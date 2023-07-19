رسالة شارة سيدات ألمانيا في كأس العالم 2023

اختار المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات أن ترتدي قائدة الفريق ألكسندرا بوب شارة قيادة تعزز الوعي بضرورة إنهاء العنف ضد المرأة، وذلك خلال منافسات كأس العالم 2023 للسيدات التي تنطلق غداً الخميس (20 تموز/يوليو).

وسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات بإلقاء الضوء على مختلف القضايا الاجتماعية عبر شارات القيادة.

وأعلن المنتخب الألماني اليوم الأربعاء أن اختياره وقع على شارة قيادة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة" وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقالت بوب اليوم الأربعاء في المعسكر التدريبي للمنتخب في مدينة ويونج :"سنرتد شارة قيادة واحدة طوال البطولة، من أجل إنهاء العنف ضد المرأة." وقالت بوب إن الفريق استقر على هذا الاختيار لأن العنف ضد المرأة يشكل "قضية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالعنف الداخلي".

ويستهل المنتخب الألماني، المتوج بلقب كأس العالم مرتين، مشواره في البطولة بمواجهة نظيره المغربي يوم الاثنين المقبل، ضمن المجموعة التي تضم أيضا منتخبي كولومبيا وكوريا الجنوبية.

وكانت بوب قد ارتدت في مباريات سابقة شارة قيادة تحمل ألوان قوس قزح، والذي يعد شعاراً لمجتمع الميم. لكن لا يسمح بارتداء تلك الشارة في كأس العالم للسيدات المقررة بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس في أستراليا ونيوزيلندا.

وذكر الفيفا أن منتخبات السيدات يمكنها ارتداء شارات تدعم مختلف القضايا الاجتماعية، بما في ذلك الإدماج والسلام والمساواة بين الجنسين.

خ.س/ح.ز (د ب أ)