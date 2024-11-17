رسميا.. حزب الخضر يختار روبرت هابيك مرشحه لمنصب المستشارية

أعلن حزب الخضر الألماني رسميا عن اختيار وزير الاقتصاد روبرت هابيك، على رأس قائمته للانتخابات البرلمانية القادمة، وبذلك لمنصب المستشارية، فيما أكد المستشار الاشتراكي أولاف شولتس أنه "لن يتراجع" عن عزمه الترشح للمستشارية.

أعلن حزب الخضر الألماني اليوم الأحد (17 فبراير/ تشرين الثاني 2024) اختيار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك رسميا ليكون على رأس مرشحي حزب الخضر في الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك بعد تصويت 96,48 بالمائة من مندوبي الحزب على طلب بهذا الخصوص. وتأتي التزكية على هذا الطلب في ختام المؤتمر العام للحزب المنعقد في فيسبادن والذي استمر ثلاثة أيام.

واستبق التصويت الداخلي على هابيك، إعلان منافسته وزميلته، وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك - التي رشحها الحزب في الانتخابات السابقة عام 2021 للمنافسة على منصب المستشار - في سبتمبر/ أيلول الماضي عدم سعيها للترشح في الانتخابات المقبلة.

كما انتخب المندوبون في المؤتمر العام أمس السبت فرانتسيسكا برانتنر وفيليكس بانازاك رئيسين جديدين للحزب للعامين المقبلين.

وتستعد ألمانيا حاليا لإجراء انتخابات مبكرة في الـ23 فبراير/ شباط المقبل بعدما تمّ التوافق بين الاشتراكي الديمقراطي والمسيحي الديمقراطي (معارضة) على هذا التاريخ عقب انهيار الائتلاف الحكومي الأسبوع الماضي الذي كان مكوّنا من الاشتراكيين والليبراليين، إضافة إلى حزب الخضر.

وانسحب الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لرجال الأعمال من الائتلاف بعد أن أقال شولتس زعيم الحزب كريستيان ليندنر من منصبه كوزير للمالية، نتاجا لخلاف دام أشهرا حول ميزانية العام القادم.

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وفي تطور موازٍ، أعلن المستشار أولاف شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أنه "لن يتراجع" عن الترشح عن حزبه لمنصب المستشار في الانتخابات القادمة، على الرغم من تزايد الاعتراضات الداخلية داخل حزبه.

وقبل مغادرته برلين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، قال شولتس اليوم الأحد ردّاً على سؤال عما إذا كان سيظل متمسكا بترشحه للمستشارية تحت أي ظرف إن "الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأنا مستعدان لخوض هذه المعركة، وبهدف الفوز بالمناسبة".

وكان شولتس صرح بالفعل خلال المؤتمر الصحفي الصيفي التقليدي في برلين في يوليو/ تموز الماضي، بقوله: "سأترشح كمستشار لأصبح مستشارا مرة أخرى".

لكن بسبب تراجع نتائج الحزب في استطلاعات الرأي وتدني شعبية شولتس ظهرت مناقشات داخل الاشتراكي حول ما إذا كان يتعين الدفع بوزير الدفاع بوريس بيستريوس كمرشح للمستشارية بدلا من شولتس، نظرا لما يتمتع به بيتسوريوس بشعبية أكبر بشكل ملحوظ في استطلاعات الرأي.

و.ب/ع.غ (أ ف ب، د ب أ، رويترز)