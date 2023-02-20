 رسائل عربية في لقاءات مؤتمر ميونخ للأمن | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

رسائل عربية في لقاءات مؤتمر ميونخ للأمن

البرنامج النووي الإيراني وصعود مؤشر العلاقات بين السعودية والصين وروسيا، وموقف دول الخليج من الحرب في أوكرانيا كانت من أهم نقاط جلسات نقاش دارت في مؤتمر ميونخ للأمن.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ووزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح

هيمنت حرب روسيا على أوكرانيا على نقاشات مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته التاسعة والخمسين خصوصا في غرف ومنصات فندق بايرشه هوف الفسيحة حيث الحضور الإعلامي، إلا أن قضايا أخرى كانت محل نقاش بين صناع القرار في غرف أصغر من الفندق الواسع. القضايا العربية كانت حاضرة، موضوع "حل الدولتين" والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إيران والعلاقة مع دول الخليج، العراق والدور الإقليمي الذي يمكن أن يلعبه، والصعوبات التي يعاني منها بسبب تغوّل الفساد.

مختارات

جدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تعهد الإتحاد الأوروبي بتسريع المساعدات لأوكرانيا، فيما يخصص مؤتتمر ميونخ يومه الأخير لملف الأمن الأوروبي.

حتى في جلسات النقاش غير المتعلقة بالحرب في أوكرانيا  كانت تطرح أسئلة أولا حول الحرب هناك ثم يعود جو النقاش إلى الهدف الأصلي من الجلسة. في حوار حول "الدور الجيوستراتيجي لدول الشرق الأوسط” شارك فيه كل من الشيخ سالم الصباح وزير الخارجي الكويتي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، جرى افتتاح الحوار بسؤال للوزير الكويتي حول سبب قرب الموقف الكويتي من الموقف الغربي تجاه قضية الغزو الروسي لأوكرانيا، جاء جوابه: "أن الكويت تبني موقفها لسببين، الأول أن بلاده ضد أي احتلال وتغيير الحدود بالقوة من حيث المبدأ، وثانيا لأن الكويت نفسها تعرضت لتجربة الغزو قبل أكثر من ثلاثين عاما من العراق وتعلم ماذا يعني الغزو بالنسبة للناس" ولذا فإن موقف الكويت مبني على المبدأ والخبرة بهذا الشأن. 

من جانبه نفى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن يكون هناك موقف مختلف للسعودية عن مجلس التعاون الخليجي وعن القانون الدولي حول الحرب في أوكرانيا، لكنه لم يتردد في الإعلان بوضوح عن موقف المملكة بالقول "مازلنا نحافظ على حوار مفتوح مع روسيا لأننا في مجلس التعاون نؤمن أن علينا الحفاظ على هذا الاتصال لأنه يسهل الحوار كما أن لنا علاقات مع روسيا من خلال أوبك بلاس… فهدفنا هو الحفاظ على سوق مستقرة للنفط. نريد الحفاظ على علاقات طيبة مع كل القوى المؤثرة على الصعيد العالمي”.

كيف يكون دور الشرق الأوسط في نظام عالمي متعدد الأقطاب؟

خلال الندوة طلبت مديرة الحوار أن يكمل كل من الوزيرين الجملة التالية: في نظام عالمي متعدد الأقطاب، ماذا يمكن أن يكون دور دول الشرق الأوسط؟ وزير الخارجية السعودي أجاب: سيكون جسرا، بينما كان جواب وزير خارجية الكويت قريبا جدا من جواب نظيره السعودي بإن الدور سيكون صانع الجسر. 

حول السؤال عما تتوقعه دول الخليج من القوى الأوروبية في ظل دخول لاعبين جدد في منطقة الشرق الأوسط، الوزير الكويتي أجاب أن الأوروبيين لاعبون رئيسيون على الساحة الدولية" وأشار الوزير إلى انطباع سائد في مؤتمر ميونخ أن الحوار يدور حول الحرب في أوكرانيا، "وهي قضية مهمة جدا، لكن أظن أن على الدول الأوروبية أن تبقي علينها على قضايا ومناطق صراع أخرى في العالم ولعب دور  إيجابي فيها". 

عودة الحوار مع سوريا

في نفس اليوم أشار الأمير فيصل بن فرحان آل سعود  إن إجماعا بدأ يتشكل في العالم العربي  على أنه لا جدوى من عزل سوريا وأن الحوار مع دمشق مطلوب "في وقت ما" حتى تتسنى على الأقل معالجة المسائل الإنسانية بما في ذلك عودة اللاجئين.

