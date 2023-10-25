ردود فعل منددة بعد رفض أردوغان وصف حماس بالإرهاب

ندد ماتيو سالفيني نائب رئيسة وزراء إيطاليا بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول حركة حماس، واصفا إياها "بالخطيرة والمثيرة للاشمئزاز". وذكر مكتبه في مذكرة أنه سيقترح على وزير الخارجية أنطونيو تاياني توجيه استدعاء رسمي للسفير التركي في روما. وذلك في كلمة ألقاها أمام نواب حزبه في البرلمان.

وأعلن أردوغان اليوم (الأربعاء 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) أنه ألغى كل خططه لزيارة إسرائيل بسبب حربها "اللاإنسانية" على حركة حماس في غزة، منددا بما وصفه بعجز الغرب عن وقف القتال الجاري. وقال متحدثا أمام البرلمان "كانت لدينا خطة لزيارة إسرائيل لكنها ألغيت، لن نذهب".

وكان أردوغان استأنف علاقاته مؤخرًا مع القادة الإسرائيليين والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة في أيلول / سبتمبر في نيويورك، بعد أكثر من عقد من توتر العلاقات بين البلدين.

وقال الرئيس التركي في خطاب حاد اللهجة "لقد صافحت هذا الرجل، كانت لدينا نوايا حسنة لكنه استغلها"، فيما هتف نواب "لتسقط إسرائيل" و"ألله أكبر". وتابع "كان يمكن أن تكون العلاقات مختلفة لكن هذا الأمر لن يحصل بعد الآن للأسف"، وذلك تعليقا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ردا على الهجوم الإرهابي الذي شنه مئات من مقاتلي حركة حماسعلى أراضي الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول / اكتوبر.

وأسفر القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي عن مقتل 6.546 فلسطينيا، العديد منهم أطفال، وفق آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة في حكومة حماس الأربعاء.

ومن الجانب الإسرائيلي، قتل أكثر من 1.400 شخص معظمهم من المدنيين سقطوا في اليوم الأول من هجوم حماس، فضلا عن احتجاز حماس أكثر من 200 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية. وقال أردوغان "حماس ليست مجموعة ارهابية، هي مجموعة تحرير تقوم بحماية أرضها".

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وشدد أردوغان على أن "كون الذين حشدوا العالم من أجل أوكرانيا لم يتخذوا موقفا حيال المجازر في غزة إنما هو مؤشر فاضح إلى نفاقهم"، مضيفا "طالما يتواصل سقوط أبرياء في غزة، لن يكون بوسع أي سفينة أو طائرة ترسل إلى منطقة إحلال السلام فيها".

ودعا إلى إقامة "فلسطين مستقلة" وعقد مؤتمر يجمع إسرائيلوالفلسطينيين، عارضا أن تكون بلاده "ضامنة" لأي اتفاق يتم التوصل إليه في المستقبل.

ح.ز/ ا.ف/ أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)