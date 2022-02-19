رسائل موسيقية ضد حظر النساء من الغناء في إيران

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بعد الثورة الإسلامية عام 1979 منعت الموسيقى العلمانية في إيران لفترة طويلة. ونساء مثل ديفا الموسيقى الإيرانية غوغوش لا يسمح لهن حتى اليوم في الغناء. فكيف تنظر الى وطنها من بعيد؟ وما هي فرص الفنانات الشباب هناك؟
بدأ نهج ترامب مع الخليج برقصة في السعودية بينما أثار سلفه أوباما مخاوف الخليج بإبرامه الاتفاق النووي مع إيران. دول الخليج تحبس أنفاسها في انتظار رقصة جديدة لترامب أو ربما ظل قديم لأوباما في حال فوزه في انتخابات الرئاسة.
الحياة في الحجر المنزلي ليست بالأمر الجديد على المغنيات في إيران، فهن يعشن ما يشابه ذلك منذ 40 عاما. المغنية "مصى احدى" واحدة منهن تحدثت لـ DW عن التحديات التي تواجه هذه الفئة من قبل وخلال أزمة كورونا وكيف يتعاملن معها.
اعتقلت الميليشيات الحوثية انتصار الحمادي بعد أن شاركت في جلسات تصوير لصالح مصممي ملابس واكسسوارات. يقول محاميها الذي يشارك في حملة للدفاع عنها إن تحقيقاً فُتح مع انتصار وأنها أجابت على أسئلة تتعلق بـ"الدعارة والفجور".
يدخل الشرق الأوسط مسار حقبة جديدة عندما توقّع دولة الإمارات ومملكة البحرين اتفاقي تطبيع العلاقات مع إسرائيل في واشنطن، في خطوة تقوّض الإجماع العربي بشأن القضية الفلسطينية. لكن عملية التطبيع لا تخلو من صعوبات.
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