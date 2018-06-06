 رشا حلوة: ذوي الاحتياجات الخاصّة..بين الشفقة والعزل المجتمعي | آراء | DW | 28.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آراء

رشا حلوة: ذوي الاحتياجات الخاصّة..بين الشفقة والعزل المجتمعي

تنطلق الكاتبة الصحفية رشا حلوة في مقالها لـ DW عربية من مشهد عاطفي في برلين بين رجل من ذوي الإحتياجات الخاصة وحبيبته، لتعبر إلى تضاريس المجتمعات العربية متسائلة عن المكانة التي تحظى بها هذه الفئة.

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi (DW/Rasha Hilwi)

من المشاهد التي لفتت نظري عندما انتقلت للعيش في برلين، والتي ما زالت تؤثر في قلبي إيجابًا، كانت عندما تواجدت في أحد مقاهي المدينة، رأيت رجلًا بإعاقة، ومن ذوي الاحتياجات الخاصّة، على كرسي متحرّك، يمسك بيد حبيبته في المقهى، ولم ينظر أحد إليهما باستغراب. كنت أنا الوحيدة، التي حملت هذا التأثر معي إلى البيت، مرفق بالأسئلة الذاتية حول سبب تأثري؟ وهل كان هذا التأثر قادمًا من الاستغراب لطبيعية المشهد؟ وكيف أن الناس كلهم في المقهى لم ينظر منهم أحد إلى الشخص كأنه خارج عن المكان بأي شكل من الأشكال، كما "تعوّدت" أن يكون التعامل، أو ببساطة، لأني نادرًا ما صادفت مثل هذا الموقف الصحّي في أيّ مكان آخر.

في الثالث من كانون الأوّل/ ديسمبر لكل عام، يصادف اليوم العالمي لأصحاب الاحتياجات الخاصّة، وهو يوم خُصص من قبل الأمم المتحدة عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصّة. حيث يهدف هذا اليوم إلى زيادة بالوعي والفهم حول قضايا الإعاقة، والعمل على ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصّة. كما يدعو هذا اليوم إلى العمل على دمج أصحاب الإعاقات في تفاصيل الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، لأنهم جزء من المجتمع وأن يتوقف عزلهم عنه.

بداية، من الجدير بالذكر أن الاحتياجات الخاصّة هي متنوعة، حيث أن الحديث لا يدور على شكل ما من الإعاقة، سواء الذهنية أو الجسدية، وبالتالي، لا يأتي هذا المقال للحديث عن الفروقات، بل يأتي للحديث عن الحرمان والإهمال والعزل والتمييز الذي يعاني منه ذوي الاحتياجات الخاصّة، سواء من قبل الحكومات أو المجتمعات، واعتبارهم، سواء بشكل ممنهج أو موروث اجتماعيًا، بأنهم أدنى مكانة من الآخرين، وأنهم ثقل على المجتمعات، وأن "الحلّ الأنسب" لحيواتهم، هو أن يتم عزلهم في مؤسسات تُعنى باحتياجاتهم الأساسية فقط، كأنهم خارج المجتمع، غير متساووين في الحقوق مع الباقي، لا يحق لهم ما يحق لغيرهم من الناس في حياة كريمة واندماج في حقول الحياة كلّها.

مختارات

في مقالها* لـ DW عربية تتناول الكاتبة الصحفية رشا حلوة النظرة الاجتماعية المليئة بالأفكار المسبقة تجاه الأطفال المصابين بالتوحد "الأوتيزم" وقصص أمهات يبذلن المستحيل للتغلب عليه (22.08.2018)

في مقالها* لـ DWعربية تتساءل الكاتبة الصحفية رشا حلوة عن المدى الذي حققته النساء العربيات من حيث التمثيل السياسي، وعما إذا كان الحضور الأقوى للنساء في البرلمان أو مراكز صنع القرار يخدم بالضرورة قضايا حرية المرأة. (14.11.2018)

تنطلق الكاتبة الصحفية رشا حلوة في مقالها* لـ DW عربية من قصة حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتزويج فتيات قاصرات في لبنان. الجدل حول الموضوع يكشف حجم الظاهرة ومخاطرها في العالم العربي. (07.11.2018)

