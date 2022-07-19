رسالة مؤثرة من لاعب دورتموند المصاب بسرطان الخصية

بمناسبة الموسم الجديد من البوندسليغا الذي تنطلق مبارياته رسميًا هذا الأسبوع (في الخامس من آب/أغسطس 2022)، احتفل فريق دورتموند مع جماهيره بحفل كبير يوم الأحد (31 تموز/يوليو 2022) شارك فيه نحو 65 ألف مشجع حيوا اللاعبين والطاقم التدريبي.



لكن الحاضر الغائب في الحفل كان اللاعب الجديد سيباستيان هالر الذي لاتزال صدمة إصابته بورم خبيث في الخصية تثير صدمة في عرين أسود ويستفاليا. ورغم أن هالر لم يستطع الحضور بسبب وضعه الصحي، إذ سيخضع للعلاج الكيميائي قريبًا بعد أن تم استئصال الورم، إلا أنه توجه إلى الجماهير برسالة مؤثرة عبر فيديو عرض على شاشة ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، كما نقل موقع "دير فيستن" الألماني.



وقال هالر في الفيديو الذي نشره الفريق على تويتر أيضًا: "مرحبًا يا مشجعي بوروسيا دورتموند! تعلمون أنني لا أستطيع للأسف أن أكون معكم اليوم. لكنني أقدر دعمكم كثيرًا"، وأضاف: "أتطلع إلى اللعب أمامكم وأمام الجدار الأصفر. من فضلكم ابدأوا الموسم بشكل جيد. سأتابعكم وأرجو لكم الأفضل".



وسيغيب هالر لعدة أشهر، كما أعلن الفريق، لكن فرص تعافيه بشكل كامل "جيدة للغاية"، كما قال المدير الرياضي سيباستيان كيل في بيان نشر يوم السبت (30 تموز/يوليو 2022). وأضاف كيل: "نتمنى له ولعائلته الكثير من القوة والتفاؤل، ونتعاطف معه في هذه الأوقات الصعبة".

وكان مدرب دورتموند إيدين تيرزيتش أهدى الفوز الذي حققه الفريق على "1860 ميونخ" (3/ صفر) في الدور الأول من بطولة كأس ألمانياإلى هالر.

وقال تيرزيتش عقب المباراة التي أقيمت يوم الجمعة (29 تموز/يوليو 2022): "نفتقد سيبستيان في كل يوم، نفتقده كإنسان"، وأضاف: "وعدناه بالتأهل إلى الدور التالي. ونحن سعداء للغاية بالوفاء بالوعد". وانضم هالر هذا الصيف إلى بوروسيا دورتموند قادمًا من أياكس الهولندي. وجرى الإعلان عن إصابته بورم في الخصية يوم الإثنين (18 تموز/يوليو 2022).

م.ع.ح