 رسوم غرافيتي ″الثورة″ تجتاح أحياء وسط بيروت الفاخرة | سياسة واقتصاد | DW | 16.11.2019

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سياسة واقتصاد

رسوم غرافيتي "الثورة" تجتاح أحياء وسط بيروت الفاخرة

السبت تواصلت لليوم الـ31 على التوالي التظاهرات في لبنان ضد الطبقة السياسية الحاكمة. احتفالات فلكلورية ورقص وغناء حضرت بقوة في المشهد الاحتجاجي. ولكن ماذا عن الرسوم على الجدران (غرافيتي)؟

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على جدار إسمنتي في وسط بيروت، تضع الفنانة حياة لمساتها الأخيرة على رسم طائر الفينيق وهو يفرد جناحيه قرب رسوم غرافيتي غزت واجهات المباني الفاخرة، مواكبة لاحتجاجات غير مسبوقة يشهدها لبنان وتطالب برحيل الطبقة السياسية.

إلى ساحتي الشهداء ورياض الصلح المتجاورتين، توافد عشرات الآلاف من اللبنانيين خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة للتعبير عن غضبهم من السلطة الحاكمة، مغيرين بشكل كبير مشهد شوارع معروفة بمحالها وأبنتيها الأنيقة.

طائر الفينيق

تقول الرسّامة حياة ناظر (32 عاماً) التي تختبر تجربتها الأولى في فنّ الشارع، بينما تحمل سيجارة في يدها، لوكالة فرانس برس: "قررت الانتقال إلى الشارع لأتمكن من أن أستلهم من الشعب والمتظاهرين". على حافة إسمنتية أمامها، تضع حياة عبوات تحتوي على طلاء أحمر وأخضر وأصفر.

تنحني الرسامة التي ترتدي سروالاً رياضياً وقميصاً أسود اللون، لتضع لمساتها الأخيرة على رسم طائر الفينيق المنبثق من غابة مشتعلة. وتقول "طائر الفينيق يذكّرنا بأننا كلبنانيين علينا ألا نيأس. ففي كلّ مرة نقع فيها، نقف مجدداً ونطير نحو الحرية لنحصل على مطالبنا".

تغطي رسوم غرافيتي كثيرة "حائط الثورة" كما يسمّيه الرسّامون، وهو جدار ضخم يحمي مقر الإسكوا التابع للأمم المتحدة. بين هذه الرسوم، راقصة باليه تدور تحت القذائف وخلفها كلمة "ثوري" وعلى مسافة قريبة يدٌ كبيرة لونها بنفسجيّ ترفع شارة النصر.

Libanon Proteste Graffitis (picture-alliance/AP Photo/H. Malla)

"نريد إحراق قصوركم"

على جدران مبان مجاورة، رُسمت لوحات وكُتبت شعارات برذاذ ملون أو عبر الطباعة. ومن بينها "نريد إحراق قصوركم" و"جوّعتمونا" و"ثورتنا نسوية" و"حقوق المثليين، الحبّ ليس جريمةً". ويُظهر ذلك تنوّع القضايا والمطالب التي يرفع المتظاهرون لواءها.

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الاحتجاجات المتواصلة في العراق ولبنان وأيضا قبلها في السودان والجزائر تُذكر بما يُسمى الربيع العربي في 2011 و 2012. راينر زوليش يتساءل في تعليقه هل الاحتجاجات ستنتهي بنفس الطريقة وتفشل؟ (05.11.2019)

تشهد المنطقة العربية عموما، والعراق ولبنان والجزائر خصوصا، موجات احتجاجات وحراك شعبي غير مسبوق. لكن الصورة العامة ضبابية للغاية، فهل هناك أيادٍ خفية تحرك هذه الظاهرة؟ وكم هو هامش الحقيقة وما هي المسافة عن التظليل؟ (07.11.2019)

وتنتشر على الجدران كذلك رسوم كاريكاتورية لزعماء سياسيين يشكلون محط انتقاد ونقمة المتظاهرين، أبرزهم رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ويبدو لافتاً التناقض بين الرسوم والأبنية الفخمة في المنطقة التي أعيد بناؤها بالكامل مطلع التسعينات بعدما دمّرتها الحرب الأهلية (1975-1990).

على مسافة قريبة، حلّ قبل سنوات مجمّع تجاري كبير مكان الأسواق التقليدية القديمة التي كانت قبلة زوار بيروت قبل الحرب الأهلية. أمام مبنى البرلمان في وسط ساحة النجمة المطوقة من القوى الأمنية، ترتفع ساعة "روليكس" عملاقة. وعلى بعد عشرات الأمتار، مقرات المصارف ومحال للعلامات التجارية العالمية الفاخرة.

وتولّت شركة "سوليدير" الخاصة التي أنشاها رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري إعادة إعمار وسط بيروت. ويعتبر كثيرون من منتقدي مشروع الحريري الذي اغتيل في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005، أن إعادة الإعمار قتلت روحية الأحياء القديمة في بيروت بهدف استقطاب استثمارات خليجية وسياح أثرياء.

