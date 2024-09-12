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عالم الرياضةأوروبا

رسمياً.. نادي أرسنال يعلن تجديد عقد مدربه أرتيتا

١٢ سبتمبر ٢٠٢٤

جدد نادي أرسنال الإنجليزي تعاقده مع مدرب الفريق ميكيل أرتيتا بشكل رسمي. ولم يذكر النادي مدة العقد لكنه أكد أن أرتيتا لعب دوراً رئيسياً في إعادة الفريق لقمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية.

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ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، لندن، الأحد 14 مايو/ أيار 2023.
ذكر أرسنال عبر موقعه الإلكتروني إن أرتيتا، منذ توليه تدريب أرسنال لعب دوراً رئيسياً في إعادة الفريق لقمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبيةصورة من: Kirsty Wigglesworth/AP Photo/picture alliance

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس (12 سبتمبر/ أيلول 2024)، توقيع ميكيل أرتيتا مدرب الفريق على عقد طويل الأمد مع الفريق بشكل رسمي.

وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني إن أرتيتا، منذ توليه تدريب أرسنال في كانون الأول/ديسمبر 2019،  لعب دوراً رئيسياً في إعادة الفريق لقمة كرة القدم الإنجليزية والأوروبية، وأنشأ علاقة متجددة بين الفريق والنادي والمشجعين، دون أن يذكر مدة التعاقد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أنه منذ تولي أرتيتا تدريب أرسنال خلفا لأوناي إيمري، حقق لاعب أرسنال السابق، العديد من النجاحات، وأعاد الفريق للمنافسة على الألقاب.

وفي أول موسم تولى فيه تدريب الفريق، توج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2020، كما توج بلقبين للدرع الخيرية في 2020 و2023، كما أنهى الفريق الدوري الإنجليزي في المركز الثاني في آخر موسمين، ودخل في معركة مع مانشستر سيتي على اللقب.

ويحتل أرسنال حالياً المركز الرابع في جدول الترتيب، بعد مرور ثلاث جولات فقط من الدوري، حيث حقق انتصارين وتعادل، كما يستهل حملته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة فريق أتالانتا الإيطالي الأسبوع المقبل.

وقال إيدو، المدير الرياضي لأرسنال: "سعداء للغاية لأن ميكيل وقع على عقد جديد طويل الأمد. إنه أمر إيجابي ولحظة فخر للجميع بالنادي، وجزء مهم مما نعمل جميعا لأجله".

وأضاف: "ميكيل أظهر جودته منذ اليوم الأول لانضمامه لنا، ليس فقط كمدرب كرة قدم ولكن كشخص لديه قيم جميلة. لدينا اعتقاد قوي فيما نفعله وما نريد أن نحققه سوياً. عقد ميكيل الجديد يمنحنا الاستقرار والتوجيه الواضح بينما نهدف لتحقيق آفاق جديدة".

من جانبه قال أرتيتا: "أشعر بفخر شديد، متحمس للغاية وأتطلع للمستقبل. فخور بالتواجد هنا وبالعلاقات التي تربطني بكل شخص في النادي". وأضاف: "أشعر أنني محظوظ للغاية للعمل كل يوم مع أشخاص جيدين وطموحين هنا. أشعر بالإلهام والتحدي، أشعر أنني مدعوم، وأريد أن أقوم بعمل أفضل من الذي فعلناه سوياً".

ع.ح/ع.ش (د ب أ)

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