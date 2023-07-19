رسالة شارة سيدات ألمانيا في كأس العالم 2023

اختار المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات أن ترتدي قائدة الفريق ألكسندرا بوب شارة قيادة تعزز الوعي بضرورة إنهاء العنف ضد المرأة، وذلك خلال منافسات كأس العالم 2023 للسيدات التي تنطلق غداً الخميس (20 تموز/يوليو).
وسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات بإلقاء الضوء على مختلف القضايا الاجتماعية عبر شارات القيادة.
وأعلن المنتخب الألماني اليوم الأربعاء أن اختياره وقع على شارة قيادة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة" وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقالت بوب اليوم الأربعاء في المعسكر التدريبي للمنتخب في مدينة ويونج :"سنرتد شارة قيادة واحدة طوال البطولة، من أجل إنهاء العنف ضد المرأة." وقالت بوب إن الفريق استقر على هذا الاختيار لأن العنف ضد المرأة يشكل "قضية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالعنف الداخلي".
ويستهل المنتخب الألماني، المتوج بلقب كأس العالم مرتين، مشواره في البطولة بمواجهة نظيره المغربي يوم الاثنين المقبل، ضمن المجموعة التي تضم أيضا منتخبي كولومبيا وكوريا الجنوبية.
وكانت بوب قد ارتدت في مباريات سابقة شارة قيادة تحمل ألوان قوس قزح، والذي يعد شعاراً لمجتمع الميم. لكن لا يسمح بارتداء تلك الشارة في كأس العالم للسيدات المقررة بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس في أستراليا ونيوزيلندا.
وذكر الفيفا أن منتخبات السيدات يمكنها ارتداء شارات تدعم مختلف القضايا الاجتماعية، بما في ذلك الإدماج والسلام والمساواة بين الجنسين.
خ.س/ح.ز (د ب أ)
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ميلاني ليوبولز (29 عاما) ـ المانيا
تذهب ميلاني ليوبولز، وهي أم لطفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى البطولة العالمية للمرة الثالثة. "بالطبع إنه تحدٍ وصعب للغاية ولكنه شيء جميل لأنني أستطيع أن أجمع بينهما. كنت أعلم أن الحمل خلال مسيرتي الرياضية ينطوي على مخاطر. ولكن من الرائع أنني أستطيع تحقيقه بالدعم المناسب."
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
أليكس مورغان (34 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
أليكس مورغان هي واحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية: فازت بلقبين في كأس العالم ومرة واحدة بالذهب في الألعاب الأولمبية. في عام 2020، أنجبت مورغان طفلتها إيلينا كاراسكو. "بقدر ما أحب كرة القدم، ألعب الآن من أجل شيء أكبر في نفسي. لا أعلم إذا ما كنت سأقول أنني لاعبة مختلفة. أعتقد فقط أنني تطورت."
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
جولي إيرتز (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
جولي إيرتز تفوز مع أليكس مورغان بلقب كأس العالم في 2015 و 2019 مع الولايات المتحدة. وفي أغسطس 2022 أنجبت ابنها مادن ماثيو. والآن تعود إلى المسرح الأكبر بعد أقل من عام واحد. "الابتعاد خطوة للوراء والحصول على منظور جديد أعطاني دافعًا جديدًا"، تقول إيرتز.
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في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة
كريستال دان (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
كريستال دان لديها بالفعل مسيرة كبيرة، وذروتها كانت بفوزها بلقب كأس العالم في عام 2019 مع الولايات المتحدة. إنها لاعبة وسط وأم لـمارسيل جان الذي ولد في مايو 2022. لعبت دان (في الصورة يمين رقم 19) في كأس العالم بعد 14 شهرًا فقط من الولادة.
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أمل مجري (30 عاما) ـ فرنسا
أمل مجري هي أول أم في المنتخب الوطني الفرنسي. ومع ذلك يعترف المدرب هيرف رينار أن فرنسا لا تزال متخلفة قليلاً في التعامل مع الأمهات في كرة القدم. وتقول ماجري لموقع FIFA.com: "إنه يبدي اهتمامًا كبيرًا وهو مطلع جيدًا عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمومة لدى الرياضيات. لقد تحدثنا كثيرًا حول ما يمكن أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لنا جميعًا".
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كونيا بلومر (25 عاما) ـ جامايكا
"أعتقد أنه من المهم بالنسبة للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جامايكا أن يكون بإمكانهن أن تكوين أسرة وفي الوقت نفسه يعودن إلى اللعب"، تقول كونيا بلومر. إنها تسافر مع جامايكا إلى كأس العالم للسيدات للمرة الثانية. إنها مدافعة وقائدة الفريق وتحمل مسؤولية كبيرة كأم طفل، في الملعب وخارجه.
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شينا ماثيوز، (29 عاما) ـ جامايكا
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فانينا كوريا (39 عاما) ـ الأرجنتين
سوف تشارك فانينا كوريا كقائدة للمنتخب الأرجنتيني في بطولتها الرابعة في كأس العالم. وقبل آخر مشاركة لها في البطولة في فرنسا، وضعت توأمها لونا وروميو، وبذلك أصبحت أول أم في الفريق الأرجنتيني.