رسميًا.. الاتحاد الإفريقي يصبح عضوًا في مجموعة العشرين

أصبح الاتحاد الإفريقي رسميًا اليوم السبت (التاسع من أيلول/سبتمبر 2023) عضوًا حاضرا في قمة مجموعة العشرين بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تستضيف بلاده القمة المنعقدة في نيودلهي.

وقال مودي في كلمته الافتتاحية "بموافقة الجميع، أطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين". وقد انتقل رئيس الاتحاد الإفريقي بعد ذلك للجلوس إلى جانب قادة دول مجموعة العشرين.







وأكد مودي أن مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم وافقت على انضمام الاتحاد الإفريقي إليها. وانطلقت القمة الـ18 للمجموعة في نيودلهي اليوم، وتستمر يومين.



من جانبه أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ترحيبه بالخطوة، وكتب على منصة "إكس": "سعدت بمنح الاتحاد الإفريقي العضوية الكاملة في مجموعة العشرين. لقد كان الاتحاد الأوروبي مؤيدًا ثابتًا لهذه المبادرة ويسرني أنني أيدتها منذ البداية. ونتطلع إلى تعاون وثيق في هذا المحفل".



وسيحصل الاتحاد الإفريقي، الذي يضم 55 دولة عضو، على نفس وضع الاتحاد الأوروبي، التكتل الإقليمي الوحيد الذي يملك عضوية كاملة في مجموعة العشرين. ووضع الاتحاد الأوروبي الحالي هو "منظمة دولية مدعوة".

وورد في مسودة الإعلان: "نرحب بالاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين ونؤمن أن ضم الاتحاد الإفريقي إلى المجموعة سيسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات العالمية في عصرنا".



وتشمل القضايا الأخرى التي يتم اتخاذ قرار بشأنها في القمة تقديم المزيد من القروض للدول النامية من قبل المؤسسات المتعددة الأطراف، وإصلاح هيكل الديون الدولية، واللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة وتأثير الجغرافيا السياسية على الأمن الغذائي والطاقة.



م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)