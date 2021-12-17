 رسميا تسجيل أعلى درجة حرارة في القطب الشمالي | DW الأخبار | DW | 15.12.2021

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رسميا تسجيل أعلى درجة حرارة في القطب الشمالي

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن تسجيلها رسميا ارتفاع درجة الحرارة في فيرخويانسك إلى زائد 38 درجة مئوية في صيف عام 2020 . وهو رقم قياسي في منطقة القطب الشمالي.

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