 رسميا: انسحاب المغرب من كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.01.2023

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رسميا: انسحاب المغرب من كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر

بعد توترات أدت إلى إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية، أعلنت الرباط الانسحاب من كأس أمم إفريقيا للمحليين المقرر إقامتها في الجزائر التي رفضت المرور المباشرة لطائرة منتخب المحليين من المغرب إليها.

لاعبو المنتخب المغربي للاعبين المحليين

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الانسحاب من كأس أمم إفريقيا للمحليين المقرر إقامتها في الجزائر

أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس (12 يناير/كانون الثاني 2023)، الانسحاب من كأس أمم إفريقيا للمحليين، والتي ستقام بالجزائر الشهر الجاري. وجاء في بيان الإتحاد المغربي عبر موقعه الرسمي، " أن سبب انسحاب المغرب من "شان" الجزائر، يعود لعدم حصولهم على رد من الاتحاد الإفريقي للتوجه

إلى الجزائر في رحلة مباشرة، عبر الخطوط الملكية المغربية."

مختارات

قد تكون دوافع الابتهاج في أي بلد عربي أو أفريقي بنتائج المنتخب المغربي الباهرة في مونديال قطر متشابهة، بيد أنها تأخذ نكهة خاصة عندما تأتي من بلد مغاربي. كما أن لغة كرة القدم بين الجيران المغاربيين لا تخلو من طابع سياسي.

بعد تقارير عن وساطة يقودها الرئيس التركي وملك الأردن لرأب الصدع بين الجزائر والمغرب، نفى الرئيس الجزائري وجود أي وساطة بين البلدين. وفي حين يسعى تبون لبيع فائض الكهرباء إلى أوروبا؛ طالب المواطنين الجزائريين بـ"الصبر".

جدد ملك المغرب محمد السادس في خطاب العرش الدعوة لتطبيع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع الجارة الجزائر، معربا عن تطلعه إلى العمل مع الرئاسة الجزائرية "لإقامة علاقات طبيعية"، ومؤكدا على الرغبة "في الخروج من هذا الوضع".

بعد نحو شهر من إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب قررت الجزائر أن تغلق "فورا" مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وفق ما أعلنت الرئاسة. فما تأثير ذلك على الخطوط الملكية المغربية؟

وكانت الجزائر قد أبلغت  الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) برفضها المرور المباشر لطائرة "منتخب المحليين" من المغرب إلى الجزائر، وذلك بعد أن تقدم المغرب بطلب للجزائر بالسماح لطائرة الخطوط الملكية المغربية بالتنقل مباشرة لأراضيها.

وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان "تعذر على المنتخب الوطني السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (...)  وذلك لعدم الترخيص لرحلته، انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة، بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية".

وأوضح البيان أن الجامعة بعثت بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في 22 كانون الأول/ديسمبر "باعتباره الجهاز المسؤول على تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، من أجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة".

وأضاف "تم قبول الطلب من حيث المبدأ، من خلال مراسلة رسمية توصلت بها الجامعة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم". بناء على ذلك كان المنتخب المغربي يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة على متن طائرة مغربية انطلاقا من مطار الرباط سلا يوم 10 كانون الثاني/يناير، بحسب ما أكدت الجامعة في بيانها، بيد أنها "لم تتوصل للاسف، بالترخيص النهائي لحدود تحرير هذا البلاغ من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وستقام البطولة المخصصة للاعبين المحليين في الفترة الممتدة بين 13 كانون الثاني/يناير والرابع من شباط/فبراير المقبلين في الجزائر. ووقع المغرب في المجموعة الثالثة تضم السودان ومدغشقر وغانا. وهو حامل لقب النسختين الأخيرتين عام 2018 على أرضه و2020 في الكاميرون.

وأغلقت الجزائر مجالها الجوي في 22 أيلول/سبتمبر 2021 أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط متهمة الأخيرة "بارتكاب أعمال عدائية". فيما أعرب المغرب عن أسفه إزاء هذا القرار، ورفض "مبرراته الزائفة"، علما أن علاقات البلدين متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.

ا.ف/ ع.ش (د.ب.أ)

  • Afrikanische Nationenmeisterschaft 2018 Marokko - Namibia (Imago/Xinhua)

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  • Afrikanische Nationenmeisterschaft 2018 Marokko - Nigeria (Getty Images/AFP/F. Senna)

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  • Afrikanische Nationenmeisterschaft 2018 Marokko - Nigeria (Getty Images/AFP/F. Senna)

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  • Russland Moskau Fußball WM Trophäe (picture-alliance/GES-Sportphoto/A. Golovanov)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

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  • Herve Renard Trainer (Picture-Alliance/dpa/EPA/STR)

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  • CAF Champions League Al-Ahly - Wydad Casablanca (Getty Images/AFP/F. Senna)

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  • Africa Cup of Nations 2013 (picture-alliance/dpa/N. Bothma)

    تأهل للمونديال وألقاب قارية - الكرة المغربية تستعيد توهّجها

    الجماهير تقول هل من مزيد!

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