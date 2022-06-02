رسام في غانا يصور حياة العائلات خلال الجائحة

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أدت الجائحة إلى تشتيت عائلات أو جمعها مع بعضها. يركز الفنان كونيليوس آنور على قضايا الأسرة وسط الجائحة ويصور كيف تغيرت حياتها.
بيعت لوحة "دييغو إي يو" للفنانة المكسيكية فريدا كالو بنحو 35 مليون دولار في مزاد علني بنيويورك، لتصبح أغلى عمل فني أمريكي لاتيني في تاريخ المزادات. كما بيعت أيضا لوحة للفنان الفرنسي بيير سولاج أيضاً بسعر قياسي.
جائحة كورونا تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة في ألمانيا، ولكن وطأتها في عالم الساحة المستديرة يبدو أنها من الأثقل. أحدث ضربات الفيروس وضع فريق يلعب في البوندسليغا بالكامل في الحجر الصحي بعد إصابة أربعة لاعبين جدد.
فترة أعياد الميلاد في بيت لحم، مدينة مولد المسيح تكون في الغالب مزركشة وصاخبة واحتفالية. لكن هذه السنة تم فرض قيود على الاحتفالات في المدينة الفلسطينية بسبب أزمة كورونا.
لأول مرة منذ حظر تحليقها قبل نحو عامين عقب حادثتين مميتتين، عادت "بوينج 737 ماكس" للتحليق في أول رحلة تجارية داخل الولايات المتحدة. عودة الطائرة إلى الأجواء جاء في وقت يربض فيه الكثير من الطائرات في الأرض بسبب كورونا.
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