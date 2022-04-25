ردود فعل الشارع الألماني على فوز إيمانويل ماكرون

لوبان أو ماكرون؟ الفرنسيون يحسمون اليوم من يكون الرئيس(ة)

يتوجه الناخبون الفرنسيون اليوم الأحد لصناديق الاقتراع في جولة ثانية من انتخابات الرئاسة للحسم في ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون سيحتفظ بمنصبه أم ستطيح به مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، فيما قد يشكل زلزالا سياسيا.