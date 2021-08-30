رسمياً.. "سي آر7" في قلعة "أولد ترافورد" من جديد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء (31 أغسطس/ آب 2021)، رسميا ضمّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي لمدة عامين.

وذكر النادي في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت: "يسعد مانشستر يونايتد الإعلان عن التعاقد مع كريستيانو رونالدو لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام آخر".

وقد يتقاضى "السيدة العجوز" - نادي النجم البرتغالي السابق- من هذا الانتقال 23 مليون يورو كحد أقصى، وفقاً لبيان صادر عن يوفينتوس أنه أنجز مع يونايتد الشروط المالية لاتفاق اللحظات الأخيرة مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وسيتوزع المبلغ الثابت البالغ 15 مليون يورو على خمس سنوات، ويمكن أن يزداد بعدد من المكافآت بحد أقصى من ثمانية ملايين يورو. وأوضح النادي الإيطالي أن التأثير الاقتصادي للانتقال سيكون سلبياً، ويصل إلى 14 مليون يورو في السنة المالية 2020/2021، بحسب بيانه.

مانيو يرحب بكريستيانو

وعلى موقع الرسمي لمانشستر يونايتد نقل عن المدير الفني للنادي أولي غونار سولكاير قوله إنه "لا يوجد كلمات يمكنها وصف كريستيانو. هو ليس فقط لاعب رائع، ولكنه أيضاً إنسان عظيم. أن يكون لديك الرغبة والقدرة على اللعب في هذا المستوى العالي لفترة طويلة، يجب أن تكون شخصاً مميزاً للغاية. ليس لدي شك في أنه سيستمر في إثارة إعجابنا جميعاً وستكون خبرته حيوية للغاية بالنسبة للاعبينا الشباب. تظهر عودة رونالدو الجاذبية الفريدة لهذا النادي وأنا سعيد للغاية بعودته إلى البيت الذي بدأ فيه كل شيء".

أما كريستيانو رونالدو نفسه فيقول: "لمانشستر يونايتد دائماً مكانة خاصة في قلبي. جميع الرسائل التي أتلقاها منذ يوم إعلان إتمام الاتفاق يوم الجمعة الماضي أسعدتني كثيراً. لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام جماهير يونايتد. أنا أتطلع للانضمام إلى الفريق عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وأتمنى أن يكون أمامنا موسم ناجح للغاية".

عودة إلى الديار

يُذكر أن رونالدو التحق بـ "الشياطين الحمر" عام 2003، وهو في سن الـ 18 قادماً من سبورتينغ وأمضى معه ستة مواسم، سجل خلالها 118 هدفاً في 292 مباراة محققًا لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يضيف أربعة مع ريال مدريد، ليفوز في العام ذاته بأول كرة ذهبية لأفضل لاعب في العالم. ورفع رصيده مع ريال مدريد بعد ذلك بأربع ألقاب أخرى.

وتعاقد البرتغالي مع السيدة العجوز في عام 2018 بعدما سجل 450 هدفاً في 438 مباراة خلال تسعة مواسم مذهلة في العاصمة الإسبانية.

و.ب/ ع.غ