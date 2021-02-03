رسومات غرافيتي عكسية ضخمة على الجدران

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كلاوس دوفن يرسم بالماء ومنظف الضغط العالي. ينفذ أعماله عبر إزالة الأوساخ من الجدران لتصبح رسومات عكسية. صمم مؤخرا عملا ضخما جديدا على جدار أحد السدود في فرنسا.
أخذ الفنان مراد سبيع الملقب بـ"بانكسي" اليمن على عاتقه توثيق فضائع الحرب في بلاده، وهذا ما أكد عليه وجسده خلال حضوره مهرجان برلين لأفلام حقوق الإنسان بلوحات جدارية توثق كيف أن "أهوال الحرب تبتلع كل شيء".
السبت تواصلت لليوم الـ31 على التوالي التظاهرات في لبنان ضد الطبقة السياسية الحاكمة. احتفالات فلكلورية ورقص وغناء حضرت بقوة في المشهد الاحتجاجي. ولكن ماذا عن الرسم على الجدران (غرافيتي)؟
بعد أيام من اكتشاف كتابات "قد تكون معادية للسامية" على نصب تذكاري يهودي في مدينة هاله الألمانية، وجدت الشرطة كتابات "غير مقروءة" على جدران مبنى للجالية اليهودية في المدينة التي تصدرت الصحف قبل عام بسبب هجوم على كنيسها.
في مزاد علني بيعت لوحة للفنان المشهور بانكسي بمبلغ خيالي سيتبرع به لمستشفى في بيت لحم بالضفة الغربية.
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