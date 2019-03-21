 ردود فعل دولية منددة بسعي ترامب لتغيير وضع الجولان | أخبار | DW | 22.03.2019

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أخبار

ردود فعل دولية منددة بسعي ترامب لتغيير وضع الجولان

في رد فعل على سعي ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، قالت روسيا إن ذلك سيمثل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة، فيما قالت الجامعة العربية إن التوجه الأمريكي سيمثل ردة "خطيرة" في موقف واشنطن من قضية الشرق الأوسط.

Israel - Syrien Golan-Höhen israelische Soldaten (Imago/Xinhua/A. Margolin)

نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الجمعة (22 اذار/مارس 2019) عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا قولها إن تغيير وضع هضبة الجولان سيمثل انتهاكا مباشرا لقرارات الأمم المتحدة. وكانت زاخاروفا تعلق على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر أمس الخميس من أن الوقت قد حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب 1967.

إلى ذلك، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة من أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشان الجولان السورية تجر المنطقة إلى أزمة جديدة.  جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول لبحث تداعيات مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، وذلك بطلب من تركيا، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وقال أردوغان: "لن نسمح إطلاقًا بشرعنة احتلال مرتفعات الجولان. تصريح ترامب حول مرتفعات الجولان تجر المنطقة إلى حافة أزمة جديدة".

وفي طهران قال التلفزيون الرسمي نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة غير مقبول. وقال المتحدث بهرام قاسمي "هذا الاعتراف غير المشروع وغير المقبول لا يغير حقيقة أنها تنتمي لسوريا".

مختارات

يبدو أن التطورات العسكرية الأخيرة في سوريا قد أثارت تفاؤل إسرائيل التي تعتبر أن الحرب في سوريا قد انتهت فعليا وأن الأوضاع بدأت تهدأ مع عودة سيطرة الحكم المركزي لدمشق على معظم المناطق، حسب تصريحات وزير الدفاع ليبرمان. (02.08.2018)

دعت المستشارة ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون إسرائيل وإيران إلى "ضبط النفس"، عقب الهجوم الإسرائيلي على مواقع عسكرية تابعة لإيران في سوريا رداً على هجوم صاروخي إيراني على هضبة الجولان، وروسيا تعرب عن "قلقها". (10.05.2018)

فيما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن أي اعتراف أمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان سيمثل ردة خطيرة في موقف الولايات المتحدة من الصراع العربي الإسرائيلي. وأضاف أبو الغيط في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية في وقت متأخر من مساء الخميس "الجامعة العربية تقف بالكامل وراء الحق السوري في أرضه المحتلة، ولدينا موقف واضح مبني على قرارات في هذا الشأن، وهو موقف لا يتأثر إطلاقا بالموقف من الأزمة في سوريا".

وقال أبو الغيط إن هذا الاعتراف "إن حصل لا ينشئ حقوقاً أو يرتب التزامات ويعتبر غير ذي حيثية قانونية من أي نوع". كما دعا الأمين العام للجامعة العربية الولايات المتحدة إلى العودة عن هذا النهج "ومراجعة هذا الموقف الخاطئ".

في غضون ذلك، ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات مساء أمس الخميس، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مرتفعات الجولان. وكتب عريقات على حسابه في تويتر "بالأمس اعترف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، واليوم يقول إنه لأمن المنطقة يجب أن تكون هضبة الجولان السورية المحتلة تحت سيادة إسرائيل، ما الذى سيأتي به الغد؟ عدم استقرار وشلال دم في منطقتنا".

من جانبها، نددت الحكومة السورية اليوم الجمعة بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الوقت قد حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان وأكدت أن الشعب السوري "أكثر عزيمة وتصميما وإصرارا على تحرير هذه البقعة الغالية من التراب الوطني السوري بكل الوسائل المتاحة".

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) قال مصدر في وزارة الخارجية إن تصريحات الرئيس الأمريكي "تؤكد مجددا انحياز الولايات المتحدة الأعمى "لإسرائيل لكنها "لن تغير أبدا من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربيا سوريا".

ح.ع.ح/ح.ز(رويترز/د.ب.أ)

  • Israel, Jerusalem: Ivanka Trump, John Sullivan, Steven Mnuchin und Jared Kushner bei einer Rede des israelischen Außenminister (Reuters/A. Cohen)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    تدشين بمباركة إيفانكا

    نقلت الولايات المتحدة الاثنين (5 مايو/ آيار2018) سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بعد وعد الرئيس ترامب في نهاية العام الماضي، واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل. الاستنكار الدولي والغضب الفلسطيني من الوعد لم يمنعا تحقيقه ومشاركة ابنته إيفانكا إلى جانب زوجها جاريد كوشنر في مراسم الافتتاح. إيفانكا شاركت متتبعيها على تويتر لحظات استقبالها من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أيضاً.

  • Israel: Ivanka Trump, David Friedman, Steven Mnuchin am Ben Gurion International Airport (Reuters)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    حضور دبلوماسي من أمريكا

    أعلن ترامب قبل أيام عدم حضوره لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس، لكنه بعث وفداً دبلوماسياً يتكون من شخصيات مهمة داخل البيت الأبيض، على رأسهم وزير الخزانة ستيفن منوتشين ومساعد وزير الخارجية جون سوليفان، فضلاً عن إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر. وستفتح مكاتب سفارة مؤقتة داخل مبنى القنصلية الأمريكية في القدس، في انتظار اختيار مبنى أكبر لها مستقبلاً.