Libanon Proteste Graffitis (picture-alliance/abaca/A. Yaghobzadeh)

بيروت "أيقونة الرأسمالية"

يقول الرسّام والناشط الحقوقي سليم معوّض لفرانس برس "باتت هذه المدينة أيقونة الرأسمالية"، مضيفاً أن المسؤولين "أعطونا مدينة لا تشبهنا بل تشبههم هم، لم يتركوا أي ذاكرة من بيروت القديمة ومن بيروت الحرب". في هذا الوقت، يضع سليم الذي اعتمر قبعةً زرقاء اللون لمسات إضافية على أحد رسومه المستوحى من الأساطير ويضمّ ثيرانا منمّقة. ويكتب بأحرف كبيرة "ما مصير ثورتنا؟". ويعتبر سليم أن في لبنان كما في العالم العربي أو حتى في بعض دول أميركا اللاتينية، حركات الاحتجاج هي سياسية لكن أمراً واحداً يجمعها هو أن "الناس يعبّرون عن أنفسهم (...) تحصل عملية تحرر للشخص والنفس وهذا هو أساس الثورة". ويشدد الرجل الأربعيني على رمزية رسوم الغرافيتي في وسط بيروت.

ويؤكد سليم بينما آثار الطلاء على قميصه وذراعيه وحتى وجهه، "هناك من يقول لا يمكن أن ألمس هذا المبنى، ولا يمكن أن أعيش فيه وبالتالي سأترك أثراً عليه". ويأمل سليم أن تتمّ المحافظة على الرسوم كونها "ذاكرة الانتفاضة. إذا نُزعت سننسى، لأن الإنسان بطبعه ينسى". ويمكن مشاهدة رسوم سليم في ساحة رياض الصلح ومحيطها.

في 29 تشرين الأول/أكتوبر، هاجم أنصار أحزاب مناهضة للحراك، متظاهرين كانوا في الساحة ودمروا خيمهم. وكان سليم في المكان أثناء الهجوم وتعرّض للضرب وصودرت دراجته الهوائية. وكتب في رسم قرب ثور يحمل دراجةً حمراء، متوجّهاً إلى السلطة الحاكمة، "أعيدوا أموالنا المنهوبة ولا تنسوا البيسيكلات"، أي الدراجة.

Libanon Proteste Sitzblockade (picture-alliance/AP Photo/B. Hussein)

وفي طرابلس أيضاً

ولا تقتصر رسوم الغرافيتي على وسط بيروت. في مدينة طرابلس (شمال) التي لم يتوقف أهلها عن التظاهر يومياً منذ شهر، تحول مبنى من طبقات عدّة يشرف على ساحة النور، ساحة التظاهر المركزية، بمثابة لوحة عملاقة في الهواء الطلق. وتمتلئ واجهات المبنى الذي لم يُستكمل بناؤه منذ سنوات، برسومات يزينها علم لبناني ضخم وشعارات عدة أبرزها "لبنان ينتفض" و"طرابلس مدينة السلام". وعلى واجهة خلفية للمبنى، رسم الفنان الفلسطيني-السوري غياث الروبي قبل أيام صورة كبيرة للشاب علاء أبو فخر الذي قتل قبل أيام جنوب بيروت برصاص عسكري خلال إشكال لدى قطع المتظاهرين طريقاً حيوياً، وأطلق المتظاهرون عليه لقب "شهيد الثورة".

في وسط بيروت، يقول رضا المولى أنه لم يكن يتمشى كثيرا قبل "الثورة" في هذه المنطقة، مضيفاً "بدأت أشعر أن وسط البلد بات يمثلني أكثر" من أي وقت مضى. ويضيف رضا الذي يعمل مستشاراً لشركات، أن هذا المكان "بطبيعته يجب أن يكون ملتقى للناس لكن الطبقة الحاكمة استحوذت عليه". ويشير إلى رسمه المفضّل وهو عبارة عن عبارة باللون الأسود على جدار كتب فيها "بيروت حكت". ويقول "كأن بيروت صرخت لنا عبر الجدران وعبّرت عن كل المشاعر المدفونة تحت الأبنية".

خ.س/ح.ع.ح (أ ف ب)

  • Lebanon Protests (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    المرأة وجه الثورة

    تسلط الاحتجاجات الأخيرة في لبنان الضوء على دور المرأة في التغييرات السياسية الحاصلة حالياً، لتكون بذلك وجه الثورة اللبنانية وصوتها، من خلال مشاركتها الواسعة في المظاهرات التي انطلقت احتجاجاُ على الوضع الاقتصادي في البلاد.

  • Libanon Beirut 2016 | Christin mit Smartphone (Getty Images/AFP/P. Baz)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    مشاركة من جميع الأطياف

    المشاركة النسائية تنوعت لتشمل جميع الفئات العمرية والطوائف ومختلف الأدوار جنباً إلى جنب. وهو ما صبغ الاحتجاجات بلون موحد، جاعلاً منها طريقاً لتجاوز الاختلافات الطائفية والتخلص منها في بلد يضم 18 طائفة.

