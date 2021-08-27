رسميا.. رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد في صفقة مفاجئة

أعلن مانشستر يونايتد التوصل إلى اتفاق لانتقال النجم البرتغالي إلى الفريق من نادي يوفنتوس، وذلك في انتظار الاتفاق على البنود الشخصية والتأشيرة واجتياز الفحوصات الطبية.

وقال النادي في بيان رسمي إنه سعيد لإعلان الوصول إلى هذا الاتفاق، وإن كل من في النادي يتطلعون قدما للترحيب برونالدو مجددا في الفريق.

وسبق لرونالدو أن لعب في مانشستر يونايتد ما بين 2003 و2009، وفاز معه بثمانية ألقاب كبرى، مسجلا 118 هدفا في 292 مباراة.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية وإيطالية ذكرت أن يونايتد تعاقد مع رونالدو مقابل 25 مليون يورو.

وكان يوفنتوس تعاقد مع رونالدو مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد في 2018. وخلال هذه الفترة أحرز اللاعب البرتغالي 101 هدف وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي مرتين وبكأس إيطاليا مرة واحدة.

وقبل ذلك أمضى رونالدو ستة مواسم في صفوف مانشستر يونايتد، وفاز معه بثمانية ألقاب كبرى إلى جانب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2008، قبل الانضمام إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي وقتها وهو 80 مليون جنيه إسترليني.

وعلى المستوى الدولي يتقاسم رونالدو الرقم القياسي العالمي لعدد الأهداف مع الإيراني المعتزل علي دائي وهو 109 أهداف وربما يتمكن قريبا من الانفراد بالرقم القياسي خلال تصفيات كأس العالم في سبتمبر أيلول.

وكان رونالدو قريبا جدا من الانتقال لفريق مانشستر سيتي حسب ما أوردته عدة تقارير إعلامية، لكن الصفقة تعثرت، كما ذكرت تقارير أخرى أن أصدقاء رونالدو داخل الفريق الأحمر، ومنهم برونو فيرنانديش، ساهموا في تسريع الصفقة.

وتجمع رونالدو علاقة طيبة بمدرب فريق مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، ولعب الاثنان في الفريق قبل اعتزال سولشار، كما تجمع رونالدو علاقة جيدة بجماهير النادي الذي طالبت بعودته على الدوام، خصوصا أن آخر لقب لدوري الأبطال حققته معه.

وكان مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، قد صرّح في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن رونالدو أبلغه برغبته في الرحيل أمس الخميس.

إ.ع/ع.أج (رويترز، موقع مانشستر يونايتد)