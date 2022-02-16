 رسالة مؤثرة من طفل مشجع تثير ضجة في إنكلترا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 17.02.2022

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رياضة

رسالة مؤثرة من طفل مشجع تثير ضجة في إنكلترا

رسالة لطيفة مليئة بالحب من مشجع صغير لنادي "سويندن تاون" ببريطانيا يبلغ من العمر 6 سنوات، تثير ضجة وتفاعلاً كبيراً في مجتمع مشجعي كرة القدم وتحركهم بحثاً عن الطفل لتقديم المساعدة. فماذا جاء في هذه الرسالة؟

بريطانيا تبحث عن جو

بريطانيا تبحث عن جو

في رسالة مؤثرة ولطيفة، كتب طفل يبلغ من العمر 6 سنوات ونصف لناديه الرياضي المفضل "سويندن تاون" بإنكلترا أنه يود تشجعيهم وحضور مباراة ولكن والدته "لا تملك المال لشراء الطعام" مرفقاً بالرسالة 26 بنساً خصصها للاعبه المفضل هاري ماكردي. الأمر الذي دفع نادي "سويندن تاون" لمشاركة الرسالة عبر حسابهم في تويتر بحثاً عن الطفل جو. وعبّر أعضاء الفريق عن رغبتهم بالتواصل مع المشجع الصغير ولكنهم لا يملكون العنوان أو طريقة لتحديد مكانه. فطلبوا المساعدة من مشجعيهم بالعثور على الطفل لتحقيق حلمه بحضور مباراة للنادي. بحسب ما نشره موقع (ذا سن) البريطاني. 

وقال النادي عبر حسابه الرسمي في تويتر: "نود حقًا الاتصال بجو، لكن ليس لدينا عنوان ".

"إذا تمكن أي شخص من التعرف على الكتابة أو اعتقد أنه يعرف من هو جو، فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى supporters@swindontownfc.co.uk".

ولاقت التغريدة  تفاعلاً كبيراً ليس فقط من مشجعي نادي سويندن تاون فحسب، بل من جماهير فرق أخرى، وتم عرض العديد من التبرعات للمشجع الصغير لدفع تذكرة لحضور مبارايات ومساعدات معيشية،  كما تم إنشاء صفحة (GoFundMe)  بهدف جمع الأموال لجو. بحسب ما نشره موقع (ميرور) البريطاني.

وجاء في الرسالة: "ماما ليس لديها أي نقود لحضور مباريات سويندون لأنها لا تملك النقود الكافية لشراء الطعام، وعليها أن تدفع ثمن عشائي في المدرسة". وقد ألصق عملات 1، و5، و20 بنساً على الرسالة مشيراً أنها للاعبه المفضل ماكردي " أحب هاري ماكردي سأحضر يوماً ما". ووقع الرسالة : جو 6 سنوات ونصف.

وقال أحد مشجعي ليفربول: "إذا وجدت جو، فسأشتري له ولأمه تذكرة لمباراة سويندون بكل سرور، لا مشكلة".

وغرد مشجع بلاكبول: إذا وجدته، سأشتري تذكرة موسمية له ولصديق الموسم المقبل. فقد كنت ذلك الفتى ذات يوم.

وبالإضافة إلى عروض تذاكر المباريات، كان هناك الكثير من التعهدات للمساعدة بطرق أخرى.

ر.ض

  • A series of wood construction sculptures in a courtyard (Riccardo Dalisi)

    هكذا تطورت ملاعب الأطفال عبر القرن الأخير

    لتقُمْ أنت بنفسك بإنشاء ملاعب الأطفال

    أدت الفكرة القائلة: "لتَقُمْ أنت بنفسك بإنشاء ملاعب الأطفال" التي ازدهرت في ستينيات القرن الماضي إلى ظهور شكل جديد من النشاطات التربوية، وانطلاقاً من هذه الفكرة عمل الآباء على تشكيل فريق مهمته إنشاء ملاعب خاصة لأطفالهم في المناطق الحضرية، واستملكوا الكثير من الخرائب، واستخدموا المواد الخام المتوفرة لإنشاء أماكن للعب أطفالهم.

  • Playground in Central Park (Richard Dattner)

    هكذا تطورت ملاعب الأطفال عبر القرن الأخير

    تصاميم مُعقدة في سبعينيات القرن الماضي

    أقيم أول ملعب للأطفال في مدينة نيويورك عام 1890، وكان الملعب في غاية البساطة وأحيط بسور كبير. الصورة المرفقة هي لقسم من حديقة "سنترال بارك" التقطت عام 1972. على مر العقود أصبحت تصاميم الملاعب أكثر تعقيداً، و دخلت الجسور الأعمدة الخراسانية في عملية إنشاء ملاعب الأطفال.