تصريحات الأمير في منتدى ميونخ للأمن تمثل تغيرا في السياسة بالمقارنة مع السنوات الأولى للحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ما يقرب من 12 عاما، عندما دعمت دول عربية من بينها السعودية جماعات من المعارضة المسلحة قاتلت ضد الرئيس بشار الأسد.

وقال الأمير فيصل "سترون أن إجماعا يتزايد ليس فقط بين دول مجلس التعاون الخليجي بل في العالم العربي على أن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار". وأضاف أنه في ظل غياب سبيل لتحقيق "الأهداف القصوى" من أجل حل سياسي فإن نهجا آخر "بدأ يتشكل" لمعالجة مسألة اللاجئين السوريين في دول الجوار ومعاناة المدنيين خاصة بعد الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.

وقال الأمير فيصل "لذلك، ينبغي أن يمر ذلك عبر حوار مع حكومة دمشق في وقت ما بما يسمح على الأقل بتحقيق الأهداف الأكثر أهمية خاصة فيما يتعلق بالزاوية الإنسانية وعودة اللاجئين وما إلى ذلك".

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال حلقة نقاش حول العراق

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال حلقة نقاش حول العراق

"العراق كحجر زاوية"

"العراق لم يعد جزءا من المشكلة "بل هو مفاتح للحل في المنطقة، هو حجر زاوية لنظام اقليمي مستقر مبني على التعايش والتعاون والشراكات الاقتصادية التي تخدم دول المنطقة"، يقول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في جلسة نقاش حول العراق، ويضيف "أولويات العراق تغيرت بفعل التحديات، أولويات حكومتي هي خمسة: "مكافحة الفقر، البطالة، مكافحة الفساد، والإصلاحات الاقتصادية".

السوداني أكد أنه يعمل على اصلاح هيكلي في الاقتصاد لكي يتماشى مع العالم. وأن العراق يضع أولوية التغيرات المناخية كتهديد وجودي للعراق بحكم حرق الغاز نتيجة انتاج النفط، "العراق ينتج يوميا 4 مليون و650 ألف برميل يوميا. هناك غاز مصاحب يحرق ولم تستثمر الحكومات السابقة هذا الغاز" بحسب السوداني. 

حول الفساد قال السوداني"إن جزء من الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة منذ عام 2003 كان يمول الإرهاب، "أنا اتكلم عن تجربة، كنت متواجدا في كل مؤسسات الدولة منذ عام 2003".

وحول السؤال عن أولويات الحكومة على المستوى الدولي والإقليمي أجاب: "العراق له دور ريادي دور طبيعي وليس بدور يبتغيه أو يتقمصه، الوضع الطبيعي لبلد مثل العراق بجغرافيته هويته الوطنية تاريخه يكون رائدا في المنطقة ويعمل على أن يكون نقطة التقاء لكل دول المنطقة والعالم".

ويوضح خلال جلسة النقاش "لذلك كانت زياراتي بهذا العنوان مع الأشقاء، عقدنا سلسة لقاءات مهمة وحاليا هناك فرق عمل تعمل للإعداد لمشاريع استراتيجية اقتصادية تمثل شراكات منتجة لبلدانا والمنطقة والعالم. بهذه الرؤية سيكون العراق مؤثرا ويؤسس لهذا النظام الإقليمي القائم على التعايش والتعاون. قدرنا أن يكون لنا جوار مع ايران وتركيا، ولهذا يمكن للعراق أن يلعب دورا في تقريب بما يعزز امن واستقرار المنطقة. 

انتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة

انتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة

هل تتدخل إيران في الشأن العراقي؟

سؤال طرح على السوداني حول "التدخل الإيراني في العراق في السياسة العراقية وتسليح الميليشيات وتهريب السلاح إلى حزب الله عن طريق العراق إلى لبنان”، السؤال جاء من صحفي إسرائيلي يعمل في موقع أميركي.. السوداني أجاب أن المعلومات التي ذكرها الصحفي غير دقيقة وأن هذا "تشويش يمارس على العلاقة بين إيران والعراق. إيران دولة جارة وأن علاقة إيران مع مؤسسات الدولة والقوى السياسية في العراق إيجابي مثلما هو الحال لهذه العلاقة مع أي دول أخرى” بحسب قوله. و أضاف "لانسمح لأي دولة أن تصادر أو تتدخل في القرار الوطني العراقي. العراقيون على درجة عالية من الوطنية والمسؤولية والحكمة في إدارة شؤونهم وفق مصلحتهم الوطنية وليس وفق إملاءات من الخارج. مصلحتنا تكمن في إقامة علاقات طيبة مع دول الجوار”

في الجلسة الحوارية التي استضافت وزيري خارجية الكويت والسعودية أشار الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية تتكلم مع حلفائها الأوربيين حول البرنامج النووي الإيراني وكذلك مع حلفائها في روسيا والصين لاستخدام علاقاتهم مع إيران للإبقاء على البرنامج النووي الإيراني سلميا وكذلك حول الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن". يذكر أن إيران لم يتم دعوتها لحضور المؤتمر هذا العام. 

