رسميًا: الإسباني لويس إنريكي مدربًا جديدًا لباريس سان جرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل فرنسا، الأربعاء (الخامس من يوليو/ تموز 2023) تعيين الإسباني لويس إنريكي، المدرب السابق لبرشلونة والمنتخب الإسباني، مديرًا فنيًا جديدًا له حتى عام 2025، خلفًا لكريستوف غالتييه الذي انفصل النادي عنه رسميًا في وقت سابق اليوم.
وقال رئيس النادي الباريسي، القطري ناصر الخليفي، خلال مؤتمر صحفي: "إنها مرحلة جديدة، طريقة جديدة في اللعب، إنه أحد أفضل المدربين في العالم، ليس بفضل ما فاز به ولكن لأسلوبه الهجومي في كرة القدم".
ووقع إنريكي (53 عامًا) عقدًا لمدة عامين مع باريس سان جيرمان، حيث ستكون مهمته الأولى هي قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، والذي يظل حلمًا لجماهير الفريق وإدارة النادي.
وصرح إنريكي: "ليس لدي أدنى شك في أنه سيكون لدينا فريق عظيم"، وأضاف: "يسعدني أن أنضم إلى باريس من أجل الاستمتاع بتجربة جديدة. إنه لأمر مثير للغاية أن ألتقي بأناس جدد، وأن أعيش في هذه المدينة، وأن أتعلم لغة جديدة، وقبل كل شيء، أن أقود باريس سان جيرمان".
وسيتعين على إنريكي القيام بذلك دون الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رحل عن الفريق المتوج بالدوري الفرنسي في الموسمين الماضيين، للانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، ما جعل الاحتفاظ بنجم منتخب فرنسا الشاب كيليان مبابي، أمرًا أكثر أهمية الآن.
وقاد إنريكي برشلونة إلى ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015، بينما بلغ مع إسبانيا الدور قبل النهائي ببطولة أوروبا 2020. ورحل إنريكي عن منتخب إسبانيا بعد الخروج من دور الستة عشر بكأس العالم 2022.
موضوع مستقبل مبابي مع الفريق الباريسي لايزال يشغل النادي
مبابي مجددًا
وأثير موضوع قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي مجددًا، إذ قال ناصر الخليفي إنه يتعين عليه "توقيع عقد جديد إذا أراد البقاء" مع فريقه باريس سان جيرمان.
وأضاف الخليفي الأربعاء خلال تقديم المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي: "لا يمكننا السماح برحيل أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل حرّ"، في إشارة إلى نجمه كيليان مبابي الذي أثير لغط كثير حول رغبته في الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.
وفيما يرتبط الهداف البالغ 24 عامًا بعقد مع الفريق المملوك قطريًا حتى 2024، عبّر الشهر الماضي عن عدم رغبته بتمديده، أضاف الخليفي: "قال (مبابي) سابقًا إنه لن يرحل مجانًا. إذا غيّر أحدهم رأيه فليست غلطتي".
م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب، رويترز)
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ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي
العنصرية من الحكم
في موقف غير مسبوق، توقفت مباراة باريس سان جيرمان وضيفه التركي باشاك شهير ضمن دوري أبطال أوروبا، عقب توجيه الحكم الرابع الروماني سباستيان كولتيسكو شتيمة عنصرية للكاميروني بيير ويبو، مساعد مدرب النادي التركي. الموقف حمل اللاعبين على مغادرة الملعب ورفض استنئاف المباراة. واقعة لقيت استهجانا أوروبيا وعالميا.
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ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي
دموع بالوتيلي
النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، أحد أكثر اللاعبين تعرضا للعنصرية من المدرجات. كما حدث معه في هذا اللقاء ضمن الدوري المحلي بين ناديه بريشيا وفريق فيرونا. حيث قلد بعض جماهير فيرونا صيحات القردة، موجهين إهانات عنصرية ضده، ما تسبب بإطلاق حملة تضامن واسعة مع بالوتيلي.
