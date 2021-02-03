 رسومات غرافيتي عكسية ضخمة على الجدران | يوروماكس | DW | 14.11.2021

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يوروماكس

رسومات غرافيتي عكسية ضخمة على الجدران

كلاوس دوفن يرسم بالماء ومنظف الضغط العالي. ينفذ أعماله عبر إزالة الأوساخ من الجدران لتصبح رسومات عكسية. صمم مؤخرا عملا ضخما جديدا على جدار أحد السدود في فرنسا.

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