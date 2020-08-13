ردود متباينة على الاتفاق الإسرائيلي-الإماراتي.. والسيسي يرحب

تباينت ردود الأفعال على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة الذي تم بوساطة أميركية، لكن أولى المواقف جاءت من عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، التي كتبت على تويتر: "تمت مكافأة إسرائيل على عدم التصريح علانية بما كانت تفعله بفلسطين بشكل غير قانوني ومستمر منذ بداية الاحتلال".

وتابعت عشراوي أن الإمارات أعلنت عن تعاملها السري وتطبيعها مع إسرائيل، وأضافت: "من فضلكم، لا تسدوا لنا معروفا، لسنا ورقة تين لأحد".

ولم يصدر بعد موقف رسمي عن السلطة الفلسطينية، ودعا محمود عباس، رئيس السلطة لاجتماع عاجل يعقبه بيان حول الإعلان الثلاثي حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية. في المقابل رفضت حركة حماس الاتفاق قائلة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم "هذا الاتفاق مرفوض ومدان ولا يخدم القضية الفلسطينية ويعتبر استمرارا للتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني".

السيسي يرحب

من جهته، قال الرئيس المصري في منشور على صفحة الرئاسة بمواقع التواصل إنه تابع بـ"اهتمام وتقدير بالغ" البيان الثلاثي المشترك، حول "الاتفاق علي إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط"، معلنا عن "تثمينه لجهود القائمين على هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار والاستقرار لمنطقتنا".

وعلّق متحدث باسم الأمم المتحدة على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات: "الأمين العام غوتيريش يرحب بأي مبادرة تعزز السلام والأمن بالشرق الأوسط".

كما رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالاتفاق، وقال على تويتر "قرار إسرائيل تطبيع العلاقات نبأ سار للغاية"، مضيفاً: "كنت أتمنى بشدة ألا يمضي الضم في الضفة الغربية قدما واتفاق اليوم بتعليق تلك الخطط خطوة محل ترحيب على الطريق نحو شرق أوسط أكثر سلاما".

ووصفت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، المرتبطة بالحرس الثوري، اليوم الخميس الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بأنه "مخز". ولم يصدر تعليق بعد من القادة الإيرانيين على الاتفاق.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن البحرين رحبت بالاتفاق الذي "يوقف خطط الضم الإسرائيلية ويزيد من فرص السلام". وأثنت المنامة على الولايات المتحدة لجهودها في التوصل للاتفاق.

وأشاد مرشح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن بالاتفاق ووصفه بأنه خطوة تاريخية صوب شرق أوسط أكثر استقرارا. لكن بايدن حذر من أنه لن يدعم ضم إسرائيل للمستوطنات اليهودية إذا فاز بالرئاسة في انتخابات تجرى في نوفمبر تشرين الثاني.

وتوصلت إسرائيل والإمارات لاتفاق اليوم الخميس للتطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في اتفاق ساعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوصل إليه.

إ.ع/أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)