رئيس الوزراء العراقي أشار إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وبغداد، وكانت أول لقاءاته في مؤتمر ميونخ مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكين أكد فيها أن "الحكومة تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة بالإضافة إلى أهمية الدور العراقي في تثبيت الاستقرار بالمنطقة".

داخل الغرف المغلقة جرت اجتماعات لا حصر لها بين صناع القرار ومن بينهم عرب وغربيون، ولم يتم التصريح حول ماجرى فيها وبقيت طي الكتمان. 

 

عباس الخشالي- ميونخ  

  • Saudi Arabia: Muslim warriors of Ibn Saud on camel backin Nejd, early 20th century

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1931: اعتراف أمريكي بدولة وليدة

    الولايات المتحدة تعترف بمملكة الحجاز ونجد، التي أعيد تسميتها إلى المملكة العربية السعودية في العام التالي. وبعد عامين منحت المملكة امتياز التنقيب عن النفط لشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا. وحقق فرعها السعودي، الذي أعيد تسميته فيما بعد إلى أرامكو، أول اكتشاف تجاري في عام 1938. ولم تستكمل السعودية شراء 100 بالمئة من أسهم الشركة إلا في 1980.

  • Roosevelt und König Saud Archiv 1945

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1945: لقاء في قناة السويس

    الرئيس الأمريكي فرانكلين دي. روزفلت يلتقي مع الملك عبد العزيز على متن السفينة يو.إس.إس كوينسي في قناة السويس، مما مهد الطريق أمام علاقات وثيقة على مدى عقود من الزمن.

  • Saudi-Arabien | Ölnachfrage | Abqaiq-Ölanlage

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1950 – 1951: من النفط إلى السلاح

    أعادت السعودية التفاوض بشأن امتياز أرامكو لتحصل على مزيد من الإيرادات. وبعد عام من ذلك وقعت المملكة مع الولايات المتحدة اتفاقية دفاع متبادل، مما فتح الطريق أمام مبيعات هائلة من الأسلحة الأمريكية.

  • Prinz Faisal von Saudi-Arabien I 1967

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1973: حظر نفطي

    انضمت السعودية إلى حظر نفطي عربي على الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب دعمها لإسرائيل في حرب 1973 مع مصر وسوريا، مما أدى إلى تضاعف أسعار النفط إلى أربع مرات تقريباً. رفع الحظر في 1974.

  • Afghanistan | Mujahedin Kämpfer in den frühen 80er Jahren

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1979: تمويل "المجاهدين" الأفغان

    بالتعاون مع الولايات المتحدة وباكستان، ساعدت المملكة السعودية في تمويل المقاومة الأفغانية للاحتلال السوفييتي. وقام العديد من السعوديين، ومن بينهم أسامة بن لادن السعودي المولد، بتمويل المقاتلين الأفغان والانضمام إليهم.

  • Golfkrise - USA-Soldat spricht mit Beduinen

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1990: غزو الكويت

    بعد أن قام نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بغزو الكويت، استخدم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة السعودية نقطة انطلاق لطرد القوات العراقية من الكويت. وشاركت القوات السعوية في العملية. وبعد ذلك غادرت معظم القوات الأمريكية المملكة، لكن الآلاف بقوا هناك.

  • Saudi-Arabien Dharan Khobar Towers Anschlag

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    1996: تفجير الخبر

    أدى انفجار شاحنة مفخخة في مجمع عسكري أمريكي في الخبر إلى مقتل 19 جندياً أمريكياً. أعلن زعيم تنظيم القاعدة إسامة بن لادن "الجهاد" ضد الأمريكيين واصفاً القوات الأمريكية هناك بقوات احتلال.

