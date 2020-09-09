رسائل تهديد لوزير الداخلية الألماني تحوي فوارغ طلقات

أرسل أشخاص يُحْتَمَل أنهم يساريون متطرفون خطابات تهديد تحوي فوارغ طلقات إلى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ورئيس حكومة ولاية بادن-فورتمبرغ فينفريد كريتشمان، وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من دوائر أمنية اليوم الأربعاء (التاسع من سبتمبر/أيلول 2020).
ووفقا لهذه الدوائر، فقد وردت خلال الأشهر الماضية خطابات تهديد إلى 14 وزير داخلية محليا، وإلى توماس هالدنفانغ، رئيس هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وإلى المحكمة الدستورية الاتحادية. ويحقق الادعاء العام في مدينة كارلسروه في هذه الحوادث منذ فترة مع مجموعة تسمي نفسها "خلايا العمل الثورية" والمعروفة اختصارا بـ (آر ايه زد)، والمصنفة على أنها جماعة إرهابية.
وكانت المجموعة قد أرسلت مؤخرا خطابا اعترفت فيه بمسؤوليتها عن مكونات عبوة حارقة تم العثور عليها أمام فيلا رجل الأعمال كليمنس تونيس، صاحب أكبر شركة لصناعة اللحوم في ألمانيا، نهاية آب/أغسطس الماضي. كما ادعت المجموعة أنها وضعت عبوات حارقة في الوكالة الاتحادية للعمل في نورنبرغ ليلة الثاني من آب/ أغسطس الماضي، وقد اشتعلت إحدى هذه العبوات لكنها انطفأت من تلقاء نفسها مرة أخرى.
وأفاد تقرير لمجلة "دير شبيغل"، بأن هذه الحوادث سبقها أربع موجات لخطابات التهديد بلغ إجماليها أكثر من 30 خطابا احتوت على خراطيش غاز مسيل للدموع أو سكاكين مطبخ صغيرة أو سوائل قابلة للاشتعال مع قداحات.وتم إرسال أحد أوائل هذه الخطابات في نهاية 2019 إلى المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الحر لشؤون البيئة في البرلمان، يوديت سكودنلي، التي أعلنت عن هذا الامر على فيسبوك، كما وردت خطابات مشابهة إلى المتحدثين بأسماء كتل برلمانية أخرى لسياسة شؤون البيئة وكذلك إلى المكتب الانتخابي لكريتشمان.
وفي نهاية آذار/ مارس الماضي، تم إرسال الخطابات التالية إلى شخصيات من بينها زيهوفر وإلى المحكمة الدستورية الاتحادية ومحكمة العمل الاتحادية. وجاءت الموجة الثالثة في عيد الفصح حيث تم إرسال خطابات إلى سكودنلي وساسة آخرين معنيين بالبيئة. وجاءت الموجة الرابعة في آيار/مايو الماضي واشتملت على 17 خطابا، وتم إرسالها إلى شخصيات من بينها زيهوفر وهالدنفانج والمحكمة الدستورية ووزراء داخلية محليين.
هـ.د/ ص. ش ( د ب أ)
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مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا
أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها إزاء تنامي كراهية الأجانب والتشدد اليميني في شرق ألمانيا، محذرة من أنهما يشكلان تهديدا على السلم الاجتماعي وينفر المستثمرين الأجانب. الإحصائيات الأخيرة تؤكد هذه المخاوف: ففي عام 2014 مثلا سجل 47 من الاعتداءات ذات الدوافع العنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد.
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مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا
فمثلا، على الرغم من أن نشاط النازيين الجدد لا يقتصر على ألمانيا فحسب، بل سجل في عدد مناطق من العالم على غرار أمريكا والنرويج، إلا أن حزبهم "حزب ألمانيا القومي الديمقراطي" لم ينجح حتى الآن في الدخول إلى البرلمانات المحلية والمجالس المحلية إلا في شرقي ألمانيا.
