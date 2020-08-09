 رسائل مغتربين لبنانيين في برلين..أكثر من أسى على بيروت | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.08.2020

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سياسة واقتصاد

رسائل مغتربين لبنانيين في برلين..أكثر من أسى على بيروت

الأسى والغضب: مغتربون لبنانيون يتظاهرون أمام سفارة بلدهم في برلين، ويطالبون الحكومة الألمانية ربط مساعداتها إلى لبنان بشروط. بالنسبة لوزير الخارجية الألماني الذي يزور بيروت فان لبنان بحاجة إلى "بداية جديدة".

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مسائية DW: هايكو ماس في بيروت.. خطوة جديدة نحو تدويل أزمة لبنان؟

 الثلاثاء بعد الظهر الأسبوع الماضي. عندما كان رمزي مرهج قد أنهى لتوه يومه في العمل من المنزل وأراد الذهاب للعب كرة السلة. بينما كان يستعد لمغادرة شقته في برلين ألقى نظرة قصيرة على صفحة فيسبوك. صديقة له حملت  قبل 20 ثانية فيديو على البث المباشر في فيسبوك من بيروت. وبعدها لم يعد شيء مثل السابق.

"هذه الصديقة تسكن في مر ميخاييل مباشرة بالقرب من الميناء. كانت في بث مباشر على هاتفها الجوال. رأيت كيف كانت يداها مليئتين بالدم وكيف دٌمر بيتها"، يتذكر رمزي ما حدث يوم الكارثة. "لقد صرخت ـ وبعدها مباشرة انقطع الاتصال".

مختارات

بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لبنان، سارعت تركيا إلى إرسال وفد لتفقد الوضع وتقديم عروض المساعدة. زيارة تلوى الأخرى وعروض مساعدة كثيرة قدمت للبنان. لكن ماذا يخفي هذا التنافس الفرنسي التركي للبلد الجريح؟

مع الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت يفقد لبنان أحد أهم شرايينه الاقتصادية المتبقية. والآن تكمن الخطورة في تضييع الوقت وتأخير إعادة تأهيله رغم رغبة الصين بالدخول على خط الاستثتمار فيه. ما هي مخاطر التأخير وكيف يمكن تجاوزها؟

رمزي يقيم منذ 15 عاما في ألمانيا وباقي عائلته يعيش في لبنان، بعضهم في جبال منطقة الشوف، لكن الجزء الأكبر في وسط بيروت. وحاول رمزي الاتصال بعائلته عندما تم تحميل فيديوهات حول الانفجار والسحابة التي تذكر بانفجار نووي، كما تبدو في المواقع الاجتماعية مصورة من عدة زوايا.

وبعد 30 دقيقة من القلق يحصل على الخبر المخلص: على الأقل والداه وإخوته نجوا من الكارثة. ومعارف لرمزي لم يحالفهم الحظ. مثلا صديقة لفظت أنفاسها الأخيرة في الانفجار، إذ كانت تعمل بالقرب من الميناء. ووالد أحد الأصدقاء يبقى مفقودا. ومنذ وقوع الكارثة في الأسبوع الماضي لم يتمكن رمزي من النوم. "أنا متعود على أن تحصل انفجارات أو اعتداءات في بيروت. وهذا يطال في العادة الجيران أو شارعا. إذن نعرف بسرعة من المستهدف. لكن هذه المرة الوضع مختلف. فما حصل الآن في بيروت لم أستوعبه إلى اليوم"، يقول رمزي.

حركة احتجاج لبنان تصل إلى برلين

وفي الوقت الذي يحاول فيه إخوته وبعض الأصدقاء المرور عبر أحياء بيروت المدمرة ـ في البداية لجمع ما تدمر وبعدها للاحتجاج ـ كان رمزي يقف الاثنين مع مجموعة من اللبنانيين أمام السفارة اللبنانية في برلين تحت الأعلام اللبنانية بصحبة أغاني المطربة فيروز، وهتفوا "كلهن يعني كلهن" وهي عبارات تدعو إلى تنحي النظام، وكلمات ثلاث تحولت منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى نداء الحركة الاحتجاجية في لبنان. والآن وصلت حركة الاحتجاج إلى السفارة اللبنانية في برلين.

