رسميا.. توجيه تهمة الاغتصاب للنجم المغربي أشرف حكيمي

وُجهت الجمعة (03 مارس/آذار 2023) تهمة الاغتصاب الى نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي، حسب ما أفاد مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) لوكالة فرانس برس.

واستجوب المدعون العامون الخميس حكيمي بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في 25 شباط/فبراير الماضي.

وكان مكتب المدعي العام في نانتير قد فتح تحقيقاً في القضية، وفق ما أفادت أولا صحيفة "لو باريزيان" بداية هذا الأسبوع. وبلغت السيدة قبل أيام عن الحادثة.

وقال المدعون إن رقابته القضائية تمنع حكيمي من التواصل مع الفتاة. ومع ذلك، فهو مخوّل بمغادرة الأراضي الفرنسية.

ولم ترد محامية اللاعب فاني كولان على اتصال من وكالة فرانس برس، علمًا أنها أكدت لصحيفة "لو باريزيان" الثلاثاء أن الاتهامات "كاذبة" وأن حكيمي "هادئ" و"تحت تصرف العدالة". كما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن اللاعب نفيه الادعاءات، وقال إنها "خاطئة تماما".

واستمع المحققون إلى الشابة الأربعاء، حسب ما أفادت مصادر مطلعة. وقالت محامية المدعية راشيل فلور باردو لفرانس برس "لقد أخذنا علمًا بقرار الاتهام. موكلتي تحافظ على كل أقوالها. لقد اختارت التحدث إلى العدالة حصريًا ولا ترغب في نشر القضية، خاصة حفاظًا على سلامتها".

ووفقًا لمصدر بالشرطة، قالت الشابة إنها تعرفت على حكيمي في كانون الثاني/يناير على تطبيق إنستغرام وذهبت إلى منزله يوم السبت عبر سيارة طلبها اللاعب لاصطحابها.

وأضاف المصدر أن المشتكية تقول إن حكيمي قبّلها ولمسها من دون موافقتها قبل أن يغتصبها، وإنها تمكنت من دفعه بعيدًا، وقالت إن صديقة تواصلت معها عبر رسالة نصية، جاءت لاصطحابها.

ولم يرد باريس سان جيرمان على الفوز على طلب رويترز للتعليق.



زوج حكيمي تطلب الطلاق؟

وحكيمي المولود في إسبانيا، متزوج من الممثلة الإسبانية هبة عبوك ولديهما ولدان. وكان حكيمي ابن الـ24 عاماً من الركائز الأساسية التي قادت منتخب المغرب نهاية العام المنصرم في مونديال قطر الى انجاز أن يصبح أول منتخب إفريقي وعربي يصل الى نصف نهائي كأس العالم.

حكيمي وزوجته هبة أبوك (أرشيف)

ونشرت صحف إسبانية أن هبة عبوك بدأت إجراءات طلب الطلاق من حكيمي منذ أسابيع، أي قبل تفجر اتهامات الاغتصاب، وأن علاقة الاثنين ليس جيدة بسبب اختلاف وجهات نظرتهما في عدد من الأمور، واستدلت الصحف بسفر زوجته مع ابنتيها في رحلات لوحدهم، خصوصا أنها لم ترافقه مؤخرا في حفل جوائز الفيفا.

واشتهرت صور حكيمي مع عبوك، وهي إسبانية تونسية الأصل، في عدد من المناسبات، ومن ذلك مهرجان كان. وتعمل عبوك ممثلة، وشاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية الإسبانية.

وتم اختيار حكيمي، الذي يلعب في مركز مدافع أيمن، هذا الأسبوع ضمن تشكيلة الفيفا للأفضل في العالم، وهو خريج أكاديمية ريال مدريد، ولعب كذلك لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، وكذلك الإنتر الإيطالي قبل أن يحط الرحال في باريس.

ع.ا ( أ ف ب، مواقع إسبانية)