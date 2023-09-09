رسالة جماعية من قادة الاتحاد الأوروبي لملك المغرب يعرضون فيها المساعدة

أرسل قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وقادة المؤسسات الأوربية، رسالة مشتركة إلى ملك المغرب محمد السادس وجاء في الخطاب: "نحن مستعدون، كأصدقاء حميمين للمغرب وشركاء له، في المساعدة بأي طريقه تعتبرها مفيدة".

وأضاف الخطاب: "شعرنا بحزن بالغ للتبعات المدمرة لهذا الحدث المأسوي. إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به يقفون في تضامن كامل مع شعب المغرب في هذه اللحظة العصيبة ".

وبالإضافة لقادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، وقع على الخطاب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وعرض ميشيل وفون دير لاين مساعدة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق صباح اليوم السبت في منشورات عبر منصة "إكس"، (تويتر سابقا).

وارتفعت حصيلة أعنف زلزال ضرب المغرب ليل الجمعة إلى أكثر من ألفي قتيل، وقد أعلنت المملكة حدادا وطنيا مدّته ثلاثة أيّام. وقالت وزارة الداخليّة في بيان "إلى حدود العاشرة مساءً (21,00 ت غ)، بلغ عدد الوفيات الذي خلّفته الهزّة الأرضية 2012 شخصا".

وكذلك، ارتفع عدد الجرحى إلى 2059، بينهم 1404 حالاتهم خطرة، وفق المصدر نفسه الذي أشار إلى أن السلطات "تُواصل جهودها لإنقاذ الجرحى وإجلائهم والتكفل بالمصابين وتعبئة كل الإمكانات اللازمة".

ف.ي (د.ب.ا)