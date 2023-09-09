 رسالة جماعية من قادة الاتحاد الأوروبي لملك المغرب يعرضون فيها المساعدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.09.2023

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رسالة جماعية من قادة الاتحاد الأوروبي لملك المغرب يعرضون فيها المساعدة

بعث قادة الاتحاد الأوروبي خطابا مشتركا لعاهل المغرب محمد السادس، يقدمون فيه التعازي ويعرضون المساعدة بعدما أسفر زلزال ضرب بلاده عن وفاة ما يربو على 2000 شخص.

الزلزال في المغرب

تضامن دولي واسع مع المغرب عقب الزلزال

أرسل قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وقادة المؤسسات الأوربية، رسالة مشتركة إلى  ملك المغرب محمد السادس  وجاء في الخطاب: "نحن مستعدون، كأصدقاء حميمين للمغرب وشركاء له، في المساعدة بأي طريقه تعتبرها مفيدة".

وأضاف الخطاب: "شعرنا بحزن بالغ للتبعات المدمرة لهذا الحدث المأسوي. إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به يقفون في  تضامن كامل مع شعب المغرب  في هذه اللحظة العصيبة ".

وبالإضافة لقادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، وقع على الخطاب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وعرض ميشيل وفون دير لاين مساعدة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق صباح اليوم السبت في منشورات عبر منصة "إكس"، (تويتر سابقا).

وارتفعت حصيلة أعنف زلزال ضرب المغرب  ليل الجمعة إلى أكثر من ألفي قتيل، وقد أعلنت المملكة حدادا وطنيا مدّته ثلاثة أيّام. وقالت وزارة الداخليّة في بيان "إلى حدود العاشرة مساءً (21,00 ت غ)، بلغ عدد الوفيات الذي خلّفته الهزّة الأرضية 2012 شخصا".

وكذلك، ارتفع عدد الجرحى إلى 2059، بينهم 1404  حالاتهم خطرة، وفق المصدر نفسه الذي أشار إلى أن السلطات "تُواصل جهودها لإنقاذ الجرحى وإجلائهم والتكفل بالمصابين وتعبئة كل الإمكانات اللازمة".

ف.ي (د.ب.ا)

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    وقع في أقصى شمال الجزائر شهر مايو 2003، في ولاية بومرداس وولاية الجزائر. بلغت قوته 6.8 درجة وخلف ما بين 2000 إلى 3000 آلاف قتيل فضلاً عن مئات الجرحى. وقع في السابعة مساءً. وصلت تداعيات الزلزال إلى العاصمة الجزائر وأدى إلى تهدم آلاف المباني بالكامل، ما دفع السلطات الجزائرية إلى تغيير قوانين البناء في عدة مناطق.

  • Erdbeben in Iran 2003

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    زلزال الحسيمة - المغرب

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  • Erdbeben Türkei Hatay | Rettung eines Mädchens

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    زلزال كهرمان مرعش- تركيا وسوريا

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