رمزي مرهج في بيروت قبل الكارثة

رمزي مرهج في بيروت قبل الكارثة

"أتمنى لو كنت هناك لمساعدة الناس الذين يتعرضون للضرب وإطلاق النيران من قبل الشرطة والجيش. ومن ناحية أخرى أعرف أنني قادر على المساعدة من هنا"، يقول رمزي "ولذلك بذلت الجهد لتنظيم الاحتجاجات أمام السفارة اللبنانية. هذا أقل شيء يمكن أن أفعله لممارسة الضغط من هنا في برلين على النظام وممثليه".

ومساء الاثنين أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب استقالة كافة أعضاء الحكومة. ومنذ نهاية الأسبوع سبق وأن استقال ستة وزراء بينهم وزير الصحة ووزيرة العدل. لكن يبقى أعضاء الحكومة في مناصبهم لتسيير شؤون الدولة. وعقب إعلان استقالة الحكومة احتشد محتجون أمام البرلمان في بيروت وطالبوا بحل البرلمان واستقالة الرئيس ميشال عون.

"استقالة الحكومة ليس لها معنى"، يقول رمزي. "ما دام رئيس الجمهورية أيضا ورئيس البرلمان لم يستقيلا، وما دام البرلمان لم ينحل، لن يكون هناك أمل بالنسبة إلى لبنان. حكومات ستأتي وستذهب، لكن النظام لن يتغير. يجب علينا أن نجبر الناس على تحمل المسؤولية عما يفعلوه".

والأحد وعد تحالف من مانحين دوليين خلال مؤتمر عبر الفيديو بمساعدات طارئة للبنان بقيمة 200 مليون يورو، من بينها 20 مليون من ألمانيا. وقبل هذا المؤتمر أعلنت ألمانيا عن مساعدات عبر الصليب الأحمر الألماني بقيمة 10 ملايين يورو للمساعدة الانسانية. وهذه الأموال لا يحق أن تُصرف للحكومة اللبنانية مباشرة، كما يطالب أدي رزق الذي يعيش منذ 20 عاما في ألمانيا وتظاهر أيضا الاثنين أمام السفارة اللبنانية في برلين. "معروف للعموم أن الفساد ليس له حدود وأن الأموال ستختفي وأن النخب الغنية هي التي ستستفيد"، يحذر رزق.

وزير الخارجية الألماني ماس أثناء زيارته إلى بيروت ـ أموال للصليب الأحمر اللبناني

وزير الخارجية الألماني ماس أثناء زيارته إلى بيروت ـ أموال للصليب الأحمر اللبناني

وفي إطار مؤتمر المانحين قرر المجتمع الدولي ربط الدعم المرتقب بإصلاحات من بينها توجيه الطلب لإجراء تحقيق مستقل حول سبب الانفجار. وحتى وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس الذي قام الاربعاء بزيارة إلى لبنان بإطلاق صفحة جديدة للبلاد.

ويحتاج لبنان الآن إلى "انطلاقة قوية" و "إصلاحات اقتصادية عميقة"، كما أعلن ماس. فقط من خلال هذا المسار بإمكان لبنان "كسب شبيبته لمستقبل جيد" وبناء الثقة في القيادة السياسية.

"أطلب من هايكو ماس أن ينفذ بالفعل هذا الشيء وأن لا يدفع سنتا واحدا للحكومة اللبنانية قبل أن تستجيب لطلبات المحتجين"، كما يؤكد الناشط رمزي. "هؤلاء الناس يجب تحميلهم المسؤولية على هذه الكارثة. إنها جريمة ضد الانسانية".

كلارا سوشي/ م.أ.م

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/A. Taher)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    أفلام نهاية العالم تتحول لواقع في بيروت

    كان يوم الثلاثاء (الرابع من آب/ أغسطس 2020) يوماً صيفياً عادياً في تاريخ بيروت حتى دقائق قليلة بعد الساعة السادسة مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية، عندما وقعت كارثة تشبه مشاهد أفلام نهاية العالم: انفجار مروع في "العنبر رقم 12" بمرفأ بيروت "كان يتم فيه تخزين نحو 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة" حسب رئيس الوزراء حسان دياب.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Reuters/K. Sokhn)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    سحابة عيش الغراب المرعبة

