 ردود فعل دولية غاضبة على الصدامات التي وقعت بجنازة شيرين أبوعاقلة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 13.05.2022

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أخبار

ردود فعل دولية غاضبة على الصدامات التي وقعت بجنازة شيرين أبوعاقلة

شارك آلاف الفلسطينيين في تشييع الصحافية شيرين أبو عاقلة التي قتلت برصاصة في الرأس قبل يومين خلال تغطيتها عملية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وصدرت ردود فعل دولية أعربت عن غضبها من الصدامات التي وقعت خلال الجنازة.

من تشييع الصحافية شيرين أبو عاقلة

من تشييع الصحافية شيرين أبو عاقلة

أعرب البيت الأبيض، اليوم الجمعة (13 مايو/ أيار 2022)، عن "انزعاجه الكبير" من أعمال العنف التي قامت بها الشرطة الاسرائيلية خلال جنازة الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة. وقالت المتحدثة جين ساكي "لقد شاهدنا كل هذه الصور، إنها تثير انزعاجا كبيرا. نأسف للتدخل في ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة".

مختارات

قوبل مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة خلال عملية إسرائيلية في الضفة الغربية بإدانات دولية، ودعوات لإجراء تحقيق شفاف ومستقل في الواقعة، فيما تبادل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني الاتهامات في مقتلها.

وأضافت "طلبنا احترام موكب التشييع وأقرباء الراحلة وعائلتها وسط هذه الظروف الحساسة"، مشيدة بـ"الصحافية المميزة" التي قتلت الأربعاء خلال عملية للجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وبخلاف الاتحاد الأوروبي، تجنبت المتحدثة باسم البيت الأبيض التنديد بالاستخدام غير المتكافئ للقوة من جانب القوات الإسرائيلية خلال الجنازة. واكتفت بالقول "حين نقول إن (هذه المشاهد) مزعجة، فاننا بالتأكيد لا نبررها".

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن تلك المشاهد "صادمة للغاية" وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إنها "حزينة للغاية من الصور".

وشارك آلاف الفلسطينيين الجمعة في القدس الشرقية في تشييع الصحافية شيرين أبو عاقلة. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية في بيان "مستاؤون من العنف في حرم مستشفى القديس يوسف ومن مستوى العنف من دون طائل الذي مارسته الشرطة الاسرائيلية طوال مراسم الجنازة".

مشاهدة الفيديو 01:49

صدامات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية أثناء تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة

من جانبها، أعربت القنصلية الفرنسية في القدس عن "صدمتها الشديدة" من "عنف الشرطة" في مستشفى القديس يوسف. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 33 شخصا خلال الجنازة، نقل ستة منهم إلى المستشفى، فيما أوردت الشرطة الاسرائيلية أنها اعتقلت ستة أشخاص.

وفي القدس الشرقية، اندلعت مواجهات بعد ظهر الجمعة لدى إخراج نعش  الصحافية من المستشفى، عندما عمدت الشرطة الإسرائيلية إلى تفريق حشد لوح بالأعلام الفلسطينية خارج مستشفى القديس يوسف. وأظهرت مشاهد  بثتها قنوات التلفزيون المحلية التابوت وهو يوشك السقوط على الأرض. وقال شرطي إسرائيلي عبر مكبر صوت أمام الحشد "إذا لم توقفوا هذه الهتافات الوطنيّة، فسنضطر إلى تفريقكم بالقوة وسنمنع الجنازة"، بحسب ما جاء في مقطع فيديو نشرته الشرطة الإسرائيلية.

لكن النعش نُقل أخيرًا إلى البلدة القديمة حيث أُقيم قداس تكريمًا للمراسلة الصحافية التي توفيت عن 51 عامًا، في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك التي ازدحمت بالمصلين، وفقًا لمراسلة فرانس برس. وبالمثل امتلأت أزقة الحي المسيحي حول الكنيسة بمن قدموا للمشاركة في مأتم الصحافية التي نشأت في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها سنة 1967. وأغلقت الشرطة الإسرائيلية بعض مداخل البلدة القديمة، فيما سارت الحشود خلف النعش إلى مقبرة "صهيون" حيث ووريت الثرى بالقرب من البلدة القديمة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مئات المتظاهرين مارسوا أعمال عنف خلال الموكب الجنائزي ورشقوا عناصرها بالحجارة. فيما ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الشرطة الإسرائيلية ردت بإطلاق القنابل اليدوية. 

تحقيقات إسرائيلية 

وقُتلت الصحافية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية بعد أن دخلت بيوت وقلوب الفلسطينيين برصاصة في جنين الأربعاء وكانت ترتدي سترة تحميها من الرصاص عليها شعار "الصحافة" وخوذة واقية.
وقال الجيش الإسرائيلي الجمعة إنه لم يتسن على الفور تحديد مصدر إطلاق النار الذي أدى إلى مقتلها بحسب النتائج الأولية لتحقيقاته، مشيرًا إلى أن إطلاق النار يمكن أن يكون من مصدر فلسطيني أو إسرائيلي.

وتطالب إسرائيل بتسليمها الرصاصة لإجراء فحص باليستي، بحضور خبراء فلسطينيين وأميركيين. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس إنه يحمل السلطات الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن مقتل شيرين، رافضًا فتح تحقيق مشترك.

