 رسميا.. برشلونة يقيل سيتين بعد خسارة ″مذلة″ أمام بايرن | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.08.2020

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رياضة

رسميا.. برشلونة يقيل سيتين بعد خسارة "مذلة" أمام بايرن

قال النادي الكاتالوني في بيان أصدره اليوم إن كيكي سيتيين لم يعد مدربا للفريق الأول لكرة القدم، فيما رشحت تقارير وسائل إعلام إسبانية على نطاق واسع رونالد كومان مدرب هولندا ومدافع برشلونة السابق لخلافة المدرب المقال.

كيكي سيتين مدرب برشلونة الإسباني المُقال

كيكي سيتين مدرب برشلونة الإسباني المُقال

أعلن فريق برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم الاثنين (17 أغسطس/آب 2020) إقالة مدربه كيكي سيتين. وجاء القرار بعد ثلاثة أيام من خروج الفريق المهين من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خسارة قاسية  8-2 أمام بايرن ميونيخ، فيما أشار النادي إلى أنه سيعلن عن المدير الفني الجديد للفريق في الأيام المقبلة.

وأعلن النادي الكاتالوني في بيان "عقب اجتماعها الاثنين، أعلنت اللجنة الإدارية لنادي اف سي برشلونة أن كيكي سيتيين لم يعد مدربا لفريقها الأول. يتعلق الأمر بأول قرار يتم اتخاذه بخصوص إعادة الهيكلة الواسعة للفريق الأول لبرشلونة والتي ستتم باتفاق مع الإدارة الفنية الحالية والمدرب الجديد الذي سيتم الكشف عن اسمه في الأيام القليلة المقبلة".

ورشحت تقارير وسائل إعلام إسبانية على نطاق واسع رونالد كومان مدرب هولندا ومدافع برشلونة السابق لخلافة سيتين.

وتولى سيتين (61 عاما) مسؤولية برشلونة في يناير/كانون الثاني الماضي بعد استغناء النادي عن مدربه إرنستو فالبيردي الفائز بالدوري مرتين رغم تصدر الفريق للترتيب بفارق الأهداف.

لكن بعد أن تجرع برشلونة أثقل هزيمة أوروبية في تاريخه يوم الجمعة تمت إقالة سيتين بعد سبعة أشهر فقط في منصبه.

ع.ح./أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

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