  • Lebanon Protests (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    فنانات يداً بيد مع العاملات

    لم تقتصر المشاركة على المواطنات من الطبقة المسحوقة، إذ شاركت الفنانات في الاحتجاجات سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل نانسي عجرم وأليسا، أو في الشارع مع المواطنين، مثل نادين نجيم، وكانت الفنانة الأخيرة قد عبرت من خلال فيديو عن حقها في التظاهر، وذلك تعقيباً على بعض التصريحات التي أشارت إلى أن الفنانين لا يشاطرون المواطن المعاناة ذاتها.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/AP Images/H. Ammar)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    جدل وتنمر إلكتروني

    أثارت المرأة اللبنانية الجدل لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ خرج البعض بتعليقات قالوا أنها "مزاح خفيف". وقد وصفت هذه المشاركات بـ"الذكورية"، لأنها تستهدف الحديث عن أنوثة المرأة اللبنانية، وحصر دورها الثوري جسدياً فقط، مما أثار حنق العديد من النساء في لبنان والوطن العربي.

  • Libanon Demonstration & Proteste in Zouk Mosbeh (Getty Images/AFP/J. Eid)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    المرأة اللبنانية ... ضد الفساد والتحرش

    امتلأ الفضاء الإلكتروني بتعليقات لنساء لبنانيات رداً على التحرش الإلكتروني الذي تعرضن له، إذ كتب بعضهنً: "نحن مش سلع، مش عم ننزل نعرض أزياء، وريحة المظاهرة مش بارافان، ريحتها قمع".

  • Libanon Wahlen (Reuters/J. Saidi)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    وجوه من الأوساط الإعلامية

    أبرزت الاحتجاجات ناشطات لبنانيات معروفات، مثل الكاتبة والصحفية جمانة حداد، والتي صرحت لـ DW عربية أن كل ما يهم الآن هو الثورة، "والثورة فقط"، بعيداً عن أية تعليقات سلبية تتعرض لها المرأة اللبنانية. وكانت المظاهرات قد سلطت الضوء على القمع الذي تتعرض له الفئات المهمشة في المجتمعات اللبنانية.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/APA/F. Abdullah)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    في مواجهة الزعامة البطريركية

    ذكرت دراسة لبنانية اهتمت بدور المرأة السياسي، أنه على الرغم من تحقيق النساء اللبنانيات تقدماً ملموساً في مجال التعليم والاقتصاد، إلا أن مشاركتهن السياسية بقيت محدودة، وذلك بسبب نظام الزعامة البطريركي والحكم الطائفي وسلطة المؤسسات الدينية. فيما أشارت الدراسة إلى أن مشاركة النساء في السياسة يعود إلى مبادرات قامت بها نساء بمفردهنّ، خاصة في ظل القانون الانتخابي الجديد الذي يركز على الحصص الطائفية.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    دور نضالي منذ الاستقلال

    تاريخياً، لم ترحب الأحزاب اللبنانية بالمرأة، إلا أن دورها ظهر بشكل أوضح بعد استقلال لبنان، وبدأت تزداد مشاركتها في الحياة العامة نتيجة لزيادة نشاط الجمعيات النسوية، إلا أن المشاركة ظلت تتمحور حول الطائفة وسلطة الزعماء. فيما تغير هذا بدءا من حراك عام 2011 وصولاً لحراك "طلعت ريحتكم" عام 2015.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    دور يتعزز في الحراك الثوري

    مـع انتهـاء الحـرب الأهليـة فـي لبنـان عـام ١٩٩٠، قامـت النسـاء بـأدوار متنوعـة سـواء علـى مسـتوى النضـال الطلابي أو العمـل ضمـن مؤسسـات سياسية، كما ظهرت في مجالات أخرى عززت دورها في الحراك الثوري أو المسلح.

  • Libanon Beirut Proteste (picture-alliance/Zuma/ Le Pictorium/B. Tarabey)

    المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

    المرأة اللبنانية في مواجهة القوانين الطائفية

    النظام الطائفي اللبناني يشكل عقبة أمام المرأة اللبنانية في وجه تحقيق تطلعاتها السياسية، إذ أنها تخضع لخمسة عشر قانوناً مذهبياً في لبنان تجعل من مشاركتها في الحياة السياسية أمرأ اكثر تعقيداً مما يعتقد. إلا أن الاحتجاجات الأخيرة قد تغير المعادلة.


مختارات

المرأة اللبنانية ... قوة سياسية قد تغير قواعد المعادلة

سلطت الاحتجاجات اللبنانية الضوء على دور المرأة في لبنان وسط دعوات إلى توحيد جهود اللبنانيين لتجاوز النظام الطائفي الذي يقيد حرية وحياة اللبنانيين. كيف يبدو الدور السياسي الحالي للمرأة اللبنانية مرورا بحقب تاريخية سابقة؟ (23.10.2019)  

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