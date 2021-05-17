رسمياً.. فليك مدرباً للمنتخب الألماني عقب يورو 2020

قال الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء (25 أيار/مايو) إنه وقع عقداً مع المدرب السابق لبايرن ميونخ هانزي فليك ليتولى تدريب المنتخب الألماني مع رحيل يواخيم لوف عن تدريب الفريق بنهاية بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).





وأضاف الاتحاد في بيان: "هانزي فليك سيكون المدرب الجديد للمنتخب الوطني. وقع المدرب البالغ من العمر 56 عاماً اليوم عقداً في مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم (...) حتى عام 2024 والذي يتضمن أيضاً فترة إقامة البطولة الأوروبية على أرضنا".

وعبر فليك عن سعادته بالمهمة الجديدة، وقال:"التوقيع كان سريعاً، حتى بالنسبة لي، لكنني سعيد للغاية بأنني سأصبح مدرباً للمنتخب الوطني اعتباراً من الخريف"، وأضاف: " "أنا متلهف جداً لأنني أرى مستوى اللاعبين، وخاصة اللاعبين الألمان الشباب. لذلك لدينا كل الأسباب لخوض غمار البطولات القادمة، على سبيل المثال كأس أوروبا على أرضنا في عام 2024، بالتفاؤل".



من جهته، أشاد مدير المنتخب الألماني المهاجم الدولي السابق أوليفر بيرهوف بالتعاقد مع فليك، وقال: "أعرف وأقدِّر المؤهلات البشرية والمهنية لهانزي فليك منذ السنوات العديدة الناجحة التي قضيناها معاً في المنتخب الوطني (...) كان من المهم بالنسبة لي أن تكون لدي أفكار واضحة قبل بدء البطولة الأوروبية. لدينا هدف مشترك كبير: العودة إلى قمة العالم".





سبعة ألقاب مع بايرن

وبعد فترة 18 شهراً ناجحة قضاها فليك في تدريب فريق بايرن ميونخ، وقاد الفريق خلالها لإحراز سبعة ألقاب، أدرج اسم فليك ضمن المرشحين لتدريب المنتخب الألماني خلفاً ليواخيم لوف الذي قرر الرحيل عن تدريب المنتخب عقب يورو 2020 التي تنطلق في حزيران/يونيو المقبل.

وستكون أول مباراة للمنتخب الألماني تحت قيادة فليك، المقررة أمام مضيفه منتخب ليشتنشتاين في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم وبعدها يستضيف المنتخب الألماني نظيره الأرميني في الخامس من الشهر نفسه ثم يلتقي منتخب أيسلندا بعدها بثلاثة أيام.

وكان فليك مدرباً مساعداً ليواخيم لوف في المنتخب الألماني اعتباراً من عام 2006 وحتى تتويج المنتخب بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل.

وفي بايرن ميونخ، جرى تصعيد فليك من منصب المدرب المساعد إلى منصب المدير الفني لدى رحيل نيكو كوفاتش عن تدريب الفريق في تشرين ثان/نوفمبر 2019 وقاد بايرن لسبعة ألقاب.

وانتهت فترة الـ18 شهراً لفليك في تدريب بايرن ميونخ بنهاية الموسم المنقضي، إثر خلافات كبيرة مع حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة النادي. وطلب المدرب إعفاءه من استكمال عقده الذي كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2023 . وأعلن بايرن ميونيخ الشهر الماضي تعيين مدرب لايبزيغ الشاب يوليان ناغلسمان (33 عامًا) خلفا لفليك.

م.ع.ح/ع.أ.ج (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)