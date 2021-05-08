رسمياً.. آلابا ينتقل من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة (28 أيار/مايو) رسمياً عن تعاقده مع النمساوي دافيد آلابا، مدافع بايرن ميونخ الألماني السابق، لمدة خمسة مواسم مقبلة.



وغادر آلابا بايرن ميونخ بنهاية موسم 2020/2021، وذلك عقب 13 عاماً في النادي، حيث فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين ولقب الدوري الألماني عشر مرات.



وسيتم تقديم آلابا كلاعب جديد مع الريال عقب نهاية منافسات كأس أمم أوروبا 2020، حيث يستعد للعب مع منتخب بلاده النمسا في البطولة. وكان آلابا قد غادر بايرن ميونخ عقب الفشل في الوصول إلى اتفاق لتجديد تعاقده.



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