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مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا
شكلت مدينة دريسدن، بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، مهد ومعقل حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) التي تتظاهر منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2014 ضد الإسلام والمسلمين وتواجد الأجانب في ألمانيا. وقد بلغت هذه الاحتجاجات ذروتها مع تدفق سيل اللاجئين، وأغلبيتهم من سوريا، على ألمانيا العام الماضي.
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مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا
خلال احتجاجاتهم الليلية التي تنظمها حركة "أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) لم يتوان اليمينيون المتطرفون عن التعبير عن رفضهم لقدوم اللاجئين إلى ألمانيا. في إحدى المظاهرات حمل أحدهم لافتة تصور أناسا في قطار – وذلك في إشارة إلى أن أغلبية اللاجئين قدموا إلى ألمانيا في القطارات انطلاقا من المجر والنمسا – وقد كتب عليها بالإنجليزية: "اللاجئون غير مرحب بهم، عودوا بعائلاتكم إلى أوطانكم".
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مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا
اليمين المتطرف يرفضو أيضا التعددية الثقافية في إشارة إلى المهاجرين، الذين يعيشون في ألمانيا منذ عقود، ويعتبرونها دخيلة على الثقافة الألمانية. في الصورة أحد المتظاهرين في احتجاجات نظمتها حركة بيغيدا في مدينة دريسدن وهو يحمل لافتة كتب عليها "يجب وقف التعددية الثقافية. وطني (يجب) أن يبقى ألمانيّا".
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مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا
كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديدات بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. وفي الواقع، فقد شهد حزب المستشارة، الحزب الديمقراطي المسيحي، تراجعا في الانتخابات البرلمانية المحلية لعدد من الولايات الألمانية، وليس في شرق ألمانيا فقط.
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مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا
إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - تحسب على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة. الصورة تظهر بناية خصصت لإيواء اللاجئين في بلدة باوتسن وهي تحترق. كما أظهرت التحقيقات فيما بعد أن الحريق كان بفعل إجرامي.
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مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا
بعدما سمع اليمنيون المتطرفيو أن طائفة الأحمدية تريد أن تبني مسجدا بمنطقة نائية في إيرفورت بولاية تورينغن، شرقي ألمانيا، حتى سارعوا للاحتجاج رغم أن الأمر لم يتعد طور التخطيط. ورغم أن هذا المسجد الذي لايزال مجرد حبر على ورق هو الأول من نوعه في الولاية بأسرها والثالث في شرقي ألمانيا (باسثناء برلين)، إلا أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي يرى فيه مشروعا بعيد المدى لأسلمة ألمانيا.
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مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا
الاحتجاج على بناء المساجد من قبل البعض في ألمانيا ليس بالأمر الجديد. بيد أن البعض استخدم وسائل أخرى للتعبير عن احتجاجه: ففي عام 2013 ومع انطلاق أشغال بناء أول مسجد في مدينة لايبتسغ وثاني مسجد على الإطلاق في شرق ألمانيا (باستثناء برلين) قام مجهولون بوضع رؤوس خنازير دامية على أرضية المبنى. حادث مماثل تكرر بعدها بثلاث سنوات عندما وضع مجهولون خنزيرا صغيرا ميتا أمام مسجد في المدينة ذاتها.
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مظاهر متعددة للتطرف في شرق ألمانيا
لأكثر من 10 سنوات ويمنيون متطرفون، ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا، يقتلون أناسا في مختلف أنحاء ألمانيا. والمتهمون هم أوفه موندلوز، أوفه بونهارت (في الصورة – في الوسط) وبيآته تشيبه. ضحاياهم: ثمانية أتراك ويوناني وشرطية. دافعهم في ذلك هو كراهيتهم للأجانب. وإلى حدود عام 2011 كان الرأي العام يجهل هوية هؤلاء وأن القتلة هم من اليمينيين المتطرفين.
الكاتب: شمس العياري