  • Children building with wood (Riccardo Dalisi)

    هكذا تطورت ملاعب الأطفال عبر القرن الأخير

    ملاعب عشوائية

    كان للمهندس الدانمركي كارل ثيودور سورنسن نظريات عديدة تتعلق بأفضل الأساليب المستخدمة في تصميم ملاعب الأطفال. كان سورنسن أول من تبنى في عام 1931 مفهوم إنشاء ملاعب تصاميمها تدمج بين المواقع الحضرية والأماكن الطبيعية. أعطى سورنسن مواد ومعدات البناء للأطفال وتركهم بمفردهم يشيّدون الملعب بالأسلوب الذي يحلو لهم. قاد المهندس سورنسن حملة لتشجيع إنشاء المساحات الخضراء بغرض تحفيز الإبداع لدى الأطفال.

  • Bundeskunsthalle Bonn, Ausstellung, Playground Project (Kunst- und Ausstellungshalle d. BRD GmbH/L.Schmid)

    هكذا تطورت ملاعب الأطفال عبر القرن الأخير

    المُجَسَمات المُخصصة للعب الأطفال

    فيما مضى دخلت شتى مواد البناء المتوفرة في عملية إنشاء ملاعب الأطفال: استُخدمَ الفولاذ، والحبال، والخشب، والخرسانة المُسَلحة. وفي ستينات القرن الماضي دخلت مواد بناء جديدة مما أدى إلى ظهور أفكار وأساليب تصميم جديدة ومبتكرة في عملية إنشاء ملاعب الأطفال كمثل هذا المُجَسَم المُشارك في المعرض.

  • Treehouse and plastic playground toys (Kunst- und Ausstellungshalle d. BRD GmbH/L.Schmid)

    هكذا تطورت ملاعب الأطفال عبر القرن الأخير

    بيوت للأطفال فوق الأشجار

    مع ازدياد شعبية ملاعب الأطفال أصبحت الملاعب كبيرة وتتماشى مع وقع الحياة أيضاَ. لم تتميز المُجَسَمات بأشكالها فحسب بل أمست تحظى بإعجاب الأطفال. بدأت في الآونة الأخيرة تتزايد المخاوف في صفوف الآباء والأمهات حيال إجراءات الأمان في ملاعب الأطفال، وأدى ذلك إلى تشديد القيود على درجة الأمان وملاءمة تلك الملاعب للعب الأطفال.

  • A water playground in New York (Richard Dattner)

    هكذا تطورت ملاعب الأطفال عبر القرن الأخير

    الماء يعمّ الأرجاء

    في مطلع ثلاثينيات القرن الماضي حاول مصممو ملاعب الأطفال دمج العناصر الطبيعية مع أمكنة لعب الأطفال في بيئاتهم الحضرية بهدف توفير المزايا التي يتمتع بها أقرانهم في المناطق الريفية. وبُغية تحقيق هذا الهدف جُلِبت رمال الشواطىء إلى الملاعب الحضرية و حولت المناطق العشبية إلى غابات كثيفة.

  • Playground in Amsterdam (Amsterdam City Archives)

    هكذا تطورت ملاعب الأطفال عبر القرن الأخير

    لا يُمكن أن نفصل بين الأطفال وبين اللعب

    المهندس المعماري الهولندي ألدو فان إيك هو من أشهر المعمارين الذين تبنوا فكرة: "لايُمكننا أن نفصل بين أطفالنا واللعب"، وبأن لعب الأطفال يجب أن يشغل جزءاً هاما من حياة المدينة ويجب أن لا ينفصل عنها. عمل فان إيك في دائرة التخطيط الحضري لمدينة أمستردام. وتتميز تصاميم فان إيك بأنها تعمل على توثيق العلاقات بين الناس.

  • Girl climbs tubes at Playground Project exhibition (Annik Wetter)

    هكذا تطورت ملاعب الأطفال عبر القرن الأخير

    الملاعب التشاركية والتفاعلية

    قالت غابرييلا بورخالتر أمينة معرض مشروع ملاعب الأطفال في بون: "نُريد أن نجعل المتحف والمعارض أكثر حيوية". بدأ المشروع بإجراء أبحاث مكثفة في عام 2006 وعمل على مراجعة مراحل إنشاء وتطوير الملاعب في القرن الماضي. الصورة المرفقة من المعرض - يُمكنك أن تتفاعل مع المعروضات كما يُمكنك أن تتسلقها أيضاً. كاورتني تنز/غالية داغستاني


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