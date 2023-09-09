رسالة جماعية من قادة الاتحاد الأوروبي لملك المغرب يعرضون فيها المساعدة
بعث قادة الاتحاد الأوروبي خطابا مشتركا لعاهل المغرب محمد السادس، يقدمون فيه التعازي ويعرضون المساعدة بعدما أسفر زلزال ضرب بلاده عن وفاة ما يربو على 2000 شخص.
تضامن دولي واسع مع المغرب عقب الزلزال
أرسل قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وقادة المؤسسات الأوربية، رسالة مشتركة إلى ملك المغرب محمد السادس وجاء في الخطاب: "نحن مستعدون، كأصدقاء حميمين للمغرب وشركاء له، في المساعدة بأي طريقه تعتبرها مفيدة".
وأضاف الخطاب: "شعرنا بحزن بالغ للتبعات المدمرة لهذا الحدث المأسوي. إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به يقفون في تضامن كامل مع شعب المغرب في هذه اللحظة العصيبة ".
وبالإضافة لقادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، وقع على الخطاب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وعرض ميشيل وفون دير لاين مساعدة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق صباح اليوم السبت في منشورات عبر منصة "إكس"، (تويتر سابقا).
وارتفعت حصيلة أعنف زلزال ضرب المغرب ليل الجمعة إلى أكثر من ألفي قتيل، وقد أعلنت المملكة حدادا وطنيا مدّته ثلاثة أيّام. وقالت وزارة الداخليّة في بيان "إلى حدود العاشرة مساءً (21,00 ت غ)، بلغ عدد الوفيات الذي خلّفته الهزّة الأرضية 2012 شخصا".
وكذلك، ارتفع عدد الجرحى إلى 2059، بينهم 1404 حالاتهم خطرة، وفق المصدر نفسه الذي أشار إلى أن السلطات "تُواصل جهودها لإنقاذ الجرحى وإجلائهم والتكفل بالمصابين وتعبئة كل الإمكانات اللازمة".
ف.ي (د.ب.ا)
من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة
زلزال أرزينجان- تركيا
عام 1939 شهدت تركيا زلزالا مدمرا ضرب محافظة أرزينجان شرق البلاد يوم 27 ديسمبر/كانون الأول. يعد هذا الزلزال هو أعنف زلزال يضرب تركيا على مدار حوالي أربعة قرون. بلغت قوته 7.8 على مقياس ريختر وتسبب بمقتل حوالي 33 ألف شخص وقع هذا الزلزال المدمر في الواحدة صباحا وأدى إلى هدم المدينة القديمة بالكامل.
من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة
زلزال الأصنام- الجزائر
وقع في شهر أكتوبر 1980 في مدينة الأصنام (الشلف حاليا) في شمال الجزائر. يعد الزلزال الأسوأ في الجزائر خلال القرن الماضي. بلغت قوته 7.3 درجة. خلف ما يزيد عن 10 آلاف قتيل ومئات الآلاف الجرحى. وقع في الواحدة ظهرا ويعد الأقوى في زلازل المنطقة الجنوبية من البحر المتوسط على مدار قرنين.
من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة
زلزال رودبار/منجيل- إيران
ضرب محافظة رودبار شمالي البلاد صيف 1990، وتحديدا مدينتي رودبار ومنجيل. بلغت قوته 7.4 درجة. رقم القتلى كان هائلا ويقدر ما بين 35 و 50 ألفا، فضلا عن عشرات الآلاف الجرحى والمشردين. وقع بعد منتصف الليل بقليل وخلف دمارا كبيرا للغاية ويعد أكثر الزلزال دموية في تاريخ إيران خلال القرن الماضي.
من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة
زلزال إزميد- تركيا
وقع عام 1999 في مدينة أزميد عاصمة محافظة قوجه ايلي شمال غرب البلاد. يعرف كذلك بزلزال مرمرة. تسبب بمقتل حوالي 18 ألف شخص بينما تقول مصادر أخرى إن الرقم أعلى. حدث الزلزال في الثالثة صباحاً وبلغت درجته 7.6 درجة. أدى إلى نشوب حريق واسع في المصفاة النفطية ما أدى إلى طلب المساعدة الدولية وإلى تأثير كبير على الاقتصاد التركي.
من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة
زلزال بومرداس - الجزائر
وقع في أقصى شمال الجزائر شهر مايو 2003، في ولاية بومرداس وولاية الجزائر. بلغت قوته 6.8 درجة وخلف ما بين 2000 إلى 3000 آلاف قتيل فضلاً عن مئات الجرحى. وقع في السابعة مساءً. وصلت تداعيات الزلزال إلى العاصمة الجزائر وأدى إلى تهدم آلاف المباني بالكامل، ما دفع السلطات الجزائرية إلى تغيير قوانين البناء في عدة مناطق.
من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة
زلزال بم - إيران
عانت إيران من زلازل كثيرة في العقود الماضية، وصل عدد الخطيرة منها إلى سبعة. من أخطرها زلزال مدينة بم في جنوب إيران شهر ديسمبر عام 2003. بلغت قوته 6.6 درجة، عدد القتلى وصل إلى 34 ألفا، كثير منهم من الأطفال. وقع في الخامسة صباحا وتسبب بدمار هائل في البنى التحتية وعلى رأسها المدارس والمستشفيات.
من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة
زلزال الحسيمة - المغرب
وقع في فبراير 2004 عند الساعة الثانية صباحا. تسبب بمقتل حوالي 630 شخص ومئات الجرحى فضلا عن تدمير عدة ممتلكات. توجد مدينة الحسيمة في شمال المغرب، ووصل الضرر إلى قرى وبلدات صغيرة. بلغت قوته 6.3 درجة.
من إيران إلى المغرب.. تاريخ أسوأ الزلازل في المنطقة
زلزال كهرمان مرعش- تركيا وسوريا
ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا ليلة السادس من فبراير 2023 في الرابعة صباحا. خلّف لحد الآن أكثر من 17 ألف قتيل. وقد حدث تحديدا في غرب غازي عنتاب التركية. زاد من حجم المأساة تداعيات الحرب الأهلية السورية ما صعّب إيصال المساعدات وفرق الإنقاذ خصوصا إلى مناطق المعارضة. بلغت درجته 7.8 درجة ما جعل سكان دول مجاورة يحسون به.