 رسميا..فرانك لامبارد يتولى تدريب تشيلسي | عالم الرياضة | DW | 04.07.2019

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عالم الرياضة

رسميا..فرانك لامبارد يتولى تدريب تشيلسي

بعد أسابيع من المفاوضات،أُعلن أخيرا أن فراك لامبارد أسطورة "تشيلسي" سيعود الى "ستامفورد بريدج" وهذه المرة كمدرب لـ"البلوز".

Champions League Finale 2012 (Reuters)

فرانك لامبارد حاملا الكأس "ذي الأذنين" بعد فوز تشلسي على بايرن في نهائي الأبطال 2012.

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعيين فرانك لامبارد كمدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعقد مدته ثلاث سنوات، بعد الحصول على موافقة ديربي كاونتي لرحيله.

وقال لامبارد للموقع الرسمي لنادي تشيلسي على الانترنت :"فخور جدا لأنني سأعود لتشيلسي كمدير فني. الجميع يعرف مدى حبي لهذا النادي والتاريخ الذي تقاسمناه، ولكن سيكون تركيزي على وظيفتي الحالية والاستعداد للموسم المقبل".

وقضى لامبارد، لاعب خط الوسط السابق،  13 عاما مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا في 2012، بجانب العديد من الألقاب المحلية، وهو أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 211 هدفا سجلها في 648 مباراة شارك بها.

وكان لامبارد قاد فريق ديربي كاونتي للعب في الأدوار الفاصلة المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي في موسمه الأول كمدير فني.

وسيتولى لامبارد تدريب تشيلسي خلفا لماوريسيو ساري، الذي قاد تشيلسي في الموسم الماضي قبل العودة مرة أخرى لإيطاليا.

يذكر أن "البلوز" أنهى الموسم متوجا بلقب بطولة مسابقة "أوروبا ليغ"، كما أنه احتل المركز الثالث في الترتيب العام للدوري الانجليزي الممتاز، خلف حامل اللقب مانشستر سيتي ووصيفه ليفربول. 

و.ب/ح.ز (رويترز، د ب أ، أ ف ب) 

 

 

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