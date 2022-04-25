ردود فعل الشارع الألماني على فوز إيمانويل ماكرون

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لاقى فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولاية ثانية بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبن ردود فعل عالمية مرحبة. وقد اعرب الكثير من الالمان عن ارتياحهم وفرحهم معتبرين ان الفرنسيين أرسلوا "إشارة قوية لصالح أوروبا.
أعيد انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية بعدما تغلب على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان، بحسب تقديرات أولية. وحصل ماكرون بذلك على فترة رئاسية ثانية وتجنب ما كان يمكن أن يكون زلزالا سياسيا
يتوجه الناخبون الفرنسيون اليوم الأحد لصناديق الاقتراع في جولة ثانية من انتخابات الرئاسة للحسم في ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون سيحتفظ بمنصبه أم ستطيح به مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، فيما قد يشكل زلزالا سياسيا.
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية بلغت 63.23 في المئة حتى الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش، فيما حذر مسؤول فرنسي سابق من فوز لوبان بالانتخابات.
لا تثير الأجندة الاقتصادية للرئيس الحالي إيمانويل ماكرون حماس الكثير من الناخبين الفرنسيين، فأدائه "كان سيئًا، لكن لوبان تبدو أسوأ". خبراء اقتصاد يعتقدون أن نهج المرشحة اليمينية المتطرفة ستكون له عواقب مالية وخيمة.
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