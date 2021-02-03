رسومات غرافيتي عكسية ضخمة على الجدران

بعد عام على هجوم "هاله".. تدنيس جدران مبنى يهودي في المدينة

بعد أيام من اكتشاف كتابات "قد تكون معادية للسامية" على نصب تذكاري يهودي في مدينة هاله الألمانية، وجدت الشرطة كتابات "غير مقروءة" على جدران مبنى للجالية اليهودية في المدينة التي تصدرت الصحف قبل عام بسبب هجوم على كنيسها.