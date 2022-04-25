 ردود فعل الشارع الألماني على فوز إيمانويل ماكرون | DW الأخبار | DW | 25.04.2022

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DW الأخبار

ردود فعل الشارع الألماني على فوز إيمانويل ماكرون

لاقى فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولاية ثانية بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبن ردود فعل عالمية مرحبة. وقد اعرب الكثير من الالمان عن ارتياحهم وفرحهم معتبرين ان الفرنسيين أرسلوا "إشارة قوية لصالح أوروبا.

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