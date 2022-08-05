رسائل غامضة ومدن أشباح.. هذا ما كشف عنه الجفاف حول العالم!

مركز الإمبراطورية الميتانية

لم يقتصر الجفاف على القارة الأوروبية، بل وصل أيضا إلى مناطق كانت تشتهر بغزارة أنهارها، مثل بلاد وادي الرافدين. وظهرت مدينة زاخيكو مثلا التي كانت مركزا هاما للإمبراطورية الميتانية ويبلغ عمرها 3400 سنة. بقيت المدينة عقودا تحت الماء في خزان الموصل على نهر دجلة. وعلى وقع اكتشافها، كان علماء الآثار في سباق ضد الزمن لتوثيق المدينة الأثرية قبل أن تغمرها المياه مرة أخرى. إعداد: زمن البدري