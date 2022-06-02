رسام في غانا يصور حياة العائلات خلال الجائحة

بعد حظر التحليق لنحو عامين .. أول رحلة بها ركاب لبوينغ 737 ماكس

لأول مرة منذ حظر تحليقها قبل نحو عامين عقب حادثتين مميتتين، عادت "بوينج 737 ماكس" للتحليق في أول رحلة تجارية داخل الولايات المتحدة. عودة الطائرة إلى الأجواء جاء في وقت يربض فيه الكثير من الطائرات في الأرض بسبب كورونا.