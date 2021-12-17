رسميا تسجيل أعلى درجة حرارة في القطب الشمالي

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أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن تسجيلها رسميا ارتفاع درجة الحرارة في فيرخويانسك إلى زائد 38 درجة مئوية في صيف عام 2020 . وهو رقم قياسي في منطقة القطب الشمالي.
يقول علماء أمريكيون إن العالم يتجه نحو "موسم خال من الجليد في المحيط المتجمد الشمالي"، وذلك مع تراجع رقعة الجليد هناك. وكان علماء ألمان قد توقعوا بحلول عام 2050 سيكون القطب الشمالي خاليًا من الجليد في بعض فصول الصيف.
يسافر فريقا تصوير حول العالم القاسي للقطب الشمالي بجماله الأصلي. عالم يتغير، ولن يبقى منه شيء قريبا. ينطلقان في الجزء الثاني من شرق غرينلاند إلى ألاسكا.
في جميع أنحاء نصف الكرة الشمالي، شهد الناس مشهدا طبيعيا نادرا لكسوف حلقي للشمس. وتمكنوا من مشاهدة تكون "حلقة النار". في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أمكن ظهر أمس مشاهدة الظاهرة الكونية.
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