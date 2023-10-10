رسميًا.. المملكة المتحدة وإيرلندا تستضيفان بطولة أمم أوروبا 2028

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء (10 تشرين الأول/أكتوبر 2023) حصول الملف المشترك بين المملكة المتحدة وإيرلندا على حق تنظيم بطولة أمم أوروبا 2028 بشكل رسمي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن يويفا منح حق استضافة يورو 2032 إلى الملف المشترك بين تركيا وإيطاليا.



ووضعت المملكة المتحدة وإيرلندا عشرة ملاعب في ملفها لاستضافة يورو 2028، بواقع ستة ملاعب في إنجلترا وملعب واحد في كل من إيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز وجمهورية إيرلندا. ويتوقع المحللون أن تدرالبطولة 3 مليار يورو (3,18 مليون دولار) كعائد اقتصادي على الدول الخمسة المستضيفة للبطولة.

ولم يجد ملف المملكة المتحدة وإيرلندا لاستضافة يورو 2028 أي منافسة بعدما انسحبت تركيا من سباق الترشح من أجل التركيز على الملف المشترك مع إيطاليا لاستضافة نسخة 2032، وحصلت على الموافقة الرسمية من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، صباح اليوم الثلاثاء.

ورحب الاتحاد التركي لكرة القدم بقرار الاتحاد الأوروبي "يويفا" باختيار الملف المشترك بين إيطاليا وتركيا لاستضافة بطولة أمم أوروبا (يورو 2032). وقال محمد بويوكيكي رئيس الاتحاد التركي، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة "الاناضول" للأنباء: "نحن متحمسون وفخورون للغاية"، وأضاف: "اليوم ينبغي كتابته في التاريخ"، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي يتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة.

وكتب الاتحاد على صفحته بمنصة "إكس" إنه شرف أن "نستضيف البطولة ونبني جسور جديدة من الصداقات" مع إيطاليا، والتي تتقاسم مع تركيا ثقافة البحر الأبيض المتوسط. يشار إلى أن بطولة أمم أوروبا 2024 ستقام في ألمانيا.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)