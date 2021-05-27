رسمياً.. زين الدين زيدان يرحل عن ريال مدريد

أكد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم رسمياً اليوم الخميس (27 مايو/ أيار 2021) استقالة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان من منصبه بعد خمسة أيام من فشل الفريق في الفوز بلقب الدوري المحلي الذي توّج به الجار أتليتيكو مدريد في آخر أيام الموسم.

وقاد زيدان النادي الملكي إلى الفوز بلقب الدوري المحلي مرتين والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال فترتين على رأس الجهاز الفني منذ 2016. وترك زيدان الفريق بعد أول موسم دون أي ألقاب خلال أكثر من عقد كامل.

وقال النادي في بيان صدر الخميس (27 مايو/ أيار): "يعلن ريال مدريد أن زين الدين زيدان قررانهاء مسيرته الحالية كمدرب للنادي". وأضاف البيان: "ولا بد لنا من احترام قراره وإظهار احترامنا وامتناننا لمهنيته والتزامه وحماسه خلال الأعوام القليلة الماضية ولكل ما يمثله بالنسبة لريال مدريد".

وقال البيان أيضاً: "زيدان واحد من عظماء ريال مدريد على مرّ العصور وتتجاوز أسطورته كل ما قدمه كمدرب وكلاعب مع النادي. وهو يعرف أنه دوماً في قلوب جمهور النادي وأن ريال مدريد سيبقى بيته دائماً".

مركز الوصيف

في نهاية الموسم الحالي احتل ريال مدريد المركز الثاني متخلفاً بنقطتين عن أتليتيكو مدريد كما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي عندما خسر أمام تشيلسي اللندني وخرج أيضاً من كأس ملك إسبانيا بصورة مهينة في دور 32 على يد فريق من الدرجة الثالثة هو ألكويانو.

وجاءت هذه النتائج متناقضة تماما مع فترته الأولى مع النادي والتي استمرت على مدار ثلاثة أعوام وفاز خلالها الفريق بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية وبلقب الدوري مرة وبكأس العالم للأندية مرتين.

واستقال زيدان، الفائز بكأس العالم 1998 بعد التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي في 2018 قائلاً إن النادي بحاجة إلى تغييرات لكنه عاد من جديد في مارس/ آذار 2019 وارتبط مع النادي بعقد لثلاث سنوات بعد أن أقال النادي يولن لوبتيجي وسانتياغو سولاري اللذين توليا المهمة من بعده. وقاد زيدان النادي للفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الثانية في موسم 2019-2020 الذي تأثر بسبب أزمة كوفيد-19.

كونتي اول المرشحين

وترشح التوقعات عدة أسماء لتولي المهمة خلفا لزيدان منها الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق والذي انفصل عن إنتر ميلان أمس الاربعاء بعد أن قاده للتتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم. وترشح التوقعات لتولي المهمة أيضاً نجم ريال مدريد المعتزل راؤول المسؤول حالياً عن تدريب الفريق الثاني للنادي الملكي.

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)