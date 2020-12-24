رسميا: بوكيتينو مدربا جديدا لباريس سان جيرمان خلفا لتوخل

كما كان متوقعا، أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي اليوم السبت (الثاني من يناير/ كانون الثاني 2021)، تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بدلا من المدرب الألماني توماس توخل المقال من منصبه رسميا مطلع الأسبوع. وكتب حامل لقب الدوري ووصيف دوري أبطال أوروبا على موقعه الرسمي "وقع المدرب الأرجنتيني عقدا حتى 30 حزيران/ يونيو 2022 زائد سنة كخيار إضافي".

وبوكيتينو الحر منذ إقالته من تدريب توتنهام الإنجليزي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، سيشرف الأحد على التمارين الأولى لفريق العاصمة، بعد توقف دام نحو أسبوعين بسبب العطلة الشتوية.

وقال قلب الدفاع السابق البالغ 48 عاما في بيان النادي "أنا سعيد جدا ويشرفني أن أصبح المدرب الجديد لباريس سان جرمان". و تابع بوكيتينو الذي حمل ألوان سان جرمان بين عامي 2001 و2003 "كما تعلمون، يحتل هذا النادي موقعا مميزا في قلبي. أحتفظ بذكريات رائعة، خصوصا الأجواء الفريدة لبارك دي برانس (حديقة الأمراء، ملعب النادي). أعود اليوم إلى ناد يملك طموحات كبيرة وتواضعا وأتوق للعمل مع لاعبين من الأكثر موهبة في العالم".

وأضاف "يملك هذا الفريق قدرات رائعة وسأقدم كل شيء مع جهازي الفني لتحسين نتائج سان جرمان في كل المسابقات. كما سنقوم بكل شيء، لمنح فريقنا هوية اللعب القتالي والهجومي التي أحبها دوما الجمهور الباريسي".

ويخوض أولى مبارياته في الدوري في السادس من الشهر الجاري على أرض سانت اتيان في الجولة الـ18.

ولم يرفع بوكيتينو الذي أشرف على توتنهام بين 2014 و2019 أي لقب كمدرب، لكنه قاد توتنهام إلى وصافة الدوري الإنجليزي 2017 ووصافة دوري أبطال أوروبا 2019. ويحمل معه سمعة المدرب المتفاني بعمله والمتطلب كثيرا من ناحية اللياقة البدنية للاعبيه. وكان قد صل إلى باريس الجمعة مع مساعديه خيسوس بيريس وميغل داغوستينو.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن المدرب الألماني توماس توخل علم بأمر إقالته في الـ23 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، عقب فوز الفريق على ستراسبورغ برباعية نظيفة. بعد ذلك قام كيليان مبابي، أحد أبرز نجوم الهجوم في سان جيرمان، بتقديم الشكر له على العمل الذي قدمه مع الفريق.

وكتب مبابي عبر حسابه بتطبيق "إنستغرام" يوم الخميس الماضي: "للأسف هذا هو قانون كرة القدم. لكن لن ينسى أحد فترة عملك هنا. لقد كتبت فصلا جميلا في تاريخ النادي، شكرا لك أيها المدرب".

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)