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ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي
داني ألفيس
البرازيلي داني ألفيس، الذي احترف لسنوات طويلة في صفوف برشلونة الإساني، تكررت الحوادث العنصرية ضده من مشجعي بعض الأندية في الدوري الإسباني، حيث تم إلقاء الموز عليه، إضافة إلى صيحات وإهانات أخرى. ولكن رد فعله كان تقشير الموز وتناوله، قبل أن يستأنف اللعب.
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ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي
روبرتو كارلوس
رمي الموز استهدف أيضا النجم البرازيلي الشهير، وأحد أشهر من شغل مركز الظهير الأيسر في العالم، روبرتو كارلوس. كارلوس الذي عاش أوج شهرته في صفوف ريال مدريد الإسباني، احترف بعدها أيضا مع نادي أنجي محج قلعة الروسي. ومن اللقطات الشهيرة له كيف غادر الملعب، في 2011، ورفض استئناف اللعب، عقب رمي الموز عليه.
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ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي
صامويل إيتو
ومن أشهر الشخصيات التي مرت بمرارة العنصرية، ما تعرض له النجم الكاميروني صامويل إيتو، الذي مر بعدة محطات احترافية، لعل أبرزها مسيرته في برشلونة الإسباني، واضطر في أكثر من مرة إلى قطع اللعب وأصر على الخروج من المباريات، بسبب الهتافات العنصرية من جمهور الفريق الخصم.
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ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي
كاليدو كوليبالي يغادر الملعب
قائد المنتخب السنغالي كاليدو كوليبالي، والمحترف مع نادي نابولي الإيطالي، واجه في عام 2018، إهانات عنصرية من قبل بعض جماهير إنتر ميلان. ما خلق موجة تضامن واسعة مع اللاعب. شارك فيها البرتغالي رونالدو، وكذلك المصري محمد صلاح، الذي نشر حينها على تويتر صورة له مع كوليبالي، وعلق عليها بالقول: "لا للعنصرية في كرة القدم ولا في أي مكان".
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ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي
إيفرا وسواريز
الأورغوياني لويس سواريز لاعب ليفربول حينها في مواجهة الفرنسي إيفرا، قائد مانشستر يونايتد. المواجهة في أكتوبر/ تشرين الأول 2011. من أشهر اللقطات في الدوري الإنكليزي. سواريز رفض مصافحة إيفرا قبل المباراة. وخلال المباراة قال له: "لا تلمسني. أنا لا أتحدث مع شخص أسود". سواريز عوقب يومها بالإيقاف لثماني مباريات وبغرامة مالية.
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ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي
أنطونيو روديغر
مدافع المنتخب الألماني وتشيلسي الإنكليزي، أنطونيو روديغر، كتب على حسابه على تويتر: "إنه لأمر مؤسف أن العنصرية مازالت موجودة ونحن في عام 2019". اللاعب كتب ذلك عقب إهانته بشكل عنصري من بعض مشجعي توتنهام هوتسبر، في مباراة ضمن البريميرليغ.
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ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي
في الملاعب الألمانية
الملاعب الألمانية، لم تسلم بدورها من مثل هكذا أحداث. ومنها مباراة في مسابقة كأس ألمانيا بين شالكه وهيرتا برلين، في فبراير/شباط 2020. مدافع هيرتا برلين والمنتخب الألماني الأولمبي، جوردان توروناريغا، وهو ألماني من أصل نيجيري، يتعرض للعنصرية من بعض مشجعي شالكه، الذين قلدوا صيحات القرود خلفه.
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ضحايا العنصرية في ملاعب الكرة – من إيتو إلى بالوتيلي
استقالات بالجملة
وحتى على صعيد المنتخبات كانت العنصرية حاضرة. خسارة ثقيلة لبلغاريا أمام إنكلترا، بسداسية، في 2019، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية، وانتهاء أمل بلغاريا بالتأهل. ولكن هذه لم تكن الفضيحة الأكبر. وإنما عنصرية بعض الجماهير ضد لاعبي المنتخب الإنكليزي، ومنهم رحيم سترلينغ (الصورة)، وأيضا إظهار ما يعرف بتحية هتلر النازية. الفضيحة أدت لاستقالة كل أعضاء الاتحاد البلغاري للعبة ومدرب المنتخب بلاكوف. إعداد: ف.ي