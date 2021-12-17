رسميا تسجيل أعلى درجة حرارة في القطب الشمالي

تقلص الجليد في القطب الشمالي إلى ثاني أدنى مستوى مسجل

يقول علماء أمريكيون إن العالم يتجه نحو "موسم خال من الجليد في المحيط المتجمد الشمالي"، وذلك مع تراجع رقعة الجليد هناك. وكان علماء ألمان قد توقعوا بحلول عام 2050 سيكون القطب الشمالي خاليًا من الجليد في بعض فصول الصيف.