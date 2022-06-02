 رسام في غانا يصور حياة العائلات خلال الجائحة | DW الأخبار | DW | 02.06.2022

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DW الأخبار

رسام في غانا يصور حياة العائلات خلال الجائحة

أدت الجائحة إلى تشتيت عائلات أو جمعها مع بعضها. يركز الفنان كونيليوس آنور على قضايا الأسرة وسط الجائحة ويصور كيف تغيرت حياتها.

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