  • USA Aufnahme vom 11. September 2001

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2001: هجمات سبتمبر الإرهابية

    قتل نحو ثلاثة آلاف في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول التي نفذها خاطفو طائرات من تنظيم القاعدة. ومن بين 19 خاطفاً، كان هناك 15 سعودياً. ونفت السعودية أي صلة أو معرفة بالهجمات. لم تجد لجنة حكومية أمريكية في 2004 أي دليل على أن السعودية مولت القاعدة بشكل مباشر. وتُرك الأمر مفتوحاً بشأن ما إذا كان مسؤولون سعوديون قد فعلوا ذلك بصورة فردية أم لا.

  • Irak Sturz Regime Saddam Hussein

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2003: غزو العراق

    لم تشارك السعودية في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق. وسحبت الولايات المتحدة جميع القوات القتالية المتبقية من المملكة. في هذا العام قتل ثلاثة مفجرين انتحاريين 35 شخصاً على الأقل، بينهم تسعة أمريكيين، في الرياض، وذلك في إطار هجمات ضد أجانب ومنشآت حكومية سعودية.

  • Ägypten | Proteste auf dem Tahrir Square in Kairo

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2011: الربيع العربي

    هزت الاضطرابات العالم العربي بسبب الانتفاضات والاحتجاجات التي سُميت بـ "الربيع العربي". وسرعان ما أبدت السعودية قلقها مما تعتبره تخلي الرئيس باراك أوباما عن الرئيس المصري حسني مبارك حليف الولايات المتحدة.

  • Barack Obama Indien Ansprache 27.1.

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2013: قلق وشكوى

    في حدث نادر أعلن أفراد العائلة المالكة للسعودية عن تذمرهم علناً من سياسات الحليف الأمريكي بعد أن حاولت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تغيير نهجه بلاده إزاء إيران وعدم تدخلها بقوة في الملف السوري الملتهب بخلاف تدخلها في إسقاط النظام بليبيا.

  • USA Iran Atomgespräche in Wien

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2015: الملف النووي الإيراني

    بعد أن توصلت القوى العالمية الكبرى إلى اتفاق مع إيران لتخفيف العقوبات على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، أعلنت الرياض عن خشيتها أن يقوي هذا الاتفاق الغريم الإيراني. وفي هذا العام شنت المملكة حملة عسكرية على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن بعد أن أبلغت واشنطن قبلها بساعات قليلة فقط. لكن الولايات المتحدة قدمت الدعم العسكري المطلوب.

  • USA | Terroranschlag am 11. September 2001

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2016: فيتو الكونغرس

    ألغى الكونغرس حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه أوباما ضد قانون يرفع الحصانة السيادية ويفتح الطريق أمام أقارب ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول لمقاضاة السعودية بشأن الهجمات الإرهابية التي أوقعت الآلاف من القتلى والجرحى.

  • USA Donald Trump zum Atomdeal mit Iran

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2018: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

    أبدت السعودية ترحيبها بقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أدانت الولايات المتحدة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

  • USA Aktivisten vor dem Weißen Haus

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2019: دور محمد بن سلمان

    قام مشرعون أمريكيون، مستشهدين بأدلة على دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قضية خاشقجي ومدفوعين بالغضب من الخسائر بين المدنيين في الغارات الجوية السعودية باليمن، بزيادة جهود منع بيع الأسلحة إلى الرياض. وقالت الرياض إن قتل خاشقجي ارتكبته مجموعة خالفت صلاحيات الأجهزة وتنفي أن يكون للأمير محمد بن سلمان أي دور.

  • USA | Unterzeichnung Abraham Accords in Washington NEU

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2020: دعم لاتفاقيات إبراهيم

    أعلنت السعودية دعمها لاتفاقيات إبراهيم التي أقام بموجبها حلفاؤها الإمارات والبحرين علاقات مع إسرائيل. ولم تصل الرياض إلى حد الاعتراف بإسرائيل نفسها.

  • USA Washington Saudi-Arabien Journalist Jamal Khashoggi

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2021: سجل حقوق الإنسان

    تبنى الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفا أكثر تشددا تجاه سجل السعودية في حقوق الإنسان. وتعهد بايدن أثناء حملته الرئاسية بجعل الرياض "منبوذة" بسبب مقتل خاشقجي. كما أعلن بايدن وقف الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة.

  • Kombobild Prinz Salman und Joe Biden

    الرياض وواشنطن.. عقود من النفط والسلاح والمال مقابل الحماية

    2022: "قيادة شجاعة"

    في يونيو/ حزيران الماضي، قال بايدن إن المملكة أظهرت "قيادة شجاعة" من خلال مساندة تمديد الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة في اليمن. ومع ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في أوكرانيا، رحب البيت الأبيض بقرار دول أوبك+ زيادة الإمدادات النفطية.