  • Jerusalem Straße zur neuen US-Botschaft (DW/D. Regev)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    "ترامب صديق الصهاينة"

    زُينت شوارع القدس قرب السفارة الأمريكية الجديدة بالعلمين الاسرائيلي والأمريكي استعداداً للاحتفال بعهد جديد واستبدلت لافتات مرورية بأخرى تشير لموقع السفارة الكائن بحي أرنونا بالقدس. كما عُلقت لافتات تشيد بترامب كـ"صديق للصهاينة". شعار الصداقة حمل معه عقوداً من الحياد الأمريكي تجاه القضية، لكن اعتراف ترامب بالقدس كعاصمة لاسرائيل غير معالمها وجعل نتانياهو يقول: "إن نقل السفارة مدعاة للاحتفال".

  • Israel Feier US-Botschaft Jerusalem (Getty Images/L. Mizrahi)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    ذكرى "قيام إسرائيل"

    افتتاح السفارة الأمريكية وإقامة احتفال دبلوماسي بين أمريكا وإسرائيل، تعدى إلى المواطنين الاسرائليين الذين عبروا عن فرحتهم بانتقال السفارة إلى القدس. خاصة وأن هذا الحدث يصادف الذكرى السبعين "لقيام دولة إسرائيل" الاثنين (14 أيار/ مايو 2018) وفق التقويم الغريغوري. كما أن إسرائيل بدأت احتفالاتها التقليدية، قبل أيام، بمناسبة الذكرى 51 لـ "ضم القدس" أو "توحيد القدس"، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

  • Israel Feier US-Botschaft Jerusalem (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    احتفال مستمر

    منذ أيام والأفراح والاحتفالات تسود المنطقة الغربية من القدس. ويشارك في هذا كل الإسرائليين باختلاف أعمارهم وأجناسهم استعدادا للاحتفال بـ "مرور 70 عاماً على قيام دولتهم". ووسط أغاني ممجدة للشعب اليهودي والدولة العبرية وللقدس، وفي جو من الرقص والسعادة الغامرة البادية على كل المشاركين في الإحتفالات، رفعوا علم إسرائيل معبرين عن "انتصار" انتظروه منذ عقود.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/M. Salem)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    "نكبة جديدة"؟

    يتزامن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس قبل يوم من الذكرى السبعين لـ"النكبة"، عندما نزح أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948. وعلى ما يبدو، فالفلسطينيون يحيون الذكرى السبعين للحدث بـ"نكبة جديدة" كما وصفتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/I. Abu Mustafa)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    سخط فلسطيني

    في مقابل الأفراح الإسرائيلية، يعيش الفلسطينيون وسط أجواء من الحزن والسخط على قرار ترامب الذي يعترف فيه بأن بالقدس عاصمة لإسرائيل، وعن نقل سفارة دولته إلى القدس. هذا القرار الذي "استفز" الفلسطينيين باعتبارهم رافضين منذ البداية لـ"احتلال" إسرائيل للقدس كـ"عاصمة أبدية" منذ 1980، بغض النظر عن عدم اعتراف المجتمع الدولي بذلك، وفي ظل رغبة فلسطين في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/B. Ratner)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    رغم الوعيد.. اقتحموا السياج!

    شارك الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة في مسيرة إلى الحدود مع إسرائيل، وخاطر بعضهم مقتحماً السياج الأمني، رغم وعيد الجيش الإسرائيلي، ورغم أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قد ألقت منشورات على قطاع غزة للتحذير من الاقتراب من السياج. كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، عن وضع قواته في حالة تأهب قصوى، فضلاً عن مضاعفة عدد وحدات جيشه المقاتلة وتعبئة الآلاف من شرطييه لضمان الأمن في السفارة ومحيطها.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/M. Salem)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    نار وغضب

    العشرات من الشباب الفلسطينيين اجتازوا السياج الحدودي الفاصل شرق غزة وأضرموا النار في إطارات سيارات في الجانب الإسرائيلي من الحدود، كما ألقوا الحجارة على الجيش الاسرائيلي تعبيراً عن غضبهم من تدشين السفارة الأمريكية في القدس، وبينما يتهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس بتحريض الفلسطينيين على اختراق السياج الحدودي، يشهد قطاع غزة "مسيرات العودة"، منذ نهاية آذار/ مارس2018.

  • Proteste im Gazastreifen an der Grenze zu Israel (Reuters/I. Abu Mustafa)

    السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

    "مذبحة رهيبة"

    أسفرت المواجهات بين الجنود الإسرائيليين وفلسطينيين في الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، قبل ساعات من تدشين مقر السفارة الأمريكية، عن سقوط عشرات القتلى، وإصابة أكثر من ألف فلسطيني بالرصاص الحي. المواجهة جاءت بعد أن ألقى فلسطينيون الحجارة على الجنود الإسرائيليين الذين ردوا بإطلاق النار. وعلى وقع ارتفاع القتلى والجرحى، اتهمت الحكومة الفلسطينية إسرائيل بارتكاب "مذبحة رهيبة" في قطاع غزة. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

السفارة الأمريكية في القدس: يوم فرحت إسرائيل واحتج الفلسطينيون

فيما افتتحت الولايات المتحدة رسمياً سفارتها في القدس تزامناً مع احتفال دولة إسرائيل بالذكرى السبعين لقيامها، قُتل عشرات الفلسطينيين في تصاعد غير مسبوق لحدة المواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود غزة. (14.05.2018)  

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