مقتل ضابط إسرائيلي

وعلى خلفية التوترات التي سببها مقتل شيرين أبو عاقلة، أفادت مصار إسرائيلية بمقتل ضابط من قوات حرس الحدود الإسرائيلية بعد إصابته بجروح مميتة في مواجهات في الضفة الغربية. 

وقالت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، إنه خلال عملية لمكافحة الإرهاب بالقرب من جنين، أطلق مهاجمون مسلحون النار على قوات الأمن وألقوا عبوات ناسفة، وأن الجنود ردوا بإطلاق النار. وأضافت أنه تم نقل الضابط البالغ من العمر 47 عاما إلى المستشفى بيد أنه توفى متأثرا بجراحه.

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن مقتل الشرطي (الضباط) الإسرائيلي.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

  • شيرين أبو عاقلة وهي ترتدي سترة واقية خاصة بالصحافيين

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    صحافية مخضرمة

    عملت شيرين أبو عاقلة أكثر من 25 عاما مراسلة لقناة الجزيرة. وكانت تعيش في القدس الشرقية وتعمل من هناك. وقد ركزت خلال عملها الصحافي على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. غالبا ما كانت تقدم تقارير من مواقع ومواقف حرجة، وكانت حذرة ومتوازنة.

  • فتاتان تضعان الورود في المكان الذي قتلت فيه شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    قتلت أثناء عملها

    في صباح الحادي عشر من مايو/ أيار 2022 كانت تريد مع ثلاثة زملاء لها تغطية عملية للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية ضد إرهابي مشتبه به. وكما تظهر صور الفيديو كانت هي وزملاؤها يرتدون سترات واقية وخوذا، تبين أنهم صحافيون. لكن رصاصة أصابتها في الرأس، لم يعرف حتى الآن مصدرها وهدفها.

  • صحافيون ومسعقون يدفعون سريرا عليه جثة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    الوضع غير واضح

    في المستشفى الذي نقلت إليه أبو عاقلة، لم يستطع الأطباء سوى تأكيد موتها. وحسب الأطباء الفلسطينيين الرصاصة التي أصابت أبو عاقلة تعود لذخيرة يستخدمها الطرفان. وحتى الآن يرفض الفلسطينيون اقتراح إسرائيل بإجراء تحقيق مشترك حول مقتلها.

  • رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يلقي كلمة في حفل تأبين شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    اتهامات أثناء التأبين

    بعد يوم واحد من مقتل شيرين أبو عاقلة تجمع الآلاف في رام للمشاركة في حفل رسمي لتأبينها، شارك فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واصفا مقتلها بـ "الجريمة" محملا "سلطات الاحتلال الإسرائيلي" مسؤوليتها.

  • صحافية لبنانية شابة تحمل صورة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    حزن في الكثير من البلدان

    شيرين أبو عاقلة كانت معروفة خارج إسرائيل والمناطق الفلسطينية أيضا. وحسب صحيفة نيويورك تايمز، كانت من المشاهير في عالم الصحافة العربية وألهمت الكثيرين وخاصة النساء لاختيار هذه المهنة. ومثل هذه الصحافية اللبنانية (في الصورة) شارك كثيرون في الحزن على أبو عاقلة في الدول العربية.

  • شيرين ابو عاقلة تقف أمام الكاميرا وهي تحمل ميكروفون قناة الجزيرة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    رحيل رائدة

    ولدت شيرين أبو عاقلة في القدس وعاشت لفترة في الولايات المتحدة وحصلت على الجنسية الأمريكية. وبعد انطلاق قناة الجزيرة بفترة قصيرة عام 1996 كانت من أوائل مراسلي القناة.

  • المشيعون يحملون نعش شيرين ابو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    أعمال شغب أثناء التشييع

    تم دفن شيرين ابو عاقلة في مقبرة للمسيحيين الأرثوذوكس قرب المدينة القديمة في القدس. ولدى نقل نعشها من مستشقى القديس جوزيف وقعت صدامات بين المشيعين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية. وتبادل الطرفان الاتهامات بالاستفزاز والتصعيد.

  • صورة جدارية للراحلة شيرين أبو عاقلة

    حزن وغضب في وداع شيرين أبو عاقلة.. رحيل صحافية رائدة

    حرية الصحافة في مرمى النيران

    هذه الصورة الجدارية لشيرين أبو عاقلة في غزة، ترمز إلى أن على الصحافيبن تقبل الخطر. فحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" شيرين أبو عاقلة هي السادسة والعشرون بين الصحافيين الذين قتلوا هذا العام بالإضافة إلى اثنين من العاملين في مجال الإعلام. والعام الماضي قتل 44 صحافيا حسب المنظمة. إعداد: يان فالتر/ ع.ج


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***ACHTUNG Hinweis: Laut aktueller Berichterstattung ist bisher nicht geklärt, welche Seite den tödlichen Schuss abgegeben hat!*** Palestinian mourners carry the casket of slain Al-Jazeera journalist Shireen Abu Akle out of a hospital, before being transported to a church and then her resting place, in Jerusalem, on May 13, 2022. - Abu Akleh, who was shot dead on May 11, 2022 while covering a raid in the Israeli-occupied West Bank, was among Arab media's most prominent figures and widely hailed for her bravery and professionalism. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

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