في حديث مع حنين شمالي، وهي مديرة تنفيذية في "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا"، قالت: "هنالك نماذج مختلفة للمؤسسات التي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصّة، منها الخيري، الطبي، الاجتماعي وأخيرًا الحقوقي. المؤسسات الخيرية والطبية، هي كيف ينظر المجتمع والدولة لأصحاب الإعاقة، وهي الطاغية في الدول العربية، حيث تعتمد على المساعدات الطبية والتبرعات والشفقة، نهج "يا حرام"، خاصّة لأن الأمر مربوط بالدين. لكن المؤسسات الاجتماعية والحقوقية، تُطالب بعدم عزل الإنسان المعاق، إنما علينا أن نسهّل حياته في المجتمع ليكون جزءًا منه، ومن هذا ينطلق القانون الدولي، إيمانًا أيضًا بأن المجتمع هو الذي يضع الإعاقات أمام الإنسان المعوّق، مجرد ما أن نضع حواجز أمام المعوقين، فهي تمنعه من أن يكون مدموجًا، وإذا أزلنا هذه الحواجز، بإمكان الإنسان المعوّق أن يندمج وأن يكون جزءًا حقيقيًا من محيطه الطبيعي".

إزالة هذه الحواجز، في جزء أساسي منها هو مسؤولية الدول ونصّ قوانين تعمل على التجهيزات الضرورية للتسهيلات التي يحتاجها ذوي الاحتياجات الخاصّة، سواء تلك في البنى التحتية، الفضاءات العامّة، الشوارع، كما وفرص الحياة في العمل والاقتصاد والتعليم وما إلى ذلك. في بعض الدول، هنالك قوانين كانت قد نُصّت، وموجودة في برنامجها وموازنتها، لكن لا من تطبيق لها. والحكومات العربية غير منشغلة بواقع ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا حتى بتحسين ظروفهم، التي هي بالحدّ الأدنى منها أن لا تواصل الحكومات العربية منح شعور لذوي الاحتياجات الخاصّة بأنهم بشر أقل من غيرهم.

على الرغم من أن تطبيق قوانين لتحسين ظروف ذوي الاحتياجات الخاصّة هي خطوة أولى نحو التغيير المجتمعي، لكن من الجدير بالإشارة أن الحكومات هي ليست من المريخ، إنما من عقليات المجتمع ذاته، وللأسف، مجتمعاتنا بأغلبيتها ما زالت تعامل الإنسان المعوق، مهما كانت إعاقته، على أنه ثقل على المجتمع، هذا الثقل المجبول بالتعاطف والشفقة، الذي بالضرورة لا يبني مجتمعات تمنح مساحة من فضائها الطبيعي واليومي للإنسان المعوّق، لا بل في أحيان كثيرة، يتجسّد "عطف المجتمعات" بالقسوة، مما ينتج عن تصرف عدد من العائلات بالخجل من أبنائها وبناتها، كما وحتى إخفائهم/ن عن المجتمع والمحيط الخارجي، وبرأيي العائلات هنا هي الحلقة الأضعف وسط غياب وعي مجتمعي حاضن وغير عازل.

في حديث مع رولا رعد، وهي امرأة ثقيلة السمع، حسب تعريفها لكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة، قالت: "التعامل المجتمعي معي هو أقل من المقبول، على الرغم من أني متعلمة وأمّ وفاعلة جدًا في المجتمع. مع ذلك، ما زال المجتمع ينظر لي بشفقة: يا حرام طرشة.. يا حرام طرمة.. يا حرام خرسة، إلخ.. أعتقد أن تغيير هذا الواقع عليه أن يبدأ في المدارس، ومنذ المرحلة الابتدائية، لأن الأطفال في هذه المرحلة لديهم فضول لكل ما هو غريب، وعليه أن يفهم أن الغريب هو جزء طبيعي من مجتمعه. كما العمل على حلقات توعية حول ظروف ذوي الاحتياجات الخاصّة، بمشاركة ذوي احتياجات خاصة لسرد قصصهم، والتوعية على أنهم أفراد في المجتمع ولا يحتاجون للشفقة، إنما للاحترام".

بدأت مقالي هذا في مشهد حبّ بين عاشقيْن، أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصّة، مع الإدراك أن الحديث عن حق ذوي الاحتياجات الخاصة بحياة عاطفية طبيعية هو موضوع آخر، لكنه ضروري كجزء من المطالبة بتحسين ظروف حياتية عديدة يعيشها ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي نقطة انطلاق أساسية للتوقف عن التعامل معهم كأنهم بمكانة أدنى عن الإنسان، وأن مواصلة عزلهم بشتّى الطرق عن المجتمع، بلا أن يُمنحوا تسهيلات للتواجد فيه، يجعل من مجتمعاتنا ناقصة، وغير إنسانية.

الموضوع يعبر عن وجهة نظر كاتبته وليس بالضرورة عن رأي مؤسسة DW.