    رغم أن الانفجارات في بيروت ليست شيئاً غريباً إلا أن ما شاهده السكان في انفجار مرفأ بيروت أمر لم يروه من قبل. فبعدما شاهدوا سحابة دخان كثيف وقع الانفجار الذي هزّ كل لبنان وصولاً إلى جزيرة قبرص على بعد 200 كيلو متر، وظهرت في مكان الانفجار سحابة عيش الغراب، التي ترتبط في الأذهان بالانفجارات النووية، مثل السحابة التي علت سماء ناغازاكي بعد إلقاء قنبلة نووية عليها في أغسطس/ آب 1945.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    تحذيرات منذ 2014

    إنه "كابوس" ليلة صيف، تم التحذير من وقوعه قبل سنوات، فقد كشف القاضي مروان عبود، محافظ بيروت، أن تقريراً أمنياً يعود لـ 2014، حذر من إمكانية حدوث انفجار بسبب تخزين مواد شديدة الانفجار بطريقة لا تراعي السلامة العامة.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut: Mann wird evakuiert (Reuters/M. Azakir)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    عدد لا يحصى من الضحايا

    بعد الانفجار الذي حول منطقة المرفأ إلى أطلال، عمل رجال الإنقاذ بدعم من عناصر الأمن طوال الليل بحثاً عن ناجين أو ضحايا عالقين تحت الأنقاض. وفي ظهر اليوم التالي يفيد الصليب الأحمر اللبناني أن هناك أكثر من مئة قتيل وأربعة آلاف جريح، وأن فرقه ما تزال تقوم بعمليات بحث وإنقاذ في المناطق المحيطة بالموقع. لكن مهما قيل عن أعداد الضحايا ستبقى معلومات أولية، فالأعداد الحقيقية بحاجة لوقت طويل لحصرها.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    دمار شامل وخسائر مادية مهولة

    إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها، بحسب عبود. فبجانب الخسائر البشرية التي لا تعوض، هنالك خسائر مادية فادحة فقد "تدمر أو تضرر نحو نصف بيروت"، وصرح محافظ المدينة المنكوبة أن "هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن"، مشيراً إلى أنه يقدر كلفة الأضرار بما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، في انتظار التقارير النهائية للمهندسين والخبراء.

  • Libanon | Beirut | Gewaltige Explosion am Hafen (Getty Images/AFP/I. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    مستشفيات بيروت لم تعد قادرة

    يعاني لبنان من أزمة مالية غير مسبوقة وأوصلت جائحة كورونا المستشفيات إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية، وجال مصابون في الانفجار خلال الليل على مستشفيات عدة لم تكن قادرة على استقبالهم. وقال طبيب بمستشفى أوتيل ديو بالأشرفية في شرق بيروت إن عدد الجرحى في المستشفى وصل إلى 500، طالباً عدم إحضار مزيد من المصابين إليها. وأمام مستشفى كليمنصو في غرب بيروت، كان عشرات الجرحى ينتظرون في الخارج إدخالهم لتلقي العلاج.

  • Libanon | Gewaltige Explosion in Beirut (Getty Images/AFP/A. Amro)

    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    العالم يعزي ويعرض المساعدة.. لكن كيف؟

    بعد الانفجار بدأت دول العالم تعزي لبنان وتهب لتقديم المساعدة، لدرجة أن إسرائيل التي مازالت رسميا في حالة حرب مع لبنان، كانت من أوائل من عرضوا المساعدة. وأرسلت دول بالفعل مساعدات مثل الكويت وهولندا وهناك مساعدات في طريقها لبيروت من دول مثل قطر والأردن وألمانيا وتونس مصر وغيرها، ويتعلق الأمر خصوصا بالمعدات الطبية والمستشفيات الميدانية وفرق انقاذ وانتشال الضحايا، مثل الفريق الذي قررت ألمانيا إرساله.

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    سحابة موت وأطلال وضحايا بالآلاف.. صور مروعة من انفجار بيروت

    "السوشيال ميديا" تظهر جانبها الإيجابي

    وبالتوازي مع الجهات الرسمية سرعان ما انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" حملات لمساعدة لبنان في محنته. وهنالك منشورات تبادل نشرها مدونون ومغردون داخل وخارج لبنان تتضمن هواتف لأشخاص يعرضون استضافة من فقدوا مساكنهم، وأخرى تدعو للتبرع بالدم والبحث عن المفقودين. إعداد: صلاح شرارة


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