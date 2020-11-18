 ردود فعل واسعة على قرار ترامب خفض قوات بلاده في أفغانستان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.11.2020

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أخبار

ردود فعل واسعة على قرار ترامب خفض قوات بلاده في أفغانستان

بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب بعض قوات بلاده من أفغانستان، أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) مواصلة مهمة قواته هناك. برلين سجلت موقفاً لافتاً وكذلك حركة طالبان.

ترامب في أفغانستان

ترامب في أفغانستان -أرشيف

أكدت اوانا لونجسكو، المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل اليوم الأربعاء (18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020) اعتزام الحلف مواصلة مهمته في أفغانستان رغم الأمر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب جزء آخر من القوات الأمريكية هناك. وصرّحت لونجسكو: "حتى مع الإعلان عن تخفيضات جديدة للقوات الأمريكية، فإن الناتو سيواصل مهمته لتدريب ومشورة ودعم قوات الأمن الأفغانية". وأضافت لونجسكو أنه يجب الحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها في الحرب على الإرهاب الدولي، مشيرة إلى أن الناتو لن يغادر أفغانستان قبل أن يكون الوقت مناسباً لذلك.

مختارات

أعلن البنتاغون خفض عدد من القوات الأمريكية في أفغانستان إلى 2500 جندياً فضلاً عن خفض 500 جندي في العراق. ويعتبر ذلك أحد أكبر القرارات الخارجية التي أعلنها ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض.

كشفت حركة طالبان عن محادثة هاتفية تمت بين أحد قادتها والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن البيت الأبيض لم يؤكد ذلك. ميدانيا استأنفت الحركة هجماتها ضد القوات الأفغانية منهية بذلك هدنة جزئية سبقت توقيع اتفاق الدوحة.

بعد مفاوضات ماراثونية طويلة استمرت سنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أفغانستان ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول وطالبان.

وكان ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للحلف، قد حذر من التداعيات المحتملة للسحب المتسرع للقوات من أفغانستان، وقال السياسي النرويجي إن ثمن المغادرة المتسرعة أو غير المنسقة من أفغانستان يمكن أن يكون باهظاً للغاية. ولفت ستولتنبرغ إلى التهديد الذي يمكن أن تمثله أفغانستان لو تحولت إلى منطقة ينسحب إليها إرهابيون دوليون يخططون منها لشن هجمات على دول الناتو.

وأبدى ترامب عدم تأثره بهذا التحذير وأمر بعد ذلك بوقت قصير بسحب المزيد من القوات الأمريكية، حيث تعتزم واشنطن تخفيض عدد قواتها هناك إلى نحو 2500 جندي بحلول الخامس عشر من كانون الثاني/يناير المقبل أي إلى النصف تقريباً.

من جهتها، أعربت الحكومة الألمانية الأربعاء عن قلقها من عواقب محتملة لقرار ترامب على "تقدم محادثات السلام" في أفغانستان، وفق ما نقله وزير الخارجية الخارجية الألماني هايكو ماس خلال مؤتمر صحافي، مشددا خصوصاً على أن عملية السلام لا تزال في بداياتها. وقال ماس "بعد نزاع مستمر منذ سنوات يجلس الطرفان الى طاولة المفاوضات وباشرا النقاش بطريقة بناءة. ينبغي عدم وضع عوائق إضافية قد يفضي إليها انسحاب متسرع من أفغانستان".

وتنشر ألمانيا 1300 عسكري تقريباً ضمن قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان. 

وتجرى محادثات سلام بين طالبان والحكومة الأفغانية بعد اتفاق أبرم بين واشنطن والحركة المتمردة ينص على انسحاب الجيش الأمريكي بحلول منتصف 2021. في المقابل تعهدت طالبان عدم مهاجمة القوات الأمريكية ومنع مجموعات كالقاعدة وتنظيم "الدولة الاسلامية" من التحرك انطلاقاً من افغانستان.

غير أن حركة طالبان اعتبرت اليوم الأربعاء أن قرار واشنطن يشكل "تقدماً جيداً" سيساعد البلد على انهاء الحرب الدائرة فيه. وصرح ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان لوكالة فرانس برس "إنه تقدم جيد يصب في مصلحة الشعبين" الأفغاني والأمريكي، مضيفاً "كلما أتى أنسحاب القوات الأجنبية سريعاً كلما كانت نهاية الحرب سريعة".

إ.ع/خ.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في الصورة طالبتان في كلية الطب بجامعة كابول مع مدرستهما وهي تتحدث معهما عن قالب جبس لعضو بشري. الصورة تعود إلى عام 1962 حيث كانت المرأة الأفغانية تشارك في الحياة العامة ويسمح لها بمتابعة تحصيلها العملي الجامعي.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    إمرأتان بثياب غربية حديثة وهما تخرجان من استوديو راديو كابول في اكتوبر/ تشرين الأول 1962. لكن بعد استيلاء حركة طالبان الإسلامية المتطرفة في تسعينيات القرن الماضي على السلطة لم يعد يسمح للمرأة بالخروج بدون ارتداء البرقع.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    في أواسط سبعينيات القرن الماضي كان أمرا طبيعيا وعاديا مشاهدة النساء في الشارع وجامعة كابول. لكن وبعد عشرين عاما حرمت المرأة من التعليم ودخول الجامعة، واستمر الأمر هكذا حتى سقوط حركة طالبان عام 2001 وكتابة دستور جديد لأفغانستان عام 2003 ينص على حق المرأة في التأهيل والتعليم.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    مُدرسة روسية تعلم الطلاب والطالبات في المعهد التقني في كابول تقنية المعلومات والكمبيوتر. خلال سنوات الحرب الأهلية والتدخل السوفييتي كان هناك الكثير من المدرسين السوفييت في المعاهد والجامعات الأفغانية.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الطلاب والطالبات مع بعضهم بكل حرية في الجامعة عام 1981 أي بعد عامين من التدخل السوفييتي في أفغانستان، والذي أدى إلى اندلاع حرب أهلية دامت عشر سنوات انتهت باستيلاء حركة طالبان على السلطة.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    الصورة لفتيات مدرسة مهنية في العاصمة كابول إبان التدخل السوفييتي. لكن بعد استيلاء طالبان عام 1996 على السلطة حرمت المرأة من التعليم ولم يعد يسمح لها بالعمل وممارسة اي مهنة خارج البيت.

  • Bildergalerie Afghanistan vor Taliban

    أفغانستان الحديثة آنذاك...صور من الماضي الجميل

    امرأة مع طفليها في الشارع بدون برقع أو حجاب. حتى اليوم وبعد 15 عاما من إسقاط حكم طالبان لا يمكن مشاهدة هذه الصورة في شوارع كابول، ولا تزال المرأة الأفغانية تكافح من أجل انتزاع حقوقها والمساواة مع الرجل في مجتمع ذكوري.

    الكاتب: إستر فيلدن/ ع.ج


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