 رسائل موسيقية ضد حظر النساء من الغناء في إيران | واحة الثقافة | DW | 06.03.2022

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واحة الثقافة

رسائل موسيقية ضد حظر النساء من الغناء في إيران

بعد الثورة الإسلامية عام 1979 منعت الموسيقى العلمانية في إيران لفترة طويلة. ونساء مثل ديفا الموسيقى الإيرانية غوغوش لا يسمح لهن حتى اليوم في الغناء. فكيف تنظر الى وطنها من بعيد؟ وما هي فرص الفنانات الشباب هناك؟

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