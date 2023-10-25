ردود فعل منددة بعد رفض أردوغان وصف حماس بالإرهاب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حماس ليست منظمة إرهابية، بل حركة تحرير تخوض معركة لحماية أراضيها، ما أثار ردود فعل دولية منددة أبرزها موقف إيطاليا التي وصفت تصريحاته بالمثيرة للاشمئزاز.
الرئيس التركي طيب رجب أردوغان (البرلمان التركي، الأول من أكتوبر 2023)
ندد ماتيو سالفيني نائب رئيسة وزراء إيطاليا بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول حركة حماس، واصفا إياها "بالخطيرة والمثيرة للاشمئزاز". وذكر مكتبه في مذكرة أنه سيقترح على وزير الخارجية أنطونيو تاياني توجيه استدعاء رسمي للسفير التركي في روما. وذلك في كلمة ألقاها أمام نواب حزبه في البرلمان.
وأعلن أردوغان اليوم (الأربعاء 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) أنه ألغى كل خططه لزيارة إسرائيل بسبب حربها "اللاإنسانية" على حركة حماس في غزة، منددا بما وصفه بعجز الغرب عن وقف القتال الجاري. وقال متحدثا أمام البرلمان "كانت لدينا خطة لزيارة إسرائيل لكنها ألغيت، لن نذهب".
وكان أردوغان استأنف علاقاته مؤخرًا مع القادة الإسرائيليين والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة في أيلول / سبتمبر في نيويورك، بعد أكثر من عقد من توتر العلاقات بين البلدين.
وقال الرئيس التركي في خطاب حاد اللهجة "لقد صافحت هذا الرجل، كانت لدينا نوايا حسنة لكنه استغلها"، فيما هتف نواب "لتسقط إسرائيل" و"ألله أكبر". وتابع "كان يمكن أن تكون العلاقات مختلفة لكن هذا الأمر لن يحصل بعد الآن للأسف"، وذلك تعليقا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة ردا على الهجوم الإرهابي الذي شنه مئات من مقاتلي حركة حماسعلى أراضي الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول / اكتوبر.
وأسفر القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي عن مقتل 6.546 فلسطينيا، العديد منهم أطفال، وفق آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة في حكومة حماس الأربعاء.
ومن الجانب الإسرائيلي، قتل أكثر من 1.400 شخص معظمهم من المدنيين سقطوا في اليوم الأول من هجوم حماس، فضلا عن احتجاز حماس أكثر من 200 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية. وقال أردوغان "حماس ليست مجموعة ارهابية، هي مجموعة تحرير تقوم بحماية أرضها".
ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وشدد أردوغان على أن "كون الذين حشدوا العالم من أجل أوكرانيا لم يتخذوا موقفا حيال المجازر في غزة إنما هو مؤشر فاضح إلى نفاقهم"، مضيفا "طالما يتواصل سقوط أبرياء في غزة، لن يكون بوسع أي سفينة أو طائرة ترسل إلى منطقة إحلال السلام فيها".
ودعا إلى إقامة "فلسطين مستقلة" وعقد مؤتمر يجمع إسرائيلوالفلسطينيين، عارضا أن تكون بلاده "ضامنة" لأي اتفاق يتم التوصل إليه في المستقبل.
ح.ز/ ا.ف/ أ.ح (أ.ف.ب، رويترز)
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة
كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد هجمات حماس الإرهابية. وتصنف حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، على أنها منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2023) إن "ما سنفعله بأعدائنا في الأيام المقبلة سيتردد صداه لأجيال".
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
تدمير واسع النطاق
وقد تم تدمير حوالي 800 مبنى بالكامل وتعرض 5000 مبنى لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الإسرائيلية، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتفيد التقارير أن نحو 400 ألف شخص لا يحصلون على المياه.
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
البحث عن ناجين
عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وحتى ساعة إعداد هذه الجولة المصورة (الأربعاء: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، قُتل نحو 830 فلسطيني وأصيب أكثر من 4200 آخرين بعد الغارات الجوية على الأراضي التي تسيطر عليها حماس، وفقاً لسلطات الحركة. وأدى الهجوم الذي شنته حماس يوم السبت على إسرائيل إلى مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة أكثر من 2700 آخرين.
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
عزل غزة
فلسطينيون يفرون من الغارات الجوية الإسرائيلية في حافلة صغيرة قديمة. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 187 ألف شخص عن بيوتهم، ولجأ 137 ألف شخص إلى مدارس الأمم المتحدة و40 ألف شخص إلى منازل خاصة. مغادرة قطاع غزة نفسه أمر غير ممكن لأن إسرائيل أغلقت القطاع، كما أن المعبر مع مصر مغلق.
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
الجيش الإسرائيلي يسيطر على حدود غزة
شوهدت قوات إسرائيلية تقوم بدوريات على الحدود بين إسرائيل وغزة. وكان مقاتلو حماس قد اخترقوا التحصينات الحدودية في عدد من المواقع خلال ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل ارتكاب أعمال إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية. وبنت إسرائيل السياج الحدودي مع غزة في عام 1994. كما أن حدود غزة مع مصر مغلقة بسياج طويل.
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
إسرئيل تحشد قواتها على حدود غزة
بعد أن حشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياطي، يخشى العديد من سكان غزة أن يكون الهجوم البري الإسرائيلي وشيكاً. وتم حشد المركبات والمعدات العسكرية على طول السياج الحدودي مع غزة. وتم إخلاء البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغزة بشكل شبه كامل.
قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، حذر جان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في غزة. وأضاف: "تضور الأطفال من الجوع وموتهم في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء ترقى إلى جرائم حرب، على سبيل المثال".