 

مواضيع ذات صلة

Griechenland Mazedonien Flüchtlinge bei Idomeni

كيف تساعد ألمانيا اللاجئين ذوي الاحتياجات الخاصة؟ 06.06.2018

يعاني بعض اللاجئين الذين فروا من الحروب والنزاعات من إعاقات، سواء أكانت مشاكل في التنقل أو احتياجات تعليمية خاصة أو إعاقة حسية. ما هي العقبات التي يجب مساعدة هؤلاء اللاجئين للتغلب عليها؟ وكيف تساعدهم ألمانيا؟

arabisch Kolumnistin Rasha Hilwi

رشا حلوة: تحديد النسل، كخطوة أساسية نحو بناء مجتمعات قوية؟ 17.10.2018

في مقالها لـ DW عربية تنطلق الكاتبة الصحفية رشا حلوة من الجدل في تونس حول مسألة تحديد النسل، لتطرح الموضوع الأكثر تعقيدا في حالة دول عربية أخرى ذات كثافة سكانية عالية.

Deutschland Müncheberg Festnahme von mutmaßlichem Schleuser

هل تدفع الأزمات النفسية بعض اللاجئين لارتكاب جرائم عنف؟ 25.11.2018

عندما يكون المهاجر أو اللاجئ هو من ارتكب جريمة عنيف، تثار أسئلة وجدل حول خلفيته الثقافية والاجتماعية التي يمكن أن تكون سبب ارتكابه للجريمة. لكن ما رأي خبراء الصحة النفسية في ذلك وفي دوافع الجريمة لدى المهاجرين؟

إعلان

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

تكوين الأئمة في ألمانيا.. في صلب نقاشات "مؤتمر الإسلام"

Deutsche Islam-Konferenz 2018 (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

في "مؤتمر الإسلام" الرابع يجري الحديث حول قضايا مثل الاندماج وحياة المسلمين في ألمانيا. لكن هناك قضية مهمة تشغل بال المعنيين، تتعلق بمسألة إعداد الأئمة، حيث يجري التأكيد على معرفتهم للغة الألمانية ودراستهم في ألمانيا.  

ناشطة نسوية: الجدل حول الإسلام يجب أن يكون انطلاقا من دستور ألمانيا

Sineb El Masra deutsche Autorin und Journalistin im DW Interview (DW)

أوضحت ناشرة المجلة النسائية "الغزالة" أن المسلمين في ألمانيا يتحاورون اليوم بطريقة أكثر تحررا حول دينهم. وهذا يضع علامات استفهام على علاقة السلطة الذكورية.  

قنصل ألمانيا بأربيل: إجراءات جديدة بمنح التأشيرات لمنع الفساد

Irak Eröffnung deutsches Generalkonsulat in Erbil im Jahr 2009 (picture-alliance/dpa/T. Koehler)

بالأمس انتشر تقرير لموقع "شبيغل أونلاين" حول وجود إشارات لمخالفات في منح التأشيرات للسوريين في القنصلية الألمانية في أربيل. اليوم تحدث القنصل عن اتباع إجراءات وسياسة جديدة في منح التأشيرات لمنع الفساد أو سوء الاستخدام.   

بعد رفض توظيفها.. إلزام ولاية برلين دفع تعويض لمسلمة محجبة

Berlin Kopftuch (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

مرة أخرى ستضطر حكومة ولاية برلين لدفع تعويضات لمسلمة، بعد رفض طلبها للعمل كمدرسة في إحدى مدارسها بسبب الحجاب. محكمة العمل في الولاية حكمت بدفع تعويض لمعلمة مسلمة معتبرة أن طلبها رفض بسبب ديانتها.  

استثناء المغرب من جولة بن سلمان.. انعكاس لأزمة صامتة ؟

Saudi-Arabien - Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman (picture alliance/dpa/SPA)

انطلقت جولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لعدة دول عربية وتم استثناء المغرب منها. وهو ما خلف نقاشا واسعا حول الأسباب الحقيقة وراء ذلك، وانعكاسها على العلاقات بين الرباط والرياض. فهل نحن أمام أزمة صامتة بين االبلدين؟  

خمس حقائق عن النزاع الأوكراني الروسي حول بحر آزوف

Ukraine Marineschiffe (Reuters/V. Yevgeny)

توترت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا على خلفية رفض خفر السواحل الروسي عبور سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم. وقامت القوات الروسية على إثر ذلك باحتجاز ثلاث سفن أوكرانية. خمس حقائق عن النزاع.  