول الرئيس الفرنسي ماكرون إنه مسرور لكونه أثار جدلا استراتيجيا داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو). وإذا أراد الحلف العسكري البقاء وجب عليه أن يصبح سياسيا، كما ترى باربرا فيزل في تعليقها التالي.   

أنفاق جديدة تحت قناة السويس.. هل تساهم في تنمية منطقة سيناء؟

نهاية نفق جديد تحت قناة السويس في الاسماعيلية

مصر تفتتح أربعة أنفاق جديدة أسفل قناة السويس ضمن خطة لتنمية سيناء التي عانت التهميش منذ عودتها للسيادة المصرية، وكانت مؤخرا مسرحا لهجمات تنظيمات مسلحة. لكن هل تساعد تلك الأنفاق